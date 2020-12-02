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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомет, - штаб ОС

Ворог за добу двічі порушив режим

1 грудня збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної.

Зазначається, що провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Також дивіться: Воїни батальйону "Донбас" після виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Лозову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись запровадженого режиму припинення вогню, продовжують виконувати завдання за призначенням.

Ворог за добу двічі порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомет, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28212) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Стріляли і не попали, тому "загрози життю і здоров"ю" не було? А перед тим "з тієї сторони" зателефонували і сказали "Ребят, всё "пучком"... Стреляем "холостыми"...".
Цікаво, як Хомчак-Іловайський та інші "борцуни за Україну", людям в очі дивляться, коли таке пишуть і кажуть?...
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02.12.2020 07:52
+6
давно перестав вірити зельоним хєнєралам
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02.12.2020 08:33
+5
Будьте пильними, хлопці.
Бережіть себе.
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02.12.2020 08:12
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Стріляли і не попали, тому "загрози життю і здоров"ю" не було? А перед тим "з тієї сторони" зателефонували і сказали "Ребят, всё "пучком"... Стреляем "холостыми"...".
Цікаво, як Хомчак-Іловайський та інші "борцуни за Україну", людям в очі дивляться, коли таке пишуть і кажуть?...
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02.12.2020 07:52 Відповісти
Будьте пильними, хлопці.
Бережіть себе.
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02.12.2020 08:12 Відповісти
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 439
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02.12.2020 08:31 Відповісти
давно перестав вірити зельоним хєнєралам
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02.12.2020 08:33 Відповісти
Яка "тиша", якщо кожного дня стріляють?
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02.12.2020 10:12 Відповісти
Ця інформація перестала бути важливою? Війна закінчилася не лише в голові бубочки? Чому цю інформацію прибрали зі звичного верхнього лівого віконця?
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02.12.2020 10:14 Відповісти
Бо всім байдуже.
От чому.
Війни вже немає.
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02.12.2020 10:31 Відповісти
Так. Зеленська влада змусила більше переживти за хліб ніж про свободу. Це поки кацапи в наступ не підуть.
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02.12.2020 10:40 Відповісти
Все для того і робиться - зробити країну беззахисною.
Помітили, як руйнується наша сила ?
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02.12.2020 10:42 Відповісти
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4075
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02.12.2020 10:30 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3234266/konserva_bez_stroku_davnost_mnoboroni_zupinilo_budvnitstvo_jitla_dlya_vyiskovih/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75164823
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02.12.2020 10:34 Відповісти
 
 