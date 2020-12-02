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Новини Коронавірус і карантин
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Учені НАН прогнозують понад 20 тис. добових заражень COVID-19 у середині грудня

Учені НАН прогнозують понад 20 тис. добових заражень COVID-19 у середині грудня

В Україні до 11 грудня очікується понад 20 тис. нових випадків коронавірусу на добу.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний прогноз опублікували вчені Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

В академії зазначили, що найбільша кількість інфікованих очікується в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Одеській, Сумській областях та Києві.

Вчені заявили, що до кінця нинішнього тижня добовий приріст перевищить 18,3 тис. випадків.

Спалах коронавірусної інфекції почався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

Також читайте: До кінця року у разі збереження карантину вихідного дня від COVID-19 можуть померти 33 тис. українців, - прогноз KSE

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) прогноз (1380) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Правда ученым никто не сказал, что если зеДебилы будут тестировать по 5 тыс человек в сутки, то 20тыс выявленных случаев никогда не получится. Поэтому как говорил один дурачек: "нужно просто перестать тестировать"
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02.12.2020 06:07
+3
И дальше начнется естественный спад, который слуги припишут себе как "заслугу своевременного локдауна".
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02.12.2020 03:11
+3
Ученые проблем рынка прогнозируют медицину. Поржал
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02.12.2020 06:15
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Ученые НАН прогнозируют более 20 тыс. суточных заражений COVID-19 в середине декабря...

Поэтому важно не лохануться со сроками начала так наз. локдауна
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02.12.2020 02:39 Відповісти
И дальше начнется естественный спад, который слуги припишут себе как "заслугу своевременного локдауна".
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02.12.2020 03:11 Відповісти
Ці вчені - калачі копчені лише роблять видимість роботи за видимість зряплати. 20 000 вже є і не треба чекати середини грудня. Як тестують - стільки і випадків, лише сімейним кажуть не відправляти на тестування легкі та середні випадки. Тепер Степанов разом із своєю медичною мафією, яка витіснила Супрун, відрапоптує, що його "вихідні карантини" діють. Невже не зрозуміло...
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02.12.2020 04:44 Відповісти
Так Степанов же заявив, що карантин віхідного дня не працює. Ваш прогноз вже не спрацював.
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02.12.2020 08:04 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах
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02.12.2020 04:52 Відповісти
Я єто в сентябре знал, хотя не академик и не получаю зп с бюджета.
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02.12.2020 05:05 Відповісти
Йой ?
А при який шкалі ?!
Яка статитична база в Вас була ?

Й навіть дослідження НАН - суто спекуляція . А ваша цифра можлива лише бути висмоктана з пальця .

До кількість "добово зараженних" залежить на порядок більше від кількості тестів , ніж від реальної цифри реально інфікованних .
Реальна кількість може й зараз 20, може 25 тисяч .

Дуже прикро шо НАН так підставляє свою репутацію не вказуючи базу тестування . Наприклад 35 тисяч на добу .
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02.12.2020 05:52 Відповісти
Можливо і 50 тисяч зараз
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02.12.2020 08:29 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus//ukraine/

Продлить график любой школьник сможет, необязательно сосать палец и бить академиком.
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02.12.2020 10:03 Відповісти
Бить академиков не гуманно -- оне ещё пригодятся науке !
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02.12.2020 20:01 Відповісти
Правда ученым никто не сказал, что если зеДебилы будут тестировать по 5 тыс человек в сутки, то 20тыс выявленных случаев никогда не получится. Поэтому как говорил один дурачек: "нужно просто перестать тестировать"
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02.12.2020 06:07 Відповісти
Ученые проблем рынка прогнозируют медицину. Поржал
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02.12.2020 06:15 Відповісти
Прогнозы сочиняют Метеорологи...,ну на крайняк корабельный боцман,будет шторм или нет,если будет Девятый вал,то крысы бегут с корабля..
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02.12.2020 06:29 Відповісти
Вчера ходил по приколу сделать тест...1 100 гривен,и все проблемы,сказала миловидная дама в регистратуре поликлиники...украинцы,поднимитье руки у кого есть такая сумма после ЛохДанов с марта и летне-осенней пандемии
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02.12.2020 06:33 Відповісти
Ставлю на 50-70 тыс в сутки. А дальше тесты закончатся.
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02.12.2020 07:01 Відповісти
Идет планомерное уничтожение медиков...,кто на очереди,догадайтесьь с одного раза...
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02.12.2020 07:16 Відповісти
Степанова - на мыло!
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02.12.2020 07:57 Відповісти
Сборище совковых дармоедов
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02.12.2020 08:06 Відповісти
Ученые НАН это примерно как британские ученые, но возрастом как политбюро цк кпсс.
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02.12.2020 13:05 Відповісти
 
 