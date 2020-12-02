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Українці не проходять обстеження, оскільки бояться отримати діагноз і чек за лікування, - Степанов. ВIДЕО

Через недофінансування медичної системи України пацієнти купують ліки за власний рахунок, що слугує результатом того, що вони рідше звертаються до закладів охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Під час своїх багатьох відвідувань усіх лікарень мені просто набридло дивитися на тумбочку, на якій стоять ліки людини, які вона принесла із собою,.. бо їй дали список, яких ліків немає і що треба докупити", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, люди іноді просто не йдуть обстежуватися.

"Бо вони дуже бояться отримати діагноз і потім отримати чек за лікування. І потім іноді у разі важких захворювань (такі як онкологічні) починати продавати все, що у них є, щоб просто одужати, щоб просто жити. Це базова потреба будь-якої людини, це базова річ будь-якої країни - належне фінансування нашої системи охорони здоров'я", - наголосив міністр.

Степанов додав, що в 2021 році на медицину необхідно виділити 296 млрд грн.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 169 осіб, виявлено 13 141 новий випадок, одужали рекордні 13 882 людини

Автор: 

медицина (2115) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+32
Как говорят переболевшие, чек за лечение 30 т мин (без тяжелой формы). Зато животное из Кривбассссаааа лечилось бесплатно в лучшей больнице и при этом не имело симптомов. Учитывая, что другие животные сделали его долларовым мультимиллионером ..
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02.12.2020 10:30
+16
А як іти на обстеження до бізнесменів, а не лікарів??? Бо зараз у нас в країні немає медицини, є тільки контора, яка витягає гроші з людей і не надає якісних медичних послуг.
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02.12.2020 10:34
+14
Прочел недавно статью в новостях про цены на продукты в Швеции. Среди десяти наименований дороже чем у нас оказался только хлеб. Все остальное или как у нас или дешевле!!! Рис, молоко, мясной фарш, мясо, овощи.... - дешевле чем у нас. Дешевле, Карл! И это еще не акционные цены! А акций там всяких и скидок - будь здоров. А зарплаты в Швеции- средняя (данные из интеренета) 3 770 евро. После всех обязательных вычетов у работника остается около 29 430 крон (2 800 евро). Сравните с нашими зарплатами. Мы работаем за еду! Причом не жрем лобстеров и икру с хамонами. За нашу простую, обычную еду. Которая дороже чем в Швеции! Это просто гетто. Питорасы!!!!!!
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02.12.2020 10:47
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Спепанов - упырь и должен уйти в отставку!
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02.12.2020 18:09 Відповісти
вот какой проституткой нужно быть, чтоб вчера говорить о бессплатном лечении ковид, сегодня о 26 миллиардах не освоенных ковидных денег, а завтра о чеках за лечение того же ковида и что именно чеков бояться Украинци. одно слово. УРОД!
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02.12.2020 18:18 Відповісти
А какое лечение ? Что уже есть противокоронавирусное лекарство ? Если иммунитет не справился, то тут уже как повезет с кислородом на аппарате искусственного дыхания. Даже с вакциной вопрос не снимется долгое время - антитела к этой заразе долго не держатся, а постоянно вакцинироваться в нашей "богатой" стране не многие будут иметь возможность.
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02.12.2020 22:24 Відповісти
А ви не думали що від тестов їхніх заражаються вирусом люди які хочуть перевіритись на ковід у яких не було ковіда ,просто інтересно є ковід чи нема, потому що вони лікарі які роблять по 100 тестов на день переносять вирус і передають далі іншим людям.Через те так багато заражаються і вся медиціна радується що можна на горю людей нагрітися. А грипа вже не стало і простуди? куда вони поділися. Думаєте вони піклуються про ваше здоров'я ? Я не вірю.... В нас в Америці хто дома сидів тей вижив , а хто в больніцу йшов тей оказувівся на кладбищі .....
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03.12.2020 03:32 Відповісти
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