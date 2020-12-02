Держпродспоживслужба про карантин вихідного дня в Києві: Результатів немає жодних. Спостерігаємо стрімке зростання захворюваності
Карантин вихідного дня не показав ефективних результатів в Києві. У столиці та в цілому по Україні продовжує спостерігатися стрімке зростання захворюваності на COVID-19.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, карантин вихідного дня був запроваджений як один з альтернативних методів зменшення соціальної активності.
"Сьогодні він не показав свою ефективність і доцільність в таких даних умовах. Результатів щодо карантинних заходів (вихідного дня - ред.) – немає жодних. З епідеміологічної точки зору. Можливо, якісь інші", - сказав Рубан.
Він додав, що такі обмеження є ефективними, якщо немає різкого зростання захворюваності COVID-19.
"Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання захворюваності в цілому по Україні, по регіону. Тому він неефективно впливає. І немає таких показників, що підтверджують його ефективність", - зазначив Рубан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленьськый шож ты робыш? Зитры село з карты. НИБИРИДИДУШУ!!!
Пи. Си.: Потиряв запах, алэ колы заходю на Цензор аж в носи круте.
В рекламному буклеті так і напишеш: повертаю нюх, слух і звільняю від запору від ЗЕ:ПО -19...
чего жлали ?
і в цьому винні і люди, і влада.
точніше - тупий люд і нікчемна, злодійкувата влада, ними обрана.
Що дадуть 2 дні проти 5 ?
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Так как юридически это не коррупция, то ответственность должна быть политическая. Но поскольку у нас электорат деньги считать не умеет (пережиток совка), все будет хорошо у Степанова. Всем похер. Это же какие-то "эфемерные" $300 миллионов, а не "наши с вами деньги".
Все это происходит по банальной причине - тотальная некомпетентность власти.
Как быстро мы от этой власти избавимся зависит только от нас с вами.
https://www.facebook.com/100006136038244/posts/2816725458541961/ Mark Savchuk
Значит, нужно вводить бесполезные меры в больших количествах!