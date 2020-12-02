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Новини Агресія Росії проти України
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У НАТО заявили про глибокий геополітичний виклик, що виходить від Росії: Її мета - послабити і розділити союзників зсередини

У НАТО заявили про глибокий геополітичний виклик, що виходить від Росії: Її мета - послабити і розділити союзників зсередини

У євроатлантичному просторі найглибший геополітичний виклик виходить від Росії. Так, Росія підтримує потужний звичайний військовий і ядерний арсенали, які загрожують території НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в аналітичній доповіді НАТО 2030.

Як зазначають експерти, Росія також загрожує НАТО у некінетичному вимірі з використанням гібридних засобів, які розмивають межу між війною і миром.

"Спроби НАТО розбудувати змістовне партнерство і залучити Росію до формування архітектури євроатлантичної безпеки у період після холодної війни, були відкинуті. У 2014 році Росія незаконно та невиправдано анексувала Крим, вторглася й окупувала частину Східної України. Російська влада прагне гегемонії над колишніми радянськими державами, та підриває їх суверенітет і територіальну цілісність, спрямована заблокувати шлях цих держав у просуванні до НАТО", - йдеться в доповіді.

У документі також йдеться, що паралельно Росія намагається створювати сателітні або залежні держави поблизу території країн НАТО, а також порушує режими з контролю над озброєнням, що вже призвело до руйнації ДРМСД.

Також читайте: Росія не повинна втручатися в ситуацію в Білорусі, - Столтенберг

Крім того, Росія розгортає ширший гібридний набір інструментів, включаючи кібернетичні загрози, отруєння з використанням хімічної зброї, політичний примус тощо.

Дослідники доходять висновку, що Росія має на меті ослабити та розділити союзників зсередини шляхом підриву соціальної рівності та самого способу життя.

Раніше генеральний секретар ООН Єнс Столтенберг заявив, що розміщення російських військ в невизнаному Придністров'ї порушує територіальну цілісність Молдови. Це підтверджує, що Росія часто порушує міжнародне право.

Автор: 

НАТО (6422) росія (64923)


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Топ коментарі
+20
Начните с Венгрии. Эта быкующая страна ставит палки расширению влияния НАТО и шантажирует ЕС. Где эти кочевники будут без бабла Евросоюза? Пойдут к ***** в ножки кланяться? Так они давно у них на подсосе со своим ********
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02.12.2020 08:40
+11
Самое эффективное --- эмбарго на нефть..
А Венгрию... Заменить Украиной в НАТО и ЕС!
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02.12.2020 08:47
+10
Проснулись
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02.12.2020 08:28
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02.12.2020 08:28 Відповісти
НАТє дійшло, як до жирафа... Добре що хоч взагалі дійшло.
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02.12.2020 08:28 Відповісти
нормальні це знали ще тоді ..
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02.12.2020 08:32 Відповісти
выражаемглубочайшуюобеспокоеннность..........
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02.12.2020 08:38 Відповісти
Першого ступеню.
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02.12.2020 08:45 Відповісти
Начните с Венгрии. Эта быкующая страна ставит палки расширению влияния НАТО и шантажирует ЕС. Где эти кочевники будут без бабла Евросоюза? Пойдут к ***** в ножки кланяться? Так они давно у них на подсосе со своим ********
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02.12.2020 08:40 Відповісти
Самое эффективное --- эмбарго на нефть..
А Венгрию... Заменить Украиной в НАТО и ЕС!
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02.12.2020 08:47 Відповісти
В НАТО заявили о глубочайшем геополитическом вызове, исходящем от России: Ее цель - ослабить и разделить союзников изнутри - Цензор.НЕТ 1627
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02.12.2020 08:41 Відповісти
Хорошо сказал. Что такое дрмсд не знаю, но с определением деятельности рашки согласна полностью
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02.12.2020 08:43 Відповісти
договор по ракетам малой и средней дальности
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02.12.2020 08:48 Відповісти
Рашка договоры только подписывает, но исполнять и не собиралась
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02.12.2020 08:54 Відповісти
хм. договор был подписан в 1987 году горбачевым и рейганом
К июню 1991 года Договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины - произведённые ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США - 846 комплексов

рашка вышла из договора в 2014 году
штаты - в 2017
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02.12.2020 09:07 Відповісти
Вводите больше санкций для этого мордора.! везде где это только возможно, что б денег у пуйтина не осталось даже для пенсий тогда он перестанет финансировать гибридные войны по всему миру
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02.12.2020 08:44 Відповісти
Введут они! Какому-нибудь пьяному сторожу с Роснефти или Газпрома...
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02.12.2020 08:49 Відповісти
Они никогда не введут больше санкций пока газ у рашки покупают
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02.12.2020 09:21 Відповісти
Америка не покупает
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02.12.2020 09:24 Відповісти
нет, Америка входит в состав НАТО, как и множество других стран
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02.12.2020 09:57 Відповісти
это в нормальных странах и с нормальным населением так работает.....с московитами по другому. Они свой х..р без соли будут доедать и есть друг друга но будут "героически терпеть атаку запада" и поддерживать своего главаря. Поэтому вместе с санкциями должны быть и гибридные операции от НАТО. Хватит сопли жевать и успокаивать сявок...пора и гибридно атаковать, дать по соплям.
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02.12.2020 09:37 Відповісти
надеюсь это фейк. иначе... это писец просто
У НАТО заявили про глибокий геополітичний виклик, що виходить від Росії: Її мета - послабити і розділити союзників зсередини - Цензор.НЕТ 6556
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02.12.2020 08:47 Відповісти
Пожурите пальцем,выразите глубокую озабоченность,осудите в твиттере какие они бессовесные и плохие и призовите опять отдать, причем немедленно Крым, и уйти с Донбасса
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02.12.2020 08:49 Відповісти
Всё вы понимаете... Но сама Молдова, или сама Украина от этой рашистской заразы не избавится. Они хуже COVIDа, гораздо хуже. Но прививка все же существует. Это ослабление паРаши изнутри, поддержка протестных настроений в очагах их возникновения и персональные санкции всему окружению *****. Может, и "кошелек" попадется. И как можно меньше покупать у них углеводородов.
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02.12.2020 08:53 Відповісти
да они там уже все распасться хотят...ну и приобщаться к свободному миру, шоб зарплаты, медицина нормальная и шикарные кредиты МВФ...
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02.12.2020 09:30 Відповісти
паРаша - найглибша геополітична пухлина. Тому найголовніша задача світу - її знешкодити.
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02.12.2020 09:39 Відповісти
О
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02.12.2020 09:42 Відповісти
...смешно читать - "бензоколонка" , разорванная в клочья шпиллет "исключительных" во все щели!!)).. понятно , что надо как -то поддерживать военно - промышленный комплекс , но не так же ,унижая себя!!))
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02.12.2020 10:00 Відповісти
А такие страны как Венгрия и Италия служат проводниками Раши в развале ЕС и НАТО,
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02.12.2020 09:51 Відповісти
Ну шаловливые рашен ручки там тоже приложились. ( как там у юристов " скажи кому выгодно.."). Нельзя сказать что это 100% дело рук Раши ( как и победа Трампа, кстати Джонсон из того же теста) но свои "5 копеек" Раша точно вставила и там и там.. Да и везде где можно нагадить ЕС, НАТО, коллективному Западу. И кстати если сейчас провести референдум в Великобритании то за возвращение в ЕС было бы большинство населения. Кроме того Раша выходом Великобритании из ЕС, добилась не только ослабления ЕС, и выход из него принципиального противника Раши, но и запустила сепаратистскую волну в Шотландии. Раша используя старую сов. практику и даже усовершенствовал ее, поддерживает и леваков, и откровенных нацистов и диктаторов и авторитарных правителей, и националистов, и революционеров. и популистов, в общем всех кто может расшатать Запад.
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02.12.2020 10:13 Відповісти
І вони це роблять через мадярів, італійців і сербів.
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02.12.2020 10:10 Відповісти
 
 