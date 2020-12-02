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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини

В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини

В Україні станом на ранок середи, 2 грудня, зафіксовано 13 141 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 13 882 особи (найвищий показник від початку пандемії), померли 169 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 07

В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 03госпіталізовано – 1 447 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 03летальних випадків – 169;

В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 03одужало – В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 0513 882 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 03здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).

Також читайте: Про надзвичайний стан ніколи не йшлося, інших обмежень, окрім можливих локдаунів, не буде, - "слуга народу" Арахамія

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 07

В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 09захворіло – 758 264 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 09одужало – 369 054 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 09летальних випадків – 12 717;

В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 09проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Что бы меньше заболело, нужно просто делать меньше тестов
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02.12.2020 08:36
+5
Возможно, все дело в некачественной партии тестов - и заболевших относительно мало, и выздоровевших много, - где поставить кавычки, зависит от достоверности тестов не предмет ложноотрицательности.
В любом случае, расслабляться точно еще не время...
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02.12.2020 08:57
+4
100% логика зедебилов. Примерно так и есть!
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02.12.2020 08:44
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Ага, карантин вихідного дня допоміг від зенелохів....
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02.12.2020 08:14 Відповісти
Освіту на карантин!!! Інше все не трогати!
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02.12.2020 08:15 Відповісти
брехня. 221 умер. помог вам карантин выходного дня? и асфальт на дорогах? уже начинают лекарства в аптеках исчезать!!! а вы там кассовые аппараты для нищих торговцев трусами на рынках!!!
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02.12.2020 08:19 Відповісти
Какие именно лекарства исчезают?
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02.12.2020 11:43 Відповісти
Какие именно лекарства исчезают, и откуда цифра 221?
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02.12.2020 11:45 Відповісти
Хорошо, что 'рекорды' бьют выздоровевшие, а не заболевшие. Чтоб не вводили карантин никакой повторно. Возможно, получится избежать локдауна.
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02.12.2020 08:29 Відповісти
Возможно, все дело в некачественной партии тестов - и заболевших относительно мало, и выздоровевших много, - где поставить кавычки, зависит от достоверности тестов не предмет ложноотрицательности.
В любом случае, расслабляться точно еще не время...
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02.12.2020 08:57 Відповісти
Завтра-послезавтра все покажет. Почему-то позавчера было сделано аж 28000+ тестов ИФА (я так понимаю, что люди на выписку шли) и только 33000+ ПЦР. Вчера сделано нормальное количество тестов.
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02.12.2020 09:32 Відповісти
Что бы меньше заболело, нужно просто делать меньше тестов
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02.12.2020 08:36 Відповісти
100% логика зедебилов. Примерно так и есть!
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02.12.2020 08:44 Відповісти
это сарказм, но полковнику видать, никто не пишет....
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02.12.2020 09:21 Відповісти
Полковника никто не ждёт
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02.12.2020 11:46 Відповісти
Так и есть, вся чуть зелёной статистики.
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02.12.2020 08:55 Відповісти
А чтобы было больше лайков, вы решились даже самолайкуть себе ...
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02.12.2020 10:21 Відповісти
Вы победитель, и получаете приз за лучшую мысль по теме
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02.12.2020 10:43 Відповісти
Moderna просит американские и европейские регулирующие органы одобрить вакцину против COVID.

BioNTech и Pfizer подали в Европейское агентство по лекарственным препаратам заявку на регистрацию вакцины против коронавируса.
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02.12.2020 09:00 Відповісти
Спасибо Зеленскому и его Правительству. Количество заболевших начинает сокращаться.
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02.12.2020 09:00 Відповісти
Что ты завтра писать будешь? Позавчера было сделано 33 тыс. тестов ПЦР, а вчера 44 тыс. Вот увидим результат этих тестов, можно будет о чем-то говорить.
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02.12.2020 09:34 Відповісти
Тесты делают по показанию симптомов.
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02.12.2020 09:39 Відповісти
Конечно-конечно. Но с субботы по понедельник симптомы почему-то не проявляются. А в понедельник, когда нужно массово освобождать койки по заказу МОЗ, зачем-то делается дикое количество ИФА-тестов. Я тоже думаю, что это просто совпадение . Мне интересно, вы идиотами сразу рождаетесь или после просмотра ТВ становитесь?
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02.12.2020 09:58 Відповісти
С субботы по понедельник люди меньше обращаются к врачам даже с симптомами. Потому что ВЫХОДНОЙ!!! Сегодня уже ВТОРНИК!
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02.12.2020 10:06 Відповісти
Сегодня вообще-то среда, придурок. А данные по количеству тестов передаются за вчера. А их результаты растянутся во времени от сегодня до конца недели, в зависимости от загруженности лабораторий.
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02.12.2020 10:13 Відповісти
Сам придурок. Данные опубликованы за ВТОРНИК!
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02.12.2020 10:17 Відповісти
Данные чего? Те тесты, которые взяли вчера, сегодня только будут делать (и то не везде). А завтра они частично попадут в статистику. Поэтому количество заболевших сегодня ты видишь по результатам анализов за понедельник. Сложно?
Почему тебе, клоуну, и писал, что в понедельник загрузили лаборатории ИФА-тестами, которые используют для выписки, а ПЦР тесты не делали (делали, но на 10 тыс. меньше обычного). Вот так получили победу на бумаге. Обычное количество ПЦР тестов сделали вчера. Данных еще нет. Вот когда будут, тогда можешь благодарить Бубочку.
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02.12.2020 10:32 Відповісти
Это данные тестов которые скопились за все выходные!!!
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02.12.2020 10:33 Відповісти
Ты не Радуцкий, случайно, или вместе с ним училися? Он вчера подобную дурь сморозил: инкубационный период распространения.
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02.12.2020 10:00 Відповісти
То перелом. Ура.
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02.12.2020 09:11 Відповісти
Максимка строчит как хочет...
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02.12.2020 09:15 Відповісти
Я один заметил положительный эффект от карантина на выходные?
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02.12.2020 09:20 Відповісти
выходные-не-выходные, но я недавно зашел в церковь..... = "свадьба" и внутри 50-60 рыл. масок не видел, поп был без намордника точно.
и потом это быдло хрипеть будет - Хоспати, возьми фирус фзат, хаоспоти спаси....(даже не думая шо если хоспоть и есть, то он за смех лишь = разорвал живьем 40 детей)
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02.12.2020 09:24 Відповісти
Боря, а ты шо в церкви то делал? Ты ж вроде не по тем делам!
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02.12.2020 11:50 Відповісти
меня вышвырнули с хаты, но я имею вторую, вот и свечку пришел просить, благо храмов в доступности аж три. в ближнюю зашел - я уже написал шо было, в собор зашал - о поп чет там молвил, я - Слабаиисуну с крестом, дай свечу, - дал, а во втором - дали ..... ну типо какую-то чашечку или как, но уже бесплатно.
так шо от попов польза есть - если бухаешь с собой, а света нету - пойди в храм и получишь светяшку шоб вставить... ты не поверишь во что я вставил первую свечку то..... хрен угадаешь
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02.12.2020 12:01 Відповісти
Боюсь даже представить, куда 😁
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02.12.2020 12:09 Відповісти
вставил в какую то кофе, типо там еще советский коробка был, так шо вы тут это самое не это вот самое..
ну, в стакан насыпал это, оно как глина уже, но свечу норм. держало.
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02.12.2020 12:24 Відповісти
тяжело пока однозначно говорить
По кейсам имеем +7.5% за неделю
По смертям - 8.6% за неделю и єто хорошо.
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02.12.2020 09:31 Відповісти
Цифры конечно интересные. Но абсолютно не интересует, сколько больных излечилось от насморка или сколько клоунов из ОПы решило сделать тест. Интересно, есть возможность подавать данные в формате: госпитализировано с ковид.../выписано из больниц..., в реанимации находится... на кислородной поддержке находится..., на ИВЛ находится...
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02.12.2020 09:21 Відповісти
Как это госп. с ковид?
Вчера Олег Мамонт писал как сам был в больнице - положили(ну и прочие приключения), а теста ждать 4-6 дней.
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02.12.2020 09:26 Відповісти
В доковидные времена его бы положили в кардиологию и занимались непосредственно сердцем, не мороча никому голову, бо у него там миокардит под ? был.
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02.12.2020 09:34 Відповісти
Поверь, это единичные случаи. Он туда попал случайно и так же быстро оттуда вышел.
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02.12.2020 09:36 Відповісти
Ну а с тестами действительно местами беда.
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02.12.2020 09:37 Відповісти
Нифига не единичные: прихватит сердце - в инфекционку отвезут, а там - как повезет. Но тесты там все положительные, естественно.
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02.12.2020 09:41 Відповісти
если почитать Антиколорадоса, то поверь.те, не еденичные
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02.12.2020 10:16 Відповісти
Даже пару десятков человек при тысяче госпитализаций я считаю единичными случаями. Их влиянием на статистику можно пренебречь. Разумеется, я могу быть неправ. Не хочу спорить. Просто вижу, что наша посуточная статистика абсолютно не подходит для какого-либо анализа и ничего не отображает.
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02.12.2020 10:21 Відповісти
Ну так мужик, я вот пишу - нафиг "статистика" если она = "ой, а у вас грипп, тест возьмем, но хрипите 8 дней до результата("пнх")" - и это лысое ничтожество высерает по папирцю - "статистику" - пошел он на Путина.
Я не знаю никого в принципе шо больной, но это не отменяет того шо наверное вирус есть, кх-х-кх(бежит в "неотложку")
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02.12.2020 10:27 Відповісти
С Ковидом у нас всего две маленькие проблемки.Первая-полная неспособность власти эффективно бороться со стороны государства.Вторая-дебильное большинство населения.Поэтому перспективы не очень радужные
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02.12.2020 09:34 Відповісти
Если просто начать выдавать фейковые цифры по тестированиям, то можно и дальше делать вид, что короновирус побежден. Но по факту, кислорода в больницах нету в достаточном количестве, ложат в больницу только очень тяжелых либо тех кто заплатил, лечение от короновируса за свой счет... Главное, что лохи ведутся, что зеленые бабуины закатавшие десятки миллиардов короновирусных денег в асфальт, что-то делают. Нихрена они не делают. Настанет тот день, когда Украина узнает, сколько на самом деле было больных короновирусом и как зебилы впаривали фейковые тесты в лаборатории лишь бы уменьшить статистику по больным.
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02.12.2020 09:49 Відповісти
см. шо в Словакии было - на 2млн. настигли 25к. зараженных. У нас... думи мои думи...
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02.12.2020 10:18 Відповісти
Если просто начать выдавать фейковые цифры по тестированиям... Откуда тесты? кто производитель? Сертификаты, реагенты? Фуфло эти тесты, так же как и ковидло
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02.12.2020 10:17 Відповісти
прикол - Илон Маск сдал 4 теста = 2 негат. и 2 позит., он чуть не обосрался - типо полубольной шоле?
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02.12.2020 10:19 Відповісти
Ну, например, при сдаче мазка на ПЦР-тест надо не есть, не чистить зубы, не полоскать горло и не курить как минимум за 2 часа до сдачи мазка. Так что сделать тест отрицательным при наличии инфекции - как чинарик выкурить...
В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини - Цензор.НЕТ 1268
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02.12.2020 10:27 Відповісти
он сдавал в одно время в той же клинике, по тому же тесту, в той же медсестры.
вот в чем заковыка то. т.е., тесты показали для Илона - фифти-фифти.
Он и сам в недоумении был, чуть не обосрался от "качества обслуживания" то. вот в чем загвоздка
п.с. офигенно шо по ка шо вернули старый "дизайн" сайта.... лампово, крепко...
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02.12.2020 10:32 Відповісти
У меня знакомый получал больничные еще при совке. Просто незаметно потерев термометр о шерстяную одежду. Один и тот же человек, одна и та же медсестра, один и тот же термометр, а результаты разные. Когда знаешь где и как нарушить, то и результат можно подогнать по желанию.
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02.12.2020 10:37 Відповісти
и это круто.
там вроде и картошку жрали, и всякое другое делали., но при совке было это трудно(да пошел ты на... армию, там полечат, а у меня "план" по количеству тушек)
Командир Красной Плесени лежал в "дурке" и как-то отлынял, а еще Невзоров, но там "блат" и брат и дед дегенерал. Тоже свалил. Тогда было трудно. Но Жуков докажет - набери миллион рыл, брось их на укрепрайон, сто тысяч может быть дойдет(если сзади пулеметы), а потом пускай свои прикормленные войска.

и да, это работало...
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02.12.2020 10:51 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини - Цензор.НЕТ 8423
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02.12.2020 10:20 Відповісти
не очень смешно, но вирусоотбросы заценят)
мне вот побоку, ибо если вирус высрал Яхве, то надо стремиться.... заразиться, а ВДРУГ, вы уже играете на флейте.... правда на.....
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02.12.2020 10:36 Відповісти
Тупенько, но для Бергамо весной прокатит)
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02.12.2020 11:15 Відповісти
Дивіться по смертям. По іх кількості, в еас вже ща 20000 кожен день. Наказали сімейним не відправляти на тестування легкі та середні випадки. В мене сестра лікар, такий наказ був від головного лікаря.
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02.12.2020 10:24 Відповісти
У МЕНЕ брат ТАК помер!!!111("олдфаги поймут" )
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02.12.2020 10:33 Відповісти
Именно так с пятницы ,делают тесты ,детям до 7 лет и тем у кого температура 38 с.
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02.12.2020 10:58 Відповісти
Треба негайно переводити дітей на дистанційне навчання. Діти несуть ковід додому. Зараз середній вік - 50-60 років. Чи багато залишиться педагогів після випробовування на ковід, коли держава кинула вчителів на заклання у переповнені класи: на новобудовах вони заробили, а школи та дит.садки нікому не треба. Працюйте щ 40 дітьми, працюйте в переповнених школах, заражайтесь : ми вам аж одну маску дали на початку навчального року та ще й заборонили розповідати про ситуацію з ковід у закладі.
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02.12.2020 10:53 Відповісти
Смертность по сентябрь по сравнению с 2019 на 10 000 меньше, к концу года мб сравняется с годами до 2019. Ничего абсолютно не происходит
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02.12.2020 11:07 Відповісти
А по сравнению с периодом январь-сентябрь 2018, за январь-сентябрь 2020 умерло на 4795 человек меньше. То есть в 2019 просто была аномально высокая смертность.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1903480-smertnist-v-********-u-2020-rotsi-nizhcha-nizh-torik-derzhstat КИЕВ. 19 ноября. УНН. В период за январь-сентябрь текущего года численность населения Украины сократилась на 199 тысяч человек. По состоянию на 1 октября население Украины составляло 41 703 тысяч человек. Количество умерших за указанный период - 426 тысяч 687 человек. Об этом в среду, 18 ноября, сообщила Государственная служба статистики Украины в своем експресвипуску, передает УНН. За аналогичный период 2019 год численность населения Украины сократилась на 193 000 человек и на 1 октября 2019 составила 41,96 млн человек. Однако, количество умерших за период январь-сентябрь 2019 года составило 436 тыс. 533 человека. Из этого следует, что за первые девять месяцев 2020 году количество умерших в Украине почти на 10 тысяч человек ниже, чем за первые девять месяцев 2019 года.

Ч

Но при постоянном сокращении кол-ва населения, количество смертей за одинаковые периоды тоже должно снижаться.
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02.12.2020 11:45 Відповісти
Поки що роздолбані лікарні ще якось могли лікувати і приймати паціентів. Зараз ця лавочка зачиняеться і смертей стане більше. Крім того, не факт що якись регіони не брешуть щоб їх не позакривали на карантини.

169*30 = 4800 за місяць. І це ще лише початок першої хвилі.

Для порівнння:
У 2019 році пік смертей від грипу та пневмонії прийшовся на січень, коли від цих хвороб померли 908 осіб. Проте, вже в лютому кількість смертей від грипу та пневмонії знизилася до 517 осіб, в березні - до 535 осіб, в кітні - до 502 осіб. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064433-derzstat-porahuvav-kilkist-smertej-vid-gripu-ta-pnevmonii-v-ukraini.htmlhttps://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B7%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%93%D0%A0%D0%92%D0%86%202018-2019%2B.pdf
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02.12.2020 12:19 Відповісти
 
 