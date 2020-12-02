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Із 16 січня сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову, - Кремінь

Із 16 січня сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову, - Кремінь

Із 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову, обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде тільки на його прохання

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

"З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів – українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", - написав він.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою необхідно звертатися до мовного омбудсмена, зауважив Кремень.

"Наша поштова адреса: 01001, м.Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: [email protected]", - додав Кремінь.

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Із 16 січня сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову, - Кремінь 01

Автор: 

українська мова (833) мова (739) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+63
Давно пора. Кому нужно что купить, тому и по московитским словам отпустят. А вот когда стоит продавщица с тремя классами образования и свистит, что по-украински "не понимайт" и обслуживать не будет, отправлять такую на курсы изучения государственного языка. После нескольких месяцев посещения, глядишь, и уважения к стране добавится.
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02.12.2020 07:20
+32
А що це зебіл перейшов на ненависну українську? Кому ти очі намагаєшся замилити?
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02.12.2020 07:34
+32
Слухаємо ми це фуфло з 91 року. А потім кацапня нападає,прикриваючись питанням "изыка",щоб не давати Україні цей самий розвиток.
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02.12.2020 07:38
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Це де така ЖОПА??? У нас 1 кацап на 100 українців.
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03.12.2020 17:06 Відповісти
А головне, 1 на сто у вас вже є, стань другим.
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03.12.2020 17:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/467300 На Бабуку.
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02.12.2020 18:54 Відповісти
Достижение это каждый год мусолят, оно давным давно принято, но видимость тупизма создать же надо працюючим з соснами
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02.12.2020 13:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/460271 Не пий багато.
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02.12.2020 18:55 Відповісти
А они с себя начали или с народа? В Раде все на Украинском говорят, в судах, полиция и т.д.?
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02.12.2020 13:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/471971 Не підгорай.
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02.12.2020 18:58 Відповісти
Норма про суди та держоргани діє вже хернадцять років. Тепер черга і за народ братися.

Чи може, знову будете казати, не на часі, давайте ще триста років почекаємо?

За 30 років незалежності можна було вже сто мов вивчити, але дехто навіть одну не спромігся.
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02.12.2020 22:05 Відповісти
https://suspilne.media/84830-v-odesi-deputati-vid-opzz-ta-partii-saria-vimagali-provoditi-sesii-miskradi-rosijskou/
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02.12.2020 13:54 Відповісти
А українські поліцейські і сам пан Аваков з 16 квітня якою мовою будуть розмовляти?
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02.12.2020 13:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/427424не твоєю кацапчику.
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02.12.2020 18:59 Відповісти
Усіх патріотів запрошую на шопінг до Берегівського району
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02.12.2020 14:21 Відповісти
як-що іншою мовою, то має бути тільки так - "я пА сРюцькАму не пАнимаю, иди наХ...!".
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02.12.2020 15:24 Відповісти
---*Відчувається : Байден таки вступає у свої Президентські права і мова ---це лише початок ...Дочекаємося . що ця ЗЕ-- ІСТОТА/як її нарекла мовознавець Ірина Фаріон / нап*яле сорочку -- вишиванку і вибачиться перед Україною. за те що називав її повією. за те що глумився над пам*яттю славних козаків Запоріжських .зображаючи їх / постановках -95-кв / як збоченців. під вигуки : -- Хлопці-- Гей ! Гей ! Гей ! / З припаданням до сідниць один--одного.../ А якщо серйозно :розбудова Держави Україна без /лагідної/ українізації. без всебічного - національного стрижня -- НЕ мислема ! Така .тотальна. зневага. до патріотичного поступу. яку ми спстерігаємо сьогодні/ насамперед на виборах/ --- це дорога у нікуди ...Будемо лише споглядатина брутальні дуелі путінських зайд--горлохватів та тішитися витівками ЗЕ- клоунади ...Ми із українців перетворилися на стадо споживачів компослуг у стійлі кремлівських олігархів --- потрібні зміни !!! Завтра ---буде пізно !!!
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02.12.2020 15:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/467158 Цнотливий ти наш.
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02.12.2020 19:02 Відповісти
Плять да не на язык А на Українську Мову Давно пора
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02.12.2020 15:39 Відповісти
Нарешті!!!
Тепер є правова підстава вимагати обслуговування державною мовою!
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02.12.2020 16:07 Відповісти
ну, фсё.
Готуйсь Центри зайнятости к хвилям молодъёжи за 40.Сэриал починаэться.
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02.12.2020 16:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442356 Хреново,якщо за 40 років не зміг вивчити мову країни в якій живеш.
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02.12.2020 19:06 Відповісти
Они все Украинци, но один ещё не научился говорить по Украински.
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05.12.2020 02:34 Відповісти
Когда начинают говорить о языке, то знай в это время цены подымают, льготы отменяют, или что то другое просто желают украсть у народа! Стойкий РЕФЛЕКС выработал Порошенко!
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05.12.2020 03:08 Відповісти
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