Сенатор США Менендес звернувся до українців: День пам'яті жертв Голодомору - важливе нагадування про жорстокість СРСР і непорушний дух українців

Американський сенатор Боб Менендес, який представляє в Конгресі США штат Нью-Джерсі, у пам'ять про мільйони жертв Голодомору-геноциду звернувся до України та української громади Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба посольства України в США.

"Я приєднуюся до народу України і американців українського походження в Нью-Джерсі, які згадують мільйони людей, що загинули під час Голодомору. Майже через 90 років після того, як Сталін навмисно влаштував голод в Україні і закрив кордони країни, щоб не дати українцям, які голодують, бігти або отримати продовольчу допомогу, День пам'яті жертв Голодомору служить важливим нагадуванням про жорстокість Радянського Союзу і непорушний дух українців. Я пишаюся тим, що співпрацював з яскравим українсько-американським співтовариством Нью-Джерсі, щоб зміцнити демократію і суверенітет України, щоб український народ, а не зловмисні зовнішні суб'єкти, визначав майбутнє України. Я буду продовжувати боротися за політику США, яка підтримує український народ у досягненні цієї мети", - йдеться в заяві сенатора.

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Нагадаємо, в Україні щорічно в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодомору 1921-22, 1932-33 та 1946-47 років.