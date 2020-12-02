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Новини Коронавірус і карантин
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Держпродспоживслужба про карантин вихідного дня в Києві: Результатів немає жодних. Спостерігаємо стрімке зростання захворюваності

Держпродспоживслужба про карантин вихідного дня в Києві: Результатів немає жодних. Спостерігаємо стрімке зростання захворюваності

Карантин вихідного дня не показав ефективних результатів в Києві. У столиці та в цілому по Україні продовжує спостерігатися стрімке зростання захворюваності на COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, карантин вихідного дня був запроваджений як один з альтернативних методів зменшення соціальної активності.

"Сьогодні він не показав свою ефективність і доцільність в таких даних умовах. Результатів щодо карантинних заходів (вихідного дня - ред.) – немає жодних. З епідеміологічної точки зору. Можливо, якісь інші", - сказав Рубан.

Він додав, що такі обмеження є ефективними, якщо немає різкого зростання захворюваності COVID-19.

Також читайте: COVID-19: в трійці лідерів з добового приросту нових випадків Київ - 1735, Одещина - 1 147 і Київщина - 975

"Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання захворюваності в цілому по Україні, по регіону. Тому він неефективно впливає. І немає таких показників, що підтверджують його ефективність", - зазначив Рубан.

Автор: 

карантин (18172) Держпродспоживслужба1 (573) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
А вы заметили, зеленые недоумки за что не возьмутся, все через самое большое место Третьяковой получается.
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02.12.2020 10:57
+7
Які 73% ідійоти, така і влада, такі і результати.
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02.12.2020 11:03
+6
Держпродспоживслужба про карантин вихідного дня в Києві: Результатів немає жодних. Спостерігаємо стрімке зростання захворюваності - Цензор.НЕТ 8123

Так как юридически это не коррупция, то ответственность должна быть политическая. Но поскольку у нас электорат деньги считать не умеет (пережиток совка), все будет хорошо у Степанова. Всем похер. Это же какие-то "эфемерные" $300 миллионов, а не "наши с вами деньги".
Все это происходит по банальной причине - тотальная некомпетентность власти.
Как быстро мы от этой власти избавимся зависит только от нас с вами.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/2816725458541961/ Mark Savchuk
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02.12.2020 11:26
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Шо ш такое как же так, может с консерватории подправить?
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02.12.2020 10:52 Відповісти
Был такой себе царь Мидас,все к чему он притрагивался превращалось в золото,и есть клоун Вова - царь хохляцкой черни и плебеев,все к чему он прикасается и всюду где он появляется результат один - жопа.
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02.12.2020 11:22 Відповісти
Кацапятина. иди блин с лопаты поешь, успокойся.
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02.12.2020 11:28 Відповісти
Карантин вихідного дня показав дефективні результати...
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02.12.2020 10:53 Відповісти
Нужен интеллектуально-гидроцефальный локдаун!
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02.12.2020 10:55 Відповісти
Маниакально-гидроцефальный...
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02.12.2020 10:57 Відповісти
Згоден. Для манiакiв та гидроцефалiв тiльки такий пiдходе.
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02.12.2020 12:29 Відповісти
Кажуть що в Китаї залишилося не більше 120 млн населення, а в Індії взагалі 38, а Африка і взагалі вже розклалася не гумус...
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02.12.2020 10:55 Відповісти
В нашому селе померли вси. Сам сбижал в Киив. Тут поспокойней.

Зеленьськый шож ты робыш? Зитры село з карты. НИБИРИДИДУШУ!!!

Пи. Си.: Потиряв запах, алэ колы заходю на Цензор аж в носи круте.
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02.12.2020 11:04 Відповісти
Не лови гав, організовуй лікувальний бізнес на Цензорі.
В рекламному буклеті так і напишеш: повертаю нюх, слух і звільняю від запору від ЗЕ:ПО -19...
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02.12.2020 11:22 Відповісти
А вы заметили, зеленые недоумки за что не возьмутся, все через самое большое место Третьяковой получается.
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02.12.2020 10:57 Відповісти
Доповню. За що недоумок Чернявський не вiзьмется- все зачерняе. Результат обмежень на вихiдних - необхiднiсть тритижневого локдауну..
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02.12.2020 12:25 Відповісти
Повернути карантин вихідного дня взад, наче його і не було.
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02.12.2020 11:01 Відповісти
КАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО !!!!!!! ТАКИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ,,,,,,,,,,
чего жлали ?
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02.12.2020 11:01 Відповісти
Які 73% ідійоти, така і влада, такі і результати.
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02.12.2020 11:03 Відповісти
а был ли мальчик (карантин)?...
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02.12.2020 11:01 Відповісти
хоть один вывод сделали, нет... что всплески заболеваемости продуцирует не малый бизнес?...
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02.12.2020 11:02 Відповісти
не було.
і в цьому винні і люди, і влада.
точніше - тупий люд і нікчемна, злодійкувата влада, ними обрана.
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02.12.2020 11:09 Відповісти
Бо народ ходить без масок.
Що дадуть 2 дні проти 5 ?
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02.12.2020 11:08 Відповісти
Если прировнять к прошлому году то смертность меньше и пневмоний тоже. А если к буратинам то их побильшало.
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02.12.2020 11:11 Відповісти
А были сомнения?
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02.12.2020 11:13 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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02.12.2020 11:19 Відповісти
Чучело, когда ж ты своими высерами спамить прекратишь? Надоело уже читать одно и то же в каждой теме. Поменяй методичку что ли.
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02.12.2020 11:24 Відповісти
Держпродспоживслужба про карантин вихідного дня в Києві: Результатів немає жодних. Спостерігаємо стрімке зростання захворюваності - Цензор.НЕТ 8123

Так как юридически это не коррупция, то ответственность должна быть политическая. Но поскольку у нас электорат деньги считать не умеет (пережиток совка), все будет хорошо у Степанова. Всем похер. Это же какие-то "эфемерные" $300 миллионов, а не "наши с вами деньги".
Все это происходит по банальной причине - тотальная некомпетентность власти.
Как быстро мы от этой власти избавимся зависит только от нас с вами.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/2816725458541961/ Mark Savchuk
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02.12.2020 11:26 Відповісти
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02.12.2020 11:50 Відповісти
Я подивився статистику по нових випадках в Украіні. Є знижeння порівняно з тим, що було тиждeнь тому (був максимум за вeсь час) і навіть порівняно з двома тижнями тому.
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02.12.2020 12:09 Відповісти
Из-за стресса и масок люди гробят иммунитет и поэтому заболеваемость будет расти.
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02.12.2020 12:31 Відповісти
китайці постійно носять маски, і живі, як бачите.
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02.12.2020 13:18 Відповісти
Пусть носят. Почитайте про вред масок.
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02.12.2020 16:09 Відповісти
Т.е. ограничение контактов и ношение маски не уменьшает количество заболевших?
Значит, нужно вводить бесполезные меры в больших количествах!
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02.12.2020 13:26 Відповісти
 
 