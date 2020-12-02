За 50 м від дороги в Донецькій області прикордонники виявили схованку з мінометними мінами. ФОТОрепортаж

Днями, реалізуючи інформацію оперативних співробітників, прикордонники Донецького загону виявили неподалік від автодороги "Маріуполь-Пікуза" боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Два предмети, схожі на мінометні міни прикордонний наряд помітив під час патрулювання неподалік автодороги "Маріуполь-Пікузи". Вони були приховані під купою мотлоху за 50 метрів від дороги", - сказано в повідомленні.

Про небезпечну знахідку прикордонники повідомили співробітників взаємодіючих правоохоронних органів. Місце виявлення небезпечних предметів передали під охорону співробітникам Національної поліції.

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В ході огляду місця знахідки піротехнічною групою ДСНС виявлено ще п’ять 82-мм мін. Усі виявлені вибухонебезпечні предмети вилучено представниками ДСНС.

Тривають заходи із встановлення кола осіб, причетних до виявлених знахідок. Також за даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).





Фото: сайт ДСНС