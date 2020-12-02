Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомет, - штаб ОС

1 грудня збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної.

Зазначається, що провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

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"Українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись запровадженого режиму припинення вогню, продовжують виконувати завдання за призначенням.