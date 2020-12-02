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Сенатор США Менендес звернувся до українців: День пам'яті жертв Голодомору - важливе нагадування про жорстокість СРСР і непорушний дух українців

Сенатор США Менендес звернувся до українців: День пам'яті жертв Голодомору - важливе нагадування про жорстокість СРСР і непорушний дух українців

Американський сенатор Боб Менендес, який представляє в Конгресі США штат Нью-Джерсі, у пам'ять про мільйони жертв Голодомору-геноциду звернувся до України та української громади Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба посольства України в США.

"Я приєднуюся до народу України і американців українського походження в Нью-Джерсі, які згадують мільйони людей, що загинули під час Голодомору. Майже через 90 років після того, як Сталін навмисно влаштував голод в Україні і закрив кордони країни, щоб не дати українцям, які голодують, бігти або отримати продовольчу допомогу, День пам'яті жертв Голодомору служить важливим нагадуванням про жорстокість Радянського Союзу і непорушний дух українців. Я пишаюся тим, що співпрацював з яскравим українсько-американським співтовариством Нью-Джерсі, щоб зміцнити демократію і суверенітет України, щоб український народ, а не зловмисні зовнішні суб'єкти, визначав майбутнє України. Я буду продовжувати боротися за політику США, яка підтримує український народ у досягненні цієї мети", - йдеться в заяві сенатора.

Також дивіться: Варфоломій вшанував пам'ять жертв Голодомору: "Ми маємо засудити винних". ВIДЕО

Нагадаємо, в Україні щорічно в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодомору 1921-22, 1932-33 та 1946-47 років.

Автор: 

голодомор (402) Менендес Роберт (24)


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Топ коментарі
+11
Вам из ************ на Амуре виднее, кто с кем бухает и трахается за океаном.... Наблюдайте за похождениями своей кремлёвской крысы - спит с охранником, а потом последнего пристреливают, выдавая за самоубийство....
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02.12.2020 08:33
+6
звісно, не тот..
українців вибили, заселили країну кацапнею.
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02.12.2020 09:05
+4
Господин Менендес! Мы тебя уважаем!
Так хочется повесить на фонарном столбе Медведчука. Но тут мы должны справиться сами!!!!
Смерть ублюдкам путлера!
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02.12.2020 09:19
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Mendez -свиня, котрого майже не засудили за корупцію! Поіздки з проститутками , халявні банкеті і:т.д. Він Україну на мапі не знайде!
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02.12.2020 08:12 Відповісти
Вам из ************ на Амуре виднее, кто с кем бухает и трахается за океаном.... Наблюдайте за похождениями своей кремлёвской крысы - спит с охранником, а потом последнего пристреливают, выдавая за самоубийство....
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02.12.2020 08:33 Відповісти
that he had partied with underage prostitutes in the Dominican Republic, but after conservative media outlets wrote dozens of stories, the FBI concluded that the rumors had https://www.washingtonpost.com/politics/2018/10/17/theres-still-no-evidence-bob-menendez-slept-with-underage-prostitutes-new-attack-ad-says-it-anyway/?utm_term=.38256f0b08b4 no basis in fact .
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02.12.2020 09:08 Відповісти
Не стоит, сэр." Мудрый" нарид желает в рашку и колбасу по 2.20.
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02.12.2020 08:13 Відповісти
И не говори, обидно. Народ не тот стал. Может тебе народ сменить, ну, или хотя бы страну проживания?
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02.12.2020 08:22 Відповісти
звісно, не тот..
українців вибили, заселили країну кацапнею.
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02.12.2020 09:05 Відповісти
Є дослідження про відстріл привезених із кацапердії після Голодомору об'єктів. У багатьох місцях, побачивши, що до чого, івановскіє і ерзянскіє (рязанскіє) дременули назад додому. Але, наприклад, в селі Вербки на павлоградщині, більшість населення чомусь гуторить на общєпанятном.
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02.12.2020 09:22 Відповісти
А пр владі самі євреї...
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02.12.2020 09:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/354814, пропоную всіх інакомовних разстрілювати!
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02.12.2020 14:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/27709 Толик. нікого не треба розстрілювати, дурні і так вимруть.
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02.12.2020 19:22 Відповісти
А якщо вимруть і розумні, тоді ж що? Тому пропоную розстрілювати!!! Можливо навыть по 3 рази на день!!!
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02.12.2020 20:03 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/amp.theatlantic.com/amp/article/574819/
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02.12.2020 08:16 Відповісти
ну, если 70млн. дали ся опустить 60, или скока там млн. кацапов, но по-любому шо сюда бы не смогли снарядить армию, орду о есть в 1млн. рыл...... ну не знаю, я вот на месте сенатора, вот как первый коммент тут, разве что так.(бла-бла-бла, алло, это доставка пиццы?)
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02.12.2020 09:17 Відповісти
Господин Менендес! Мы тебя уважаем!
Так хочется повесить на фонарном столбе Медведчука. Но тут мы должны справиться сами!!!!
Смерть ублюдкам путлера!
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02.12.2020 09:19 Відповісти
А для вас наші друзі і захисники - ніколи не вірте московії, яка себе називає росією. Вони прикидаються добрими і мирними, коли слабкі, але коли чучь-чуть мають хоч якусь силу - зразу нападають.
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02.12.2020 10:01 Відповісти
 
 