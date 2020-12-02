В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини

В Україні станом на ранок середи, 2 грудня, зафіксовано 13 141 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 13 882 особи (найвищий показник від початку пандемії), померли 169 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 447 осіб;

летальних випадків – 169;

одужало – 13 882 особи;

здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 758 264 особи;

одужало – 369 054 особи;

летальних випадків – 12 717;

проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях", - розповів Степанов.







