Держпродспоживслужба про карантин вихідного дня в Києві: Результатів немає жодних. Спостерігаємо стрімке зростання захворюваності

Карантин вихідного дня не показав ефективних результатів в Києві. У столиці та в цілому по Україні продовжує спостерігатися стрімке зростання захворюваності на COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, карантин вихідного дня був запроваджений як один з альтернативних методів зменшення соціальної активності.

"Сьогодні він не показав свою ефективність і доцільність в таких даних умовах. Результатів щодо карантинних заходів (вихідного дня - ред.) – немає жодних. З епідеміологічної точки зору. Можливо, якісь інші", - сказав Рубан.

Він додав, що такі обмеження є ефективними, якщо немає різкого зростання захворюваності COVID-19.

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"Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання захворюваності в цілому по Україні, по регіону. Тому він неефективно впливає. І немає таких показників, що підтверджують його ефективність", - зазначив Рубан.