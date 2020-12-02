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Новини Бюджет-2020
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План з надходжень до Держбюджету-2020 за 11 місяців виконаний майже на 100%, - Держказначейство

План з надходжень до Держбюджету-2020 за 11 місяців виконаний майже на 100%, - Держказначейство

За січень-листопад 2020 року надходження до держбюджету становлять 944,72 млрд грн від запланованих 944,97 млрд грн. План з надходжень до держбюджету за 11 місяців виконаний майже на 100%, свідчить звіт Держказначейської служби.

За 11 місяців цього року надходження до держбюджету на 5% (45 млрд грн) перевищують показники 2019 року. У листопаді держбюджет отримав 102,2 млрд грн. Це на 9,3% (8,6 млрд грн) більше, ніж було заплановано і на 15,2% більше, ніж бюджет отримав в минулому році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У листопаді надходження від податкових і митних органів на 7,2% (5,5 млрд грн) перевищили очікування. Якщо в жовтні митні органи виконали план із надходжень на 95%, то минулого місяця - на 100,2%.

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Автор: 

держбюджет (2388) Держказначейство (233)


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Топ коментарі
+7
А звідки ж "дірка" в Бюджеті? А в чому проблема з Бюджетом-2021? А чому проблема з захищеними статтями Бюджету? І ще багато чому по витратах і доходах Бюджету.
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02.12.2020 10:19
+6
ну и где деньги? Субсидии, например?
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02.12.2020 10:17
+4
а не виявиться так, що завтра чи після завтра виявиться шо ся інфа вирвана з контексту і не согласована з дєрьмаком?
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02.12.2020 10:28
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А на скільки виконаний план по утворенню дірки в бюджеті? На 1000 %-ів???
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02.12.2020 10:16 Відповісти
ну и где деньги? Субсидии, например?
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02.12.2020 10:17 Відповісти
а брычки по 10 лямов за шо покупали? а зарплаты 300000? плюс ежемесячная премия пол ляма, воттуда все и ушло и самая главная статья расходов ОП ))) был мыльярд, но памперсы подорожали, поэтому заложили на 21 год 1.4 мыльярда.
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02.12.2020 10:35 Відповісти
А звідки ж "дірка" в Бюджеті? А в чому проблема з Бюджетом-2021? А чому проблема з захищеними статтями Бюджету? І ще багато чому по витратах і доходах Бюджету.
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02.12.2020 10:19 Відповісти
А воруют. БарИгу спихнули и теперь самые "честние" и новые воруют так, что аж гай шумит. Так даже янукович с сыновьям и колей азировым не крали, как эти новые и до невозможности "честніе" гниды. ПРИ ПОРОХЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО.
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02.12.2020 12:15 Відповісти
Шановний, у них це називається "виривати з контексту", недарма ж закінчували трускавецькі курси словесності.
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02.12.2020 12:39 Відповісти
А если бы ликвидировали скрутки на таможне, получили бы поступлений в два годовых бюджета. зе! грозилося...и пудриков садило... напосмотреть, ШО будет. пУДРИКУ понравилось...
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02.12.2020 10:20 Відповісти
Это полумеры. Ликвидировать надо ОПГ "Слуга народа" и самого главного слугу. И так ликвидировать, что бы и другим впредь было страшно украсть у государства хоть 1 гривну. ПОКАЗАТЕЛЬНО ликвидировать. И плевать на мнение зажиревшей и погрязшей в коррупции Европы.
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02.12.2020 12:18 Відповісти
выполнить и перевыполнить при падении экономики... этот лимон отжали восемь раз...
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02.12.2020 10:20 Відповісти
а че тогда платят только по защищенным статьям
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02.12.2020 10:21 Відповісти
Бо або крадуть з б'юджету безбожно, або брешуть про виконання наповнення б'юджету. Хоча напевне "або" тут зайве. Це і є популізм у класичному варіанті - жити не по зробленому.
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02.12.2020 10:29 Відповісти
ще раз хочу перепитати, якшо вже тут 2 однакові теми відкрили

ввп в глибокому мінусі, падіння виробництва, падіння торгівлі, падіння надання послуг... і тут **** і почали перевиконувати...
у мене питання за рахунок чого? то шо вперше таможня виконала план се чудово, а хто ще там так ****** наперевиконував шо раптом всі дірки закрились?
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02.12.2020 10:26 Відповісти
Треба перевірити ЗВР і повернення ПДВ, а також оплату податків наперед - схоже цей механізм повертається з часів азарова.
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02.12.2020 10:29 Відповісти
добро, так а де всі спеціалісти? у нас же кожен другий тепер економіст-аналітик і інсайдер, хіба збір податків наперед можна приховати? ну у цьому казначействі ж є якась звітність?
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02.12.2020 10:39 Відповісти
а не виявиться так, що завтра чи після завтра виявиться шо ся інфа вирвана з контексту і не согласована з дєрьмаком?
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02.12.2020 10:28 Відповісти
алкоголіку уманському рота заткнули і ніби нічо не мішає нести любу інфу...
фу, уйдём от противного...
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02.12.2020 10:38 Відповісти
а если посчитать еще украденные 20 ярдов каждый меся, то выполнение бюджета составит все130%
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02.12.2020 10:31 Відповісти
Якщо врахувати проблеми з пандемією, то зовсім непоганий результат. Сподіваюсь, він досягнутий не таким чином, що примусили бізнес заплатити наперед.
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02.12.2020 10:43 Відповісти
не сподiвайтесь. при такiй економiчнiй катастрофi iменi вiслюка Оманського таких див не буває.
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02.12.2020 11:15 Відповісти
а звідки ж тоді величезна діра в нашому бюджеті? Планували отримати стільки, стільки і отримали, а гроші улетучились кудись..
Де деньги, Зин??
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02.12.2020 11:07 Відповісти
ЗеБiли скористались бухгалтерськими фокусами вiд спецiЯлiЗдiв?


бюджет приймали рiк тому при зовсiм iншiй реальностi...пiсля зростання економiки вiд Порошенка.
а тепер, через рiк, при економiчнiй катастрофi iменi вiслюка Оманського виконати бюджет можливо тiльки в результатi махiнацiй Зе-шобли по замовленню хуцпатоi шмарклi.
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02.12.2020 11:12 Відповісти
Что-то я не понимаю....
Как идут одновременные новости про 100% выполнения бюджета и про дыру в бюджете в 100 миллиардов?
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02.12.2020 11:27 Відповісти
Ловкость зеленых ручек,что тут не понятного?
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02.12.2020 11:49 Відповісти
И при этом всем казначейский счет Украины опустел 24 ноября.Браво зебилы,браво!!!
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02.12.2020 11:48 Відповісти
Вашу мать! Так победа или зрада?

"Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин

По данным Минфина, за январь-ноябрь 2020 года Государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд гривен при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен.
Фактические государственные заимствования в общий фонд Государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составили 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период (602,5 млрд гривен). Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана). Из внешних источников за этот период привлечены 179,9 млрд грн (71,8% от плана).
Напомним, что дефицит Госбюджета должен финансироваться за счет государственных заимствований, в том числе кредитов МВФ и связанного с этим финансирования от Еврокомиссии и Всемирного банка. Однако украинская власть пока не смогла договориться с МВФ о двух траншах, которые ожидались до конца этого года.Источник: https://censor.net/ru/n3234468
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02.12.2020 12:35 Відповісти
ВВП упало. Бизнес загибается, а налоги собраны 100% от плана.
Никому не странно?
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02.12.2020 13:27 Відповісти
Тому що підрахуї знову при владі.
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02.12.2020 13:48 Відповісти
 
 