В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини
В Україні станом на ранок середи, 2 грудня, зафіксовано 13 141 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 13 882 особи (найвищий показник від початку пандемії), померли 169 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 447 осіб;
летальних випадків – 169;
одужало – 13 882 особи;
здійснено тестувань за добу – 67 626 (зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 758 264 особи;
одужало – 369 054 особи;
летальних випадків – 12 717;
проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях", - розповів Степанов.
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В любом случае, расслабляться точно еще не время...
BioNTech и Pfizer подали в Европейское агентство по лекарственным препаратам заявку на регистрацию вакцины против коронавируса.
Почему тебе, клоуну, и писал, что в понедельник загрузили лаборатории ИФА-тестами, которые используют для выписки, а ПЦР тесты не делали (делали, но на 10 тыс. меньше обычного). Вот так получили победу на бумаге. Обычное количество ПЦР тестов сделали вчера. Данных еще нет. Вот когда будут, тогда можешь благодарить Бубочку.
и потом это быдло хрипеть будет - Хоспати, возьми фирус фзат, хаоспоти спаси....(даже не думая шо если хоспоть и есть, то он за смех лишь = разорвал живьем 40 детей)
так шо от попов польза есть - если бухаешь с собой, а света нету - пойди в храм и получишь светяшку шоб вставить... ты не поверишь во что я вставил первую свечку то..... хрен угадаешь
ну, в стакан насыпал это, оно как глина уже, но свечу норм. держало.
По кейсам имеем +7.5% за неделю
По смертям - 8.6% за неделю и єто хорошо.
Вчера Олег Мамонт писал как сам был в больнице - положили(ну и прочие приключения), а теста ждать 4-6 дней.
Я не знаю никого в принципе шо больной, но это не отменяет того шо наверное вирус есть, кх-х-кх(бежит в "неотложку")
вот в чем заковыка то. т.е., тесты показали для Илона - фифти-фифти.
Он и сам в недоумении был, чуть не обосрался от "качества обслуживания" то. вот в чем загвоздка
п.с. офигенно шо по ка шо вернули старый "дизайн" сайта.... лампово, крепко...
там вроде и картошку жрали, и всякое другое делали., но при совке было это трудно(да пошел ты на... армию, там полечат, а у меня "план" по количеству тушек)
Командир Красной Плесени лежал в "дурке" и как-то отлынял, а еще Невзоров, но там "блат" и брат и дед дегенерал. Тоже свалил. Тогда было трудно. Но Жуков докажет - набери миллион рыл, брось их на укрепрайон, сто тысяч может быть дойдет(если сзади пулеметы), а потом пускай свои прикормленные войска.
и да, это работало...
мне вот побоку, ибо если вирус высрал Яхве, то надо стремиться.... заразиться, а ВДРУГ, вы уже играете на флейте.... правда на.....
https://www.unn.com.ua/ru/news/1903480-smertnist-v-********-u-2020-rotsi-nizhcha-nizh-torik-derzhstat КИЕВ. 19 ноября. УНН. В период за январь-сентябрь текущего года численность населения Украины сократилась на 199 тысяч человек. По состоянию на 1 октября население Украины составляло 41 703 тысяч человек. Количество умерших за указанный период - 426 тысяч 687 человек. Об этом в среду, 18 ноября, сообщила Государственная служба статистики Украины в своем експресвипуску, передает УНН. За аналогичный период 2019 год численность населения Украины сократилась на 193 000 человек и на 1 октября 2019 составила 41,96 млн человек. Однако, количество умерших за период январь-сентябрь 2019 года составило 436 тыс. 533 человека. Из этого следует, что за первые девять месяцев 2020 году количество умерших в Украине почти на 10 тысяч человек ниже, чем за первые девять месяцев 2019 года.
Ч
Но при постоянном сокращении кол-ва населения, количество смертей за одинаковые периоды тоже должно снижаться.
169*30 = 4800 за місяць. І це ще лише початок першої хвилі.
Для порівнння:
У 2019 році пік смертей від грипу та пневмонії прийшовся на січень, коли від цих хвороб померли 908 осіб. Проте, вже в лютому кількість смертей від грипу та пневмонії знизилася до 517 осіб, в березні - до 535 осіб, в кітні - до 502 осіб. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3064433-derzstat-porahuvav-kilkist-smertej-vid-gripu-ta-pnevmonii-v-ukraini.htmlhttps://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B7%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%93%D0%A0%D0%92%D0%86%202018-2019%2B.pdf