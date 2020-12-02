Учені НАН прогнозують понад 20 тис. добових заражень COVID-19 у середині грудня

В Україні до 11 грудня очікується понад 20 тис. нових випадків коронавірусу на добу.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний прогноз опублікували вчені Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

В академії зазначили, що найбільша кількість інфікованих очікується в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Одеській, Сумській областях та Києві.

Вчені заявили, що до кінця нинішнього тижня добовий приріст перевищить 18,3 тис. випадків.

Спалах коронавірусної інфекції почався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

Також читайте: До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE