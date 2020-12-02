План з надходжень до Держбюджету-2020 за 11 місяців виконаний майже на 100%, - Держказначейство

За січень-листопад 2020 року надходження до держбюджету становлять 944,72 млрд грн від запланованих 944,97 млрд грн. План з надходжень до держбюджету за 11 місяців виконаний майже на 100%, свідчить звіт Держказначейської служби.

За 11 місяців цього року надходження до держбюджету на 5% (45 млрд грн) перевищують показники 2019 року. У листопаді держбюджет отримав 102,2 млрд грн. Це на 9,3% (8,6 млрд грн) більше, ніж було заплановано і на 15,2% більше, ніж бюджет отримав в минулому році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У листопаді надходження від податкових і митних органів на 7,2% (5,5 млрд грн) перевищили очікування. Якщо в жовтні митні органи виконали план із надходжень на 95%, то минулого місяця - на 100,2%.

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