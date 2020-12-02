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Новини Хабарники
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Агент НАБУ Шевченко: Вивчено кожну купюру з $6 млн хабаря Злочевського, перевірено кожен запис, голоси визнані ідентичними

Агент НАБУ Шевченко: Вивчено кожну купюру з $6 млн хабаря Злочевського, перевірено кожен запис, голоси визнані ідентичними

У справі про 6 млн доларів хабаря керівництву НАБУ і САП за закриття справи проти колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського перевірені всі матеріали негласних слідчо-розшукових дій та підтверджена їхня справжність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці агента НАБУ Євгенія Шевченка.

"Протягом пів року, а саме з липня, тривали численні експертизи у справі, досліджувалася на відповідність кожна купюра з $ 6 млн, звірялися номери - на це у групи з чотирьох експертів пішов майже місяць. Також проходив експертизу кожен аудіо- та відеозапис, який було здійснено в рамках негласних слідчо-розшукових дій - всі мої переговори з підозрюваними, їхні голоси і зображення були визнані ідентичними. Таким чином маємо залізобетонну доказову базу", - написав Шевченко, коментуючи вчорашнє повідомлення НАБУ про закінчення розслідування у справі про хабар Злочевського в $ 6 млн.

Крім того, за словами Шевченка, Злочевський домовився з Печерським судом і на сьогодні було призначено засідання з уже готовим рішенням - забрати у НАБУ справу Злочевського і передати його Нацполіції.

Також читайте: НАБУ завершило розслідування у справі про хабар Злочевського в $6 млн

"Але "Коля - хороший хлопець" трохи не встиг: детективи відкрили підозрюваним матеріали кримінального провадження для ознайомлення - слідство завершено", - підсумував агент НАБУ.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Злочевського оскаржив постанову про його розшук

Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.

У липні НАБУ і САП заочно повідомили Злочевському про підозру. У серпні його оголосили в розшук і заочно заарештували.

Агент НАБУ Шевченко: Вивчено кожну купюру з $6 млн хабаря Злочевського, перевірено кожен запис, голоси визнані ідентичними 01

Автор: 

НАБУ (5061) Злочевський Микола (208) розслідування (2267) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+8
Агент НАБУ Шевченко: Вивчено кожну купюру з $6 млн хабаря Злочевського, перевірено кожен запис, голоси визнані ідентичними - Цензор.НЕТ 6942
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02.12.2020 10:29
+4
Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными

Но наш, самый честный и справедливый в мире суд, все таки поставит эти факты под сомнение. В пользы ответчика.
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02.12.2020 09:57
+1
Отпечатки пальцев Байденов нашли?
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02.12.2020 09:53
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Отпечатки пальцев Байденов нашли?
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02.12.2020 09:53 Відповісти
дЭньги где , а Зин- купюры все поменяны... - прошу рассказать когда и кого посадют реально- это ключевое...
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02.12.2020 09:57 Відповісти
Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными

Но наш, самый честный и справедливый в мире суд, все таки поставит эти факты под сомнение. В пользы ответчика.
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02.12.2020 09:57 Відповісти
Изучена каждая купюра из $6 млн взятки Злочевского, проверена каждая запись, голоса признаны идентичными

Но наш, самый честный и справедливый в мире суд, все таки поставит эти факты под сомнение. В пользу ответчика.
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02.12.2020 09:58 Відповісти
"Коля - хороший парєнь" то казав Порох,якщо не помиляюсь...В нього там була розроблена ціла класифікація - шість лимонів - "хароший",десять - "атлічний",а більше п"ятидесяти - "нєпрікасаємий"...Хароших ще могли помурижити повістками,атлічних легко згадати,а про нєпрікасаємих ніхто і не здогадувався...
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02.12.2020 10:08 Відповісти
*******. Лечись. Или иди поработай.
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02.12.2020 10:40 Відповісти
Ви в дбр, цю "безцінну" інформацію, вже повідомили?
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02.12.2020 10:48 Відповісти
Какая разница.Через неделю об этом забудут.

Другое дело если вас без маски остановят. Тогда конечно по всей строгости Венедиктовой .
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02.12.2020 10:12 Відповісти
Ибо, коронавирус свирепствует
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02.12.2020 10:26 Відповісти
Агент НАБУ Шевченко: Вивчено кожну купюру з $6 млн хабаря Злочевського, перевірено кожен запис, голоси визнані ідентичними - Цензор.НЕТ 6942
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02.12.2020 10:29 Відповісти
деградация зе)))
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02.12.2020 10:53 Відповісти
"...Злочевский договорился с Печерским судом и на сегодня было назначено заседание с уже готовым решением..." Еще пока судьи не бояться ничего. Но надеемся что вскоре, НАБУ будет приходить и за этими ****** в мантиях и они начнут сцаться брать взятки. Сесть должно большинство, паРаша не резиновая, всех не примут.
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02.12.2020 10:54 Відповісти
Коля хароший парень. Навіть ПАрашенко відправляв в Відень Кононенка для зустрічі з Колею, щоб побрити Колю на 50 млн і справи позакривати!
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02.12.2020 11:39 Відповісти
и шо дальше? как всегда! как в старой песне на новый лад -"это вова зеленский и братишка тупицкий подарили свободу и их помнит народ....".
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02.12.2020 12:42 Відповісти
невже посадять?
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02.12.2020 22:35 Відповісти
 
 