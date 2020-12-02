УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10476 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 030 3

За добу у світі виявили 577,2 тис. нових випадків COVID-19, померли - 11,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,1 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу у світі виявили 577,2 тис. нових випадків COVID-19, померли - 11,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 грудня у світі зареєстрували 577 269 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID- 19. Померли за добу - 11 894 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 64 195 738 випадків інфікування, з них 577 269 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 486 844 особи, з них 11 894 за минулу добу.

За добу у світі виявили 577,2 тис. нових випадків COVID-19, померли - 11,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,1 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 44,4 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

За добу у світі виявили 577,2 тис. нових випадків COVID-19, померли - 11,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,1 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає десяту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - п'яту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Німеччина та Велика Британія.

За добу у світі виявили 577,2 тис. нових випадків COVID-19, померли - 11,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,1 млн 03
За добу у світі виявили 577,2 тис. нових випадків COVID-19, померли - 11,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,1 млн 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уныло. достав из широких штанин
Медмаску размером с мою хлеборезку
В ней за лимоном бегу в магазин
И навещу-ка ану-ка, аптеку
показати весь коментар
02.12.2020 08:53 Відповісти
молодці, достойно, ковідні чемпіони. в 5-і і 10-і
показати весь коментар
02.12.2020 09:07 Відповісти
 
 