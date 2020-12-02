Агент НАБУ Шевченко: Вивчено кожну купюру з $6 млн хабаря Злочевського, перевірено кожен запис, голоси визнані ідентичними

У справі про 6 млн доларів хабаря керівництву НАБУ і САП за закриття справи проти колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського перевірені всі матеріали негласних слідчо-розшукових дій та підтверджена їхня справжність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці агента НАБУ Євгенія Шевченка.

"Протягом пів року, а саме з липня, тривали численні експертизи у справі, досліджувалася на відповідність кожна купюра з $ 6 млн, звірялися номери - на це у групи з чотирьох експертів пішов майже місяць. Також проходив експертизу кожен аудіо- та відеозапис, який було здійснено в рамках негласних слідчо-розшукових дій - всі мої переговори з підозрюваними, їхні голоси і зображення були визнані ідентичними. Таким чином маємо залізобетонну доказову базу", - написав Шевченко, коментуючи вчорашнє повідомлення НАБУ про закінчення розслідування у справі про хабар Злочевського в $ 6 млн.

Крім того, за словами Шевченка, Злочевський домовився з Печерським судом і на сьогодні було призначено засідання з уже готовим рішенням - забрати у НАБУ справу Злочевського і передати його Нацполіції.

Також читайте: НАБУ завершило розслідування у справі про хабар Злочевського в $6 млн

"Але "Коля - хороший хлопець" трохи не встиг: детективи відкрили підозрюваним матеріали кримінального провадження для ознайомлення - слідство завершено", - підсумував агент НАБУ.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Злочевського оскаржив постанову про його розшук

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.