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Учені НАН прогнозують понад 20 тис. добових заражень COVID-19 у середині грудня
В Україні до 11 грудня очікується понад 20 тис. нових випадків коронавірусу на добу.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний прогноз опублікували вчені Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
В академії зазначили, що найбільша кількість інфікованих очікується в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Одеській, Сумській областях та Києві.
Вчені заявили, що до кінця нинішнього тижня добовий приріст перевищить 18,3 тис. випадків.
Спалах коронавірусної інфекції почався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
Топ коментарі
+4 Super Gut
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Поэтому важно не лохануться со сроками начала так наз. локдауна
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах
А при який шкалі ?!
Яка статитична база в Вас була ?
Й навіть дослідження НАН - суто спекуляція . А ваша цифра можлива лише бути висмоктана з пальця .
До кількість "добово зараженних" залежить на порядок більше від кількості тестів , ніж від реальної цифри реально інфікованних .
Реальна кількість може й зараз 20, може 25 тисяч .
Дуже прикро шо НАН так підставляє свою репутацію не вказуючи базу тестування . Наприклад 35 тисяч на добу .
Продлить график любой школьник сможет, необязательно сосать палец и бить академиком.