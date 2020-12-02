Із 16 січня сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову, - Кремінь

Із 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову, обслуговувати клієнта іншою мовою можна буде тільки на його прохання

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

"З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів – українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", - написав він.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою необхідно звертатися до мовного омбудсмена, зауважив Кремень.

"Наша поштова адреса: 01001, м.Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: [email protected]", - додав Кремінь.

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