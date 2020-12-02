Глава МЗС Угорщини Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті: Це неприйнятно для країни, яка хоче стати ближчою до Альянсу

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поінформував колег у НАТО про обшуки у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті та закликав їх проявити солідарність із Будапештом.

За його словами, останні обшуки свідчать про те, що залякування угорців і розпалювання антиугорської ненависті все ще перебуває на рівні політики центрального уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Це, очевидно, скандал і неприйнятно в XXI столітті. Особливо з боку країни, яка говорить, що хоче стати ближчою до НАТО", - сказав міністр.

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Петер Сійярто звернувся до міністрів закордонних справ країн НАТО з двома проханнями. Крім прояву солідарності, він закликав не чинити тиску на Угорщину, щоб вона відмовилася від свого вето на проведення засідань Ради Україна-НАТО на міністерському рівні. Після обшуку в понеділок він сказав, що ніхто не може очікувати такого жесту від Угорщини після таких подій.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі в наступний понеділок, і Сійярто також порушить це питання там, попросивши своїх колег висловитися з цього питання і проявити солідарність.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади та антиугорськість".

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1 грудня на тлі нового витка напруги між Україною та Угорщиною до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.