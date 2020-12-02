Рада сьогодні розгляне законопроєкт про захист безробітних та роботодавців під час карантину

Рада 2 грудня планує розглянути законопроєкт №3486 щодо соціального захисту населення в період карантину, пов'язаного із запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному парламенту.

Крім того, у другому читанні парламент розгляне законопроєкт про посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

Очікується розгляд законопроєкту №2315 про забезпечення виконання рішення Конституційного суду України в частині оскарження постанови суду про продовження терміну утримання під вартою.

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Законопроєкт №3594 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність" очікується до розгляду в другому читанні.

Також, у другому читанні нардепи планують розглянути законопроєкт №3176 "Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" щодо закупівлі природного газу".