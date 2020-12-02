COVID-19: в трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 1735, Одещина - 1 147 і Київщина - 975
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1735), Одеській (1147) і Київській ( 975) області.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 2 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1735 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 74 012 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 339 осіб, за минулу добу - 16. З початку епідемії одужали 23 763 пацієнти.
Станом на 2 грудня кількість активних хворих Києві становить 48 910 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 1 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих склав 1 799 осіб.
У трійку лідерів з добової захворюваності коронавірусом також потрапили Одеська та Київська області.
Так, в Одеській області на коронавірус захворіли 1147 людей. Загальна кількість інфікованих становить 46 985 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 593 особи, за минулу добу - 8. З початку епідемії одужали 9 986 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 36 406 осіб.
У Київській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 975 осіб. Загальна кількість інфікованих - 39 503. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 703 людини, за добу - 12. З початку епідемії одужали 13 240 пацієнтів. Кількість активних хворих у Київській області - 25 560.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль