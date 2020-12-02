За добу у світі виявили 577,2 тис. нових випадків COVID-19, померли - 11,8 тис. Загальна кількість інфікованих - 64,1 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 2 грудня у світі зареєстрували 577 269 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID- 19. Померли за добу - 11 894 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 64 195 738 випадків інфікування, з них 577 269 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 486 844 особи, з них 11 894 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 44,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає десяту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - п'яту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Німеччина та Велика Британія.
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