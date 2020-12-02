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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 по Україні становить 49,1%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 по Україні становить 49,1%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 2 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в 15 областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській і Хмельницькій областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 49,1%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 1735, Одещина - 1 147 і Київщина - 975

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 по Україні становить 49,1%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
В Умани больных с двухсторонним воспалением лёгких домой отправляют и всё равно мест в больнице нет
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02.12.2020 10:47
+1
чет прочиталось " для паразитов"
но "сорри" тем кто возмутился и кто за бесплатное лечение вываливает тыщ. - 50-70., да и то с гарантией шо поциент "уже не торт"
по конститутуции все бесплатно, в т.ч. маски и обноски и анти(ням-ням, ой!)сектанты...
да ладно, нарит фсе стерпит то.... цинично? не, просто предела не видать - вон поляки протестуют против абортов или че там, а мы =
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02.12.2020 10:44
+1
Брехня від Степанова, який хоче втриматись у кріслі. Главрачи наказали не тестувати легкі та середні випадки ковіду. Місць в лікарні нема. За велику взятку - знайдуть резерв, за малу - відвезуть у лікарню в інший район. Поки що так, але незабаром місця закінчуться зовсім...
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02.12.2020 10:51
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чет прочиталось " для паразитов"
но "сорри" тем кто возмутился и кто за бесплатное лечение вываливает тыщ. - 50-70., да и то с гарантией шо поциент "уже не торт"
по конститутуции все бесплатно, в т.ч. маски и обноски и анти(ням-ням, ой!)сектанты...
да ладно, нарит фсе стерпит то.... цинично? не, просто предела не видать - вон поляки протестуют против абортов или че там, а мы =
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02.12.2020 10:44 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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02.12.2020 10:57 Відповісти
ты со спамом зае.....
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02.12.2020 11:02 Відповісти
В Умани больных с двухсторонним воспалением лёгких домой отправляют и всё равно мест в больнице нет
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02.12.2020 10:47 Відповісти
как нет? тебеж минздрав написал 49%, ты не доверяешь коллективу шапито 95 значит не достоен концерта 22 декабря и билет мы тебе не продадим.
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02.12.2020 10:53 Відповісти
Степанов, быстрей на локаут, а то все переболеют!
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02.12.2020 10:50 Відповісти
Брехня від Степанова, який хоче втриматись у кріслі. Главрачи наказали не тестувати легкі та середні випадки ковіду. Місць в лікарні нема. За велику взятку - знайдуть резерв, за малу - відвезуть у лікарню в інший район. Поки що так, але незабаром місця закінчуться зовсім...
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02.12.2020 10:51 Відповісти
Треба негайно переводити дітей на дистанційне навчання. Діти несуть ковід додому. Зараз середній вік - 50-60 років. Чи багато залишиться педагогів після випробовування на ковід, коли держава кинула вчителів на заклання у переповнені класи: на новобудовах вони заробили, а школи та дит.садки нікому не треба. Працюйте щ 40 дітьми, працюйте в переповнених школах, заражайтесь : ми вам аж одну маску дали на початку навчального року та ще й заборонили розповідати про ситуацію з ковід у закладі.
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02.12.2020 10:52 Відповісти
если закрыть школы то больницы и ритуальные конторы понесут большие убытки, хорошие заработки начались после сходняка на 1 сентября, люди понесли в больницы деньги, у ритуалов сейчас пик и хорошие подъёмы на гробах и венках.
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02.12.2020 11:16 Відповісти
ОДЕССА официально заявляет - это пиз*Ёжь.....
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02.12.2020 11:51 Відповісти
Ну конечно загруженность коек не велика Бо нікого не хочуть ложити в лікарню, ложять тільки тих хто вже присмерті і задихається, всі інші з температурою 39-40 лікуються дома.
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02.12.2020 13:21 Відповісти
І ліків в лікарні половин, все інше люди купляють за свої кошти, я сам лежав в лікарні і лікувався
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02.12.2020 13:24 Відповісти
когда ж вы уже подавитесь вашей брехнёй?
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02.12.2020 13:29 Відповісти
Середня температура по лікарні.
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02.12.2020 17:42 Відповісти
 
 