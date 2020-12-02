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Новини Хабарники
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Викритий на хабарі в 224 тис. грн проректор столичного університету постане перед судом. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть проректора одного з університетів, викритого в отриманні 224 тис. гривень хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо проректора одного зі столичних університетів, викритого на одержанні неправомірної вигоди в сумі 224 тис. гривень (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, проректор організував схему вимагання коштів за сприяння в отриманні іноземними громадянами документів для в’їзду на територію України шляхом оформлення запрошень на навчання.

Освітянина затримали "на гарячому" у приміщенні університету безпосередньо після одержання ним зазначеної суми коштів за оформлення документів для 8 іноземців.

Викритий на хабарі в 224 тис. грн проректор столичного університету постане перед судом 01

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Корупційну схему викрито прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у м. Києві та працівниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України.

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У прокуратурі нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Викритий на хабарі в 224 тис. грн проректор столичного університету постане перед судом 02
Викритий на хабарі в 224 тис. грн проректор столичного університету постане перед судом 03

Автор: 

хабар (4692) виш (544) прокуратура (3667) вчитель (395)


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Топ коментарі
+2
А читать сначала не пробовал? В теме отсутствуют понятия "бесплатно", "гособразование", "качество образования". Бабло брали за визу.
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02.12.2020 08:11
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Бесплатное гособразование = низкое качество + коррупция!
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02.12.2020 07:53 Відповісти
А читать сначала не пробовал? В теме отсутствуют понятия "бесплатно", "гособразование", "качество образования". Бабло брали за визу.
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02.12.2020 08:11 Відповісти
Этого посадят.Мелкий жулик.И сумма "ниочём".
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02.12.2020 07:59 Відповісти
Хлеба и зрелища !
Вот о чем подумала власть, начиная концерт для нищих .
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02.12.2020 08:39 Відповісти
при Порошенко такого не было
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02.12.2020 08:45 Відповісти
Кто знає, про проректора якого ВНЗ йде мова?
Оскільки мова йде про Шевченківський район, то з ВУЗів там тільки Університет ім.Шевчегкп, Медичний і Національний економічний (НарГосп).

Є ще приватний інститут "КРОК",але я в районі біля нього ніколи іноземців не бачив
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02.12.2020 09:32 Відповісти
теж цікаво
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02.12.2020 10:08 Відповісти
а ще хіба інститут міжнародних відносин не в цьому ж районі?
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02.12.2020 10:11 Відповісти
Інститут міжнародних відносин входить до складу Університету ім. Шевченка
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02.12.2020 11:01 Відповісти
 
 