Викритий на хабарі в 224 тис. грн проректор столичного університету постане перед судом. ФОТОрепортаж
У Києві судитимуть проректора одного з університетів, викритого в отриманні 224 тис. гривень хабаря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо проректора одного зі столичних університетів, викритого на одержанні неправомірної вигоди в сумі 224 тис. гривень (ч. 4 ст. 368-3 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, проректор організував схему вимагання коштів за сприяння в отриманні іноземними громадянами документів для в’їзду на територію України шляхом оформлення запрошень на навчання.
Освітянина затримали "на гарячому" у приміщенні університету безпосередньо після одержання ним зазначеної суми коштів за оформлення документів для 8 іноземців.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
Корупційну схему викрито прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у м. Києві та працівниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України.
У прокуратурі нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Вот о чем подумала власть, начиная концерт для нищих .
Оскільки мова йде про Шевченківський район, то з ВУЗів там тільки Університет ім.Шевчегкп, Медичний і Національний економічний (НарГосп).
Є ще приватний інститут "КРОК",але я в районі біля нього ніколи іноземців не бачив