За добу у МВС виявили 364 випадки коронавірусу, більшість у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях
Станом на ранок середи лабораторно підтвердили 364 нові випадки захворюваності на COVID-19 в лавах МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу виявили: в Дніпропетровській області (+23), в Донецькій області (+21) та в Києві (+39). Всього з початку пандемії COVID-19 захворіло 22 969 правоохоронців, видужало - 21 979, померли - 70.
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Baks13
показати весь коментар02.12.2020 10:50 Відповісти Мені подобається 0
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