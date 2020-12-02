Глава МЗС Угорщини Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті: Це неприйнятно для країни, яка хоче стати ближчою до Альянсу
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поінформував колег у НАТО про обшуки у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті та закликав їх проявити солідарність із Будапештом.
За його словами, останні обшуки свідчать про те, що залякування угорців і розпалювання антиугорської ненависті все ще перебуває на рівні політики центрального уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Це, очевидно, скандал і неприйнятно в XXI столітті. Особливо з боку країни, яка говорить, що хоче стати ближчою до НАТО", - сказав міністр.
Петер Сійярто звернувся до міністрів закордонних справ країн НАТО з двома проханнями. Крім прояву солідарності, він закликав не чинити тиску на Угорщину, щоб вона відмовилася від свого вето на проведення засідань Ради Україна-НАТО на міністерському рівні. Після обшуку в понеділок він сказав, що ніхто не може очікувати такого жесту від Угорщини після таких подій.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі в наступний понеділок, і Сійярто також порушить це питання там, попросивши своїх колег висловитися з цього питання і проявити солідарність.
Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади та антиугорськість".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, - Сійярто
1 грудня на тлі нового витка напруги між Україною та Угорщиною до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.
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Так хочеться більше не чути тебе і не бачити з твоїм скавулінням і брехнями з наклепами.
Щезни, потворо.
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Це ти так про Угорщину? Угорці - це дикуни з Азії, які прийшли на європейські землі. Саме тому значна частина угорців виглядає, як чорняві цигани, особливо на Закарпатті. І ментальність у них геть дика.
бо ті ледарі ніфіга для країни не робять.
не захищають.
Треба було рашіне нам робити заяви про порушення уграми суверенітету.
Зацініть маштаби ницості угорської - вони копіюють окупантів, які захопили частини нашої території, ще і скаржаться в НАТО, що їх переслідують.
Так, мать твою, Сіярто. Нам вистачило кацапні. Поводь себе чемно, казліна.
Ничего себе, благотворители во главе с сиятрой. И, судя по всему, там этих "благотворителей", как тараканов на советской кухне...
Не сцыкунское это дело - управлять страной.
Или из своей выдавил?
Если из своей, купи себе мозгов на рынке. Хотя...там продают такие же как и твои.
"Ученицам младших...и особенно, старших классов...запрещается появляться на вокзале... особенно, в часы, когда проходит дизель-электропоезд".
Тут только розги вправят мозги.
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****** провели цілу інформаційну спецоперацію проти нас.
Спочатку вони зливають відос, де співають гімна Угорщини, потім зливають відос з фейковим зігуючим правосєком, а під вечір Сірято вже вимагає присутності ОБСЕ у Берегівському районі.
Він збирається шукати *******, які записали відео з "правосєками"?
Через відосик про потерпілого і фуру рили землю носом і проводили обшуки.
1. Фонди займаються благодійною діяльністю (допомога слабозабезпеченим, пенсіонерам, студентам, допомога закладам і т.д.) чи ОСНОВНИМ напрямком є ІНВЕСТИЦІЇ?
А допомога - просто ширма для прикриття?
Важко зрозуміти МОТИВИ надання БЕЗОПЛАТНОЇ допомоги на сумму ДО 10 000 долларів США підприємцям в Закарпатті. Угорщина - не Катар, Дубай - нафти та газу нема, "дурних" та шалених грошей також. Тоді для чого, з якою ціллю роздається наліво-направо ця допомога?
Єдине логічне обгрунтування - підготовка плацдарму для "своїх", далекоглядний план.
2. Видано десятки тисяч паспортів. Не просто видано , а з складанням присяги-клятви на вірність Угорщині. Питання для чого?
Давно ці гнійники потрібно було розкрити по ВСЬОМУ Закарпатті.
Замість тупорилих законів про легалізацію гральних свинарників потрібно ДАВНО прийняти закон про ЄДИНЕ громадянство та кримінальну відповідальність ВІД 5 років (без умновних строків) за приховання факту набуття громадянства.
Тобто хочеш бути громадянином ІНШОЇ країни - будь-ласка. Позбавлення громадянства України - хочеш перебувати на території - маєш офіційно працювати, маєш мати гроші за що жити тут. Нема роботи та грошей - повертайся в ту країну яку ти вибрав САМ, особисто та добровільно.
За сепаратизм в будь якій формі давно треба давати ВІД 10 років. Щоб імбцили ЗНАЛИ, що їм маячить. Крим, донбас давно мав навчити наших депутатів, що "мусі-пусі" ні до чого не приведуть. руцькі свині запросто можуть видати 1 ярд баксів для роздмухування сепаратизму.
Есть два варианта. Нужно или улаживать конфликт с Будапештом (подкупить, запугать, шантажировать) или же вести переговоры с локомотивами НАТО (в первую очередь - с США), чтобы они надавили на такого "союзничка".
На ночной оргии в Брюсселе среди гостей оказался депутат Европарламента представитель венгерской партии «Фидес» Йожеф Сайер,
Известно, что Сайер - один из основателей партии. Он сподвижник примьер-министр Венгрии Виктора Орбана, а также один авторов поправки в Конституцию страны, объявляющей брак как союз между мужчиной и женщиной.
По информации, Сайер был задержан с наркотиками в рюкзаке. Он пытался бежать, спустившись по водосточной трубе, но его заметили прохожие.
Вечеринки запрещены из-за пандемии, Сайеру грозит штраф, но он уже объявил об отставке.
Кроме Сайера на вечеринке присутствовали еще два дипломата, имена которых пока не называются.
О том, что полиция Бельгии обнаружила оргию в ночном баре Брюсселя, на которой был депутат Европарламента, стало известно 1 декабря. Приехавшие на место полицейские увидели около 25 обнаженных людей, не соблюдавших правила, предписанные государственными мерами против эпидемии коронавируса.
На данный момент в Брюсселе действует комендантский час, также запрещено собираться группами более четырех человек.
Австро-Венгерская,РАбссиянская,Германская и Османская...,на руинах этого дкрьма образовалась кажется 30 государств...,точно не помню,но где то так...
1. Розрахуваться за закінчення будівництва Росією АЕС в Угорщині.
2. Отримать з України вирощену та підготовлену "угорськомовну" робочу силу - власна розбіглася по Європі, нема кому обслуговувать державний апарат...
Побачиш - як тільки СБУ реально займеться сепаратистами в Закарпатті, "вереск" буде стоять не стільки щодо "переслідування" і "утисків угорської меншини", скільки агітація щодо переселення угорців до Угорщини... Навести приклад? Та, будь ласка. Росія часів Миколи І. Посол Росії в Тегерані, Грибоєдов, організував та вів підривну роботу серед персидських вірмен. (за що і "бошку відбили" перси). Для чого? Щоб ініціювать переселення вірмен-християн у мусульманські регіони Кавказу, щоб вирвать їх з-під впливу Ірану і Туреччини і завоювать гегемонію на Кавказі. Наслідки там пожинають до цих пір - Карабах...
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За все время членства Венгрии в НАТО вооруженные силы Венгрии ни разу не участвовали в совместных операциях с НАТО. В то время как Украина, не будучи членом НАТО, принимала участие в 25 совместных операциях с НАТО.