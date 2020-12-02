Із 16 січня сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову, - Кремінь
Із 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову, обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде тільки на його прохання
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.
"З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів – українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", - написав він.
У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою необхідно звертатися до мовного омбудсмена, зауважив Кремень.
"Наша поштова адреса: 01001, м.Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: [email protected]", - додав Кремінь.
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Чи може, знову будете казати, не на часі, давайте ще триста років почекаємо?
За 30 років незалежності можна було вже сто мов вивчити, але дехто навіть одну не спромігся.
Тепер є правова підстава вимагати обслуговування державною мовою!
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