ЗСУ наступного року планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях: вісім з них відбудуться на території України, - Таран

Наступного року Збройні сили України планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях, зокрема у восьми на території України і 14 за кордоном, повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

"Ми запрошуємо всіх наших партнерів підвищити рівень участі у навчаннях на території України наступного року. Зі свого боку, ураховуючи отриманий статус партнера з розширеними можливостями, Збройні Сили України готові приєднатися до відповідних навчань Альянсу, пов’язаних із колективною обороною", - наводить слова Тарана під час брифінгу для послів і військових аташе країн НАТО і представників офісу НАТО в Україні пресслужба Міноборони в середу, передає Цензор.НЕТ.

Він також наголосив, що Міністерство оборони спільно з партнерами працює над підвищенням кваліфікації українських військовослужбовців у рамках таких військових тренувальних місій, як, JMTG-U,ORBITAL, UNIFIER та LMTG-U.(JMTG-U — "Об’єднана багатонаціональна група з підготовки — Україна"; UNIFIER — тренувальна місія ЗС Канади; Операція ЗС Великої Британії та Королівства Данії ORBITAL, LMTG-U — тренувальна місія ЗС Литовської Республіки).

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