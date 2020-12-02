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Глава МЗС Угорщини Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті: Це неприйнятно для країни, яка хоче стати ближчою до Альянсу

Глава МЗС Угорщини Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті: Це неприйнятно для країни, яка хоче стати ближчою до Альянсу

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поінформував колег у НАТО про обшуки у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті та закликав їх проявити солідарність із Будапештом.

За його словами, останні обшуки свідчать про те, що залякування угорців і розпалювання антиугорської ненависті все ще перебуває на рівні політики центрального уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Це, очевидно, скандал і неприйнятно в XXI столітті. Особливо з боку країни, яка говорить, що хоче стати ближчою до НАТО", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сійярто попросив керівництво ОБСЄ відправити місію на Закарпаття для розслідування "образ на адресу угорської громади"

Петер Сійярто звернувся до міністрів закордонних справ країн НАТО з двома проханнями. Крім прояву солідарності, він закликав не чинити тиску на Угорщину, щоб вона відмовилася від свого вето на проведення засідань Ради Україна-НАТО на міністерському рівні. Після обшуку в понеділок він сказав, що ніхто не може очікувати такого жесту від Угорщини після таких подій.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі в наступний понеділок, і Сійярто також порушить це питання там, попросивши своїх колег висловитися з цього питання і проявити солідарність.

Нагадаємо, раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного із місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету. Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що "на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади та антиугорськість".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, - Сійярто

1 грудня на тлі нового витка напруги між Україною та Угорщиною до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Автор: 

Угорщина (2261) НАТО (6422) обшук (1970) Сійярто Петер (352) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+42
Як же ж ти, гидота, нас дістала. Гірше гіркої редьки.
Так хочеться більше не чути тебе і не бачити з твоїм скавулінням і брехнями з наклепами.
Щезни, потворо.
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02.12.2020 08:52
+39
мелко гадят по указке фуйла.
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02.12.2020 08:51
+32
Украина тоже должна выразить протест Венгрии с таким текстом: "Это неприемлемо для такой европейской цивилизованной страны вмешиваться во внутренние дела другой страны Украины".
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02.12.2020 08:57
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мелко гадят по указке фуйла.
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02.12.2020 08:51 Відповісти
Мадяры с маскалями и Пуйлом в одной связке, к нам спекулировали оккупационными, фейковыми терминами - "дружба, братсво", с мадярами дружат истинно их соединяет угро-финское братство, с одного болота вылупились... в обоих неудовлетворенные имперские замашки...
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02.12.2020 09:22 Відповісти
Забула, повія, 1956 рік! Стала на один бік з катами!
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02.12.2020 10:27 Відповісти
Глава МИД Венгрии Сийярто -- КАКОЕ ТЫ ************* ЧМО имеешь отношение к Украине ??? Попутал даун берега
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02.12.2020 10:35 Відповісти
Як же ж ти, гидота, нас дістала. Гірше гіркої редьки.
Так хочеться більше не чути тебе і не бачити з твоїм скавулінням і брехнями з наклепами.
Щезни, потворо.
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02.12.2020 08:52 Відповісти
Украина тоже должна выразить протест Венгрии с таким текстом: "Это неприемлемо для такой европейской цивилизованной страны вмешиваться во внутренние дела другой страны Украины".
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02.12.2020 08:57 Відповісти
"европейской цивилизованной страны вмешиваться во внутренние дела другой страны"
^^^^
Це ти так про Угорщину? Угорці - це дикуни з Азії, які прийшли на європейські землі. Саме тому значна частина угорців виглядає, як чорняві цигани, особливо на Закарпатті. І ментальність у них геть дика.
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02.12.2020 09:12 Відповісти
Дикуни не дикуни вони є членом Європейського Союзу і НАТО. І поки є ще такі орбани і сіарто нам не бачити ні ПДЧ ні чого
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02.12.2020 09:17 Відповісти
мадяри - угро-фіни, вилізли з одного болота з москалями - угро-фінами.
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02.12.2020 09:24 Відповісти
Так усі фіно-угорські народи з Азії. Усі без винятку. До Європи вони переселилися, тож у Європі вони "понаїхавші".
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02.12.2020 09:58 Відповісти
Ну дебіл!!! В НАТО жаліється, кончений.
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02.12.2020 08:57 Відповісти
цікаво, чи зелені йовбики соізволят адекватно відповісти на його заявушки.
бо ті ледарі ніфіга для країни не робять.
не захищають.
Треба було рашіне нам робити заяви про порушення уграми суверенітету.
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02.12.2020 09:02 Відповісти
раніше*
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02.12.2020 09:02 Відповісти
оце би на Брайтоні россійскомовні..які працюють в держструктурах. після засідяння співали гімн Росії і під російским прапором шоби ім було ?
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02.12.2020 09:32 Відповісти
Это такой намек на блокировку решений НАТО по Украине мадярами, шоб мы не вмешивались в медленный, но уверенный процесс анексии части Украины с их стороны.
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02.12.2020 10:26 Відповісти
Сиарто ещё пожалуйся в лигу сексуальных меньшинств)))
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02.12.2020 08:58 Відповісти
Кловун разрулит Мы в него верим!
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02.12.2020 09:00 Відповісти
А вони українофобію в Україні затівають.
Зацініть маштаби ницості угорської - вони копіюють окупантів, які захопили частини нашої території, ще і скаржаться в НАТО, що їх переслідують.
Так, мать твою, Сіярто. Нам вистачило кацапні. Поводь себе чемно, казліна.
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02.12.2020 09:00 Відповісти
Чемно??? кацапи й угро-фіни мадяри, брати близнюки, по яку чемність мрієш???
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02.12.2020 09:27 Відповісти
А быть главой МИД одной из стран участниц НАТО и поддерживать фактически действия фашистского государства, которое оккупирует соседние страны и пытается расколоть (по мнению главы НАТО) альянс изнутри, - приемлемо? Напомните, Венгрия так же, в 39ом была союзником Третьего Рейха и тоже пыталась урвать кусочки от соседей на которых была направлена агрессия нацистского государства??
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02.12.2020 09:00 Відповісти
Венгрия единственная страна которая была верна Гитлеру до последнего. Нацизм у них в крови. Это они будучи в составе Австрии развязали Первую Мировую Войну а во Второй Мировой были верными союзниками Гитлера аж до полного его разгрома.Сейчас при Путине начало возрождаться российское нацистское государство РФ и Венгрия тут же примкнула к ним ,ведь Путин спит и видит развал Украины а Венгрия хочет от этого развала получить свою шакалью долю .
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02.12.2020 10:10 Відповісти
Венгры мутили заговор против Фердинанда вместе с кацапьем. В некоторых источниках проходит инфа, что наследный принц будучи женатым на чешской графине хотел провести реформу по которой, славяне в империи получили бы такие же титульные права как и мадьяры с австрийцами/немцами. В следствии чего, из-за меньшего количества венгерского населения, венгры потеряли бы свое влияние уступив его тем же чехам. Ну а для фашистов-москалей любой кипиш у соседей как говно для мух.
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02.12.2020 13:46 Відповісти
обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондовИсточник: https://censor.net/ru/n3234436

Ничего себе, благотворители во главе с сиятрой. И, судя по всему, там этих "благотворителей", как тараканов на советской кухне...
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02.12.2020 09:01 Відповісти
ЗЕ утрется и будет извиняться.
Не сцыкунское это дело - управлять страной.
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02.12.2020 09:03 Відповісти
Ты побывавл у него в голове?
Или из своей выдавил?
Если из своей, купи себе мозгов на рынке. Хотя...там продают такие же как и твои.
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02.12.2020 10:09 Відповісти
Похоже, это сиятро забыло, что
"Ученицам младших...и особенно, старших классов...запрещается появляться на вокзале... особенно, в часы, когда проходит дизель-электропоезд".

Тут только розги вправят мозги.
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02.12.2020 09:05 Відповісти
Події цитованого фільму відбувалися в Румунії...
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02.12.2020 11:55 Відповісти
https://mobile.twitter.com/MarianSereda
https://mobile.twitter.com/MarianSereda @MarianSereda

****** провели цілу інформаційну спецоперацію проти нас.

Спочатку вони зливають відос, де співають гімна Угорщини, потім зливають відос з фейковим зігуючим правосєком, а під вечір Сірято вже вимагає присутності ОБСЕ у Берегівському районі.
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02.12.2020 09:05 Відповісти
Чим займається прибарахлівшийся чоловік Венедиктової, начальник кіберполіції?
Він збирається шукати *******, які записали відео з "правосєками"?
Через відосик про потерпілого і фуру рили землю носом і проводили обшуки.
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02.12.2020 09:13 Відповісти
Как таких в НАТО вообще принимали, там явно всю инфу в кацапстан сливают ежедневно и толку от их армии ноль! 😁😁😁
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02.12.2020 09:06 Відповісти
Сидели бы тихо, уважая ту страну в которой живут. Уважая ее культуру, язык ,а главное ее законы - никто бы их и не трогал. Посмотрел бы я на этих венгров если бы они вели себя подобным наглым образом где-нибудь в США.....
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02.12.2020 09:07 Відповісти
Сийярто прям из гей-клуба жаловался
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02.12.2020 09:12 Відповісти
От, блін! От ****** довбані! А країні - члену НАТО прийнятно бути нацистським? Прийнятно розпалювати сепаратизм в іншій державі? Прийнятно виконувати завдання країни-агресора, окупанта і ворога того самого НАТО!
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02.12.2020 09:12 Відповісти
По завданню Кремля будуть робити все щоб Україна не була членом НАТО!!!Любу провокацію! А нам треба обов'язково поскаржитись у НАТО на них як на вірогідного шпигуна РФ , на розігрівання угорського сепаратизму в Україні і запитати натовців чи співають в їх країнах чужі Гімни, як завили сепрари в Закарпатті???Як же ж треба ненавидіти і зневажати Україну і українців що б таке витворяти...?
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02.12.2020 09:14 Відповісти
Я не розумію на що ВОНО скаржиться?
1. Фонди займаються благодійною діяльністю (допомога слабозабезпеченим, пенсіонерам, студентам, допомога закладам і т.д.) чи ОСНОВНИМ напрямком є ІНВЕСТИЦІЇ?
А допомога - просто ширма для прикриття?
Важко зрозуміти МОТИВИ надання БЕЗОПЛАТНОЇ допомоги на сумму ДО 10 000 долларів США підприємцям в Закарпатті. Угорщина - не Катар, Дубай - нафти та газу нема, "дурних" та шалених грошей також. Тоді для чого, з якою ціллю роздається наліво-направо ця допомога?
Єдине логічне обгрунтування - підготовка плацдарму для "своїх", далекоглядний план.
2. Видано десятки тисяч паспортів. Не просто видано , а з складанням присяги-клятви на вірність Угорщині. Питання для чого?
Давно ці гнійники потрібно було розкрити по ВСЬОМУ Закарпатті.
Замість тупорилих законів про легалізацію гральних свинарників потрібно ДАВНО прийняти закон про ЄДИНЕ громадянство та кримінальну відповідальність ВІД 5 років (без умновних строків) за приховання факту набуття громадянства.
Тобто хочеш бути громадянином ІНШОЇ країни - будь-ласка. Позбавлення громадянства України - хочеш перебувати на території - маєш офіційно працювати, маєш мати гроші за що жити тут. Нема роботи та грошей - повертайся в ту країну яку ти вибрав САМ, особисто та добровільно.

За сепаратизм в будь якій формі давно треба давати ВІД 10 років. Щоб імбцили ЗНАЛИ, що їм маячить. Крим, донбас давно мав навчити наших депутатів, що "мусі-пусі" ні до чого не приведуть. руцькі свині запросто можуть видати 1 ярд баксів для роздмухування сепаратизму.
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02.12.2020 09:14 Відповісти
Потрібен Закон, який автоматично позбавляє українського громадянства в випадку набуття їншого... негромадяни можуть проживати, але не можуть обиратись. бути обраними і не мають права голосу. І настане кінець цій махровій казочці з двойним громадянством.
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02.12.2020 09:43 Відповісти
а ще негромадяни не повинні мати право власності на землю крім як володіти на паях з громадянином де їхня частка має бути меншою за частку громадянина та не повинні мати змогу володіти бізнесом крім як на паях та будучи при цьому міноритарієм
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02.12.2020 10:33 Відповісти
Нехай поскаржиться в басманний або воронєжскій суд ,або в спортлото і вчить гімн України погань мадярська.
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02.12.2020 09:14 Відповісти
Стукачок. Под шконарь.
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02.12.2020 09:15 Відповісти
Возмущение украинцев понятно, но одними возмущениями это дело не уладить, Венгрия уже систематически затрудняет движение Украины в НАТО, даже на уровне простых саммитов. Что уж говорить о ПДЧ и вступлении.
Есть два варианта. Нужно или улаживать конфликт с Будапештом (подкупить, запугать, шантажировать) или же вести переговоры с локомотивами НАТО (в первую очередь - с США), чтобы они надавили на такого "союзничка".
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02.12.2020 09:19 Відповісти
з Будапештом домовлятись нема сенсу тому що він не стільки грає свою гру як кремлівську
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02.12.2020 10:34 Відповісти
ябеда ета сийярта...
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02.12.2020 09:21 Відповісти
Причем тут НАТО к твоему благотворительному фонду с твоими гребанными закарпатскими венграми, идиот тупой
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02.12.2020 09:23 Відповісти
Кремлевский болван из Мадьярии щебечет под дудку Мавзолейного хмыря...
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02.12.2020 09:25 Відповісти
наше МИД просто обязано предпринять контрмеры - направив "стурбованым" министрам ноту о непринятии посягательств "Угорщины" на территориальную целостность Украины, послав угорского министра завуалировано на "юг" - это внутренние дела Украины, нехай щастыть.... криминал должен жёстко получать по рогам, а они в Закарпатье торчат не прикрываясь....
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02.12.2020 09:25 Відповісти
Австро-Венгерская Ымперия давно сдохла впрочем РАБссиянская тоже, почти в один год...,осталась балалайка
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02.12.2020 09:26 Відповісти
Мадяри інструмент ***** по недопущенню України в НАТУ. Крапка.
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02.12.2020 09:30 Відповісти
А не Венгрия ли заблокировала саммит "Украина - НАТО"? Давить и давить эту прокремлевскую свору. Если бы всем была известна мадярская мелочность и подхалимство, то такой страны в НАТО не было. Этих "европейских попрошаек", до сих пор страдающих фантомным величием Австро-Венгерской империи, взяли в ЕС и НАТО только чтобы насолить Раше. А теперь эта евро-гопота, спрятавшись за спину ЕС и НАТО, пробует качать права. Давить, и еще раз давить, как клопов.
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02.12.2020 09:30 Відповісти
Парламент Венгрии 17 октября 1918 года расторг Братство с Австрией,РАБссия сдохла раньше 1 марта 1917 года...
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02.12.2020 09:31 Відповісти
А приемлимо при проведении присяги на служение народу Украины, ныть гимн Венгрии? И ЭТО сИЙЯРТО еще чем-то недовольно?!!
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02.12.2020 09:31 Відповісти
Боровшегося с ЛГБТ сооснователя правящей партии Венгрии поймали на гей-вечеринке

На ночной оргии в Брюсселе среди гостей оказался депутат Европарламента представитель венгерской партии «Фидес» Йожеф Сайер,
Известно, что Сайер - один из основателей партии. Он сподвижник примьер-министр Венгрии Виктора Орбана, а также один авторов поправки в Конституцию страны, объявляющей брак как союз между мужчиной и женщиной.
По информации, Сайер был задержан с наркотиками в рюкзаке. Он пытался бежать, спустившись по водосточной трубе, но его заметили прохожие.
Вечеринки запрещены из-за пандемии, Сайеру грозит штраф, но он уже объявил об отставке.
Кроме Сайера на вечеринке присутствовали еще два дипломата, имена которых пока не называются.
О том, что полиция Бельгии обнаружила оргию в ночном баре Брюсселя, на которой был депутат Европарламента, стало известно 1 декабря. Приехавшие на место полицейские увидели около 25 обнаженных людей, не соблюдавших правила, предписанные государственными мерами против эпидемии коронавируса.
На данный момент в Брюсселе действует комендантский час, также запрещено собираться группами более четырех человек.
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02.12.2020 09:33 Відповісти
Это они обряд изгнания короновируса при помощи наркоты выполняли, а Вы этой информацией о гей-вечеринке общество в заблуждение вводите.
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02.12.2020 10:44 Відповісти
Хотя чесно говоря можно послать нахер это НАТО. Будем ещё протигибаться под всяких Цыганов. Украина может сама вернуть ракетный щит как альтернатива НАТО
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02.12.2020 09:33 Відповісти
Туда надо послать *******. Возможно НАТО так и сделает с претензиями Серият.
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02.12.2020 09:37 Відповісти
Кацапстану не удалось разыграть сепаратную, "русинскую" карту... взялись за дестабилизационную мадярскую карту... мадьяры рады стараться, им это нравится, тешит имперские амбиции... Кто будет ставить вопрос про выплату мадьярами репараций за оккупацию Украины во время 2 Мировой???
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02.12.2020 09:36 Відповісти
Тут важен элемент того что, Империи не являются государством,это сбор блатных и шайка нищебродов.После Первой Мировой бойни распалось сразу 4 Вамипирии,
Австро-Венгерская,РАбссиянская,Германская и Османская...,на руинах этого дкрьма образовалась кажется 30 государств...,точно не помню,но где то так...
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02.12.2020 09:40 Відповісти
20 ноября 1940 года действительно Венгрия вступила в союз Германия,Япония,СССр и Италии,подписал сей Пакт премьер тогдащней Венгрии Пал Телеки...
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02.12.2020 09:47 Відповісти
Короче фашисты....
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02.12.2020 09:50 Відповісти
Вопрос здесь в другом на сколько органично само нахождение Венгрии Орбана в НАТО и ЕС. Такое ощущение что ей больше бы подошло ОДКБ и "Таежный союз" на пару с Сербией. По поводу венгерского меньшинства пускай во первых прекратят вмешиваться в наглую во внутренние дела Украины и не начинают развивать сепаратистские тенденции, во вторых утрясут вопросы по своим меньшинствам в Румынии, Словакии и той же Сербии. Ну и последнее когда Украина станет членом НАТО и ЕС тогда и ставьте вопросы о " соответствии" нашего законодательства с правилами для данных организаций. ( Как будем, так сразу.. Не раньше)
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02.12.2020 09:48 Відповісти
Такое упрямство насчет НАТО явно имеет российские корни.
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02.12.2020 09:49 Відповісти
Пора дати йому оселедця бо далі по сценарію може бути заява, що в Берегово їдуть поїзди з правосєками.
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02.12.2020 09:49 Відповісти
Если коротко резюмировать,то сегодня Мадьярия филиал кремлевского дерьма Путлера...бабло Мапвзолейное без вонизма.... но его видно за тыщу км....труба дымит что пароход адмирал Кузнецов...
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02.12.2020 09:54 Відповісти
И чито? НАТО направит свои танковые батальоны?)) Ну блокируете - блокируйте. Один хрен нам НАТО в ближайших пару десятилетий не светит( да там с американцами говорить нужо а не с ЕСовскими нищебродами). А к этому времени там не одна сиряйта смениться. Зато руки развязаны, можно прессовать мадярских подстилок по полной и решить вопрос один раз кардинально. Парочка реальных сроков за сепаратизм хорошо остудит горячие головы.
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02.12.2020 09:55 Відповісти
що у цього персонажа на меті взагалі?
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02.12.2020 09:58 Відповісти
Не пустити Україну в НАТО. Що ****** і роблять своїми провокаціями вже кілька років.
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02.12.2020 10:03 Відповісти
І цілком успішно, блокуючи зустрічі Україна-НАТО на вищому рівні...
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02.12.2020 11:58 Відповісти
Пояснить мету? Пояснюю:
1. Розрахуваться за закінчення будівництва Росією АЕС в Угорщині.
2. Отримать з України вирощену та підготовлену "угорськомовну" робочу силу - власна розбіглася по Європі, нема кому обслуговувать державний апарат...
Побачиш - як тільки СБУ реально займеться сепаратистами в Закарпатті, "вереск" буде стоять не стільки щодо "переслідування" і "утисків угорської меншини", скільки агітація щодо переселення угорців до Угорщини... Навести приклад? Та, будь ласка. Росія часів Миколи І. Посол Росії в Тегерані, Грибоєдов, організував та вів підривну роботу серед персидських вірмен. (за що і "бошку відбили" перси). Для чого? Щоб ініціювать переселення вірмен-християн у мусульманські регіони Кавказу, щоб вирвать їх з-під впливу Ірану і Туреччини і завоювать гегемонію на Кавказі. Наслідки там пожинають до цих пір - Карабах...
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02.12.2020 13:47 Відповісти
Мадяри в НАТО, це ворог - стукач з 30 танками і тисячним військом, зате все зливає Московії.Пішли ви на юх шістки ху@ла.
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02.12.2020 09:59 Відповісти
Украина получила статус особого партнера НАТО в прошлом году вместе с Грузией...,а вступление то таке...,американские бомбардировщики летают по Украине что у себя дома... и без НАТО
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02.12.2020 09:59 Відповісти
і не тільки бомбардувальники...
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02.12.2020 10:28 Відповісти
в той же час над херсонською областю був помітний транспондер https://uk.wikipedia.org/wiki/Eurofighter_Typhoon винищувача тайфун
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02.12.2020 10:58 Відповісти
Де наше звернення до НАТО про неприйнятні дії мадярів?
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02.12.2020 10:01 Відповісти
Ця селітра зовсім кришею поїхало!
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02.12.2020 10:02 Відповісти
Мало кто из вас знает о том, что пару дней назад блок НАТО принял 138 поправок в свой Статус...теперь могут принять Украину, Грузию и Молдову несмотря на оккупацию Крыма,Ю.Осетии, Абхазии и Приднестровья...,это гвоздь в гроб Путлера...
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02.12.2020 10:08 Відповісти
А приемлемо когда страна которая является членом ЕС и НАТО на каждом шагу проявляет свой имперский шовинизм...Себя не видят мадяры...Вторые кацапы...
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02.12.2020 10:21 Відповісти
Прекрасно они себя видят, поэтому так и ведут. Имперский шовинизм - болезнь практически неизлечимая, фантомные боли сильно мучают.
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02.12.2020 10:50 Відповісти
Глава МЗС Угорщини Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті: Це неприйнятно для країни, яка хоче стати ближчою до Альянсу - Цензор.НЕТ 8510
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02.12.2020 10:43 Відповісти
Чимось мадяри нагадують Мальчиша Плохиша. Аби всунуть якусь гидоту.
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02.12.2020 10:45 Відповісти
МзсУ повинно реагувати на вислови прокацапів раніше, ніж аналізувати пропозиції небайдужих громадян на різних прогресивних змі-платформах!!! Як це 0 реакції на відверте пряме втручання ввХухолуя?
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02.12.2020 10:58 Відповісти
У этого гнидника уши путлера уже до земли свисают
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02.12.2020 11:20 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1334032351010181123 2 год

За все время членства Венгрии в НАТО вооруженные силы Венгрии ни разу не участвовали в совместных операциях с НАТО. В то время как Украина, не будучи членом НАТО, принимала участие в 25 совместных операциях с НАТО.
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02.12.2020 11:26 Відповісти
а чего сразу в НАТО жаловаться? звони сразу в лигу секс реформ или в кремль.....
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02.12.2020 11:41 Відповісти
А это одно тоже)))
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02.12.2020 11:44 Відповісти
Кулеба! пійшліть вже нарешті того сійярта на ійдярту
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02.12.2020 11:54 Відповісти
яким боком тут НАТО? Діагноз-*****. Україні слід зробити цього придурка персоною non grata, а тих *******, що співали-в буцигарню.
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02.12.2020 12:20 Відповісти
буцЕгарню.
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02.12.2020 12:24 Відповісти
Мысли и поступки венгров ясны-отдайте нам Закарпатье, уж больно хочется.И будут делать всё, что бы получить закарпатье.
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02.12.2020 12:29 Відповісти
Венгры сто раз уже пожалели, что они в НАТО, так бы они "распяли" мальчика и кричали -Путин, введи войска. Хотя, после зигующих путинских актёров, скоро и мальчики распятые подтянутся.
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02.12.2020 12:32 Відповісти
 
 