За добу у МВС виявили 364 випадки коронавірусу, більшість у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях

Станом на ранок середи лабораторно підтвердили 364 нові випадки захворюваності на COVID-19 в лавах МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу виявили: в Дніпропетровській області (+23), в Донецькій області (+21) та в Києві (+39). Всього з початку пандемії COVID-19 захворіло 22 969 правоохоронців, видужало - 21 979, померли - 70.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 по Україні становить 49,1%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА