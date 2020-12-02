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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у МВС виявили 364 випадки коронавірусу, більшість у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях

За добу у МВС виявили 364 випадки коронавірусу, більшість у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях

Станом на ранок середи лабораторно підтвердили 364 нові випадки захворюваності на COVID-19 в лавах МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу виявили: в Дніпропетровській області (+23), в Донецькій області (+21) та в Києві (+39). Всього з початку пандемії COVID-19 захворіло 22 969 правоохоронців, видужало - 21 979, померли - 70.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 по Україні становить 49,1%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МВС (3499) Правоохоронні органи (2706) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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02.12.2020 10:50 Відповісти
 
 