Дефіцит Держбюджету-2020 за 11 місяців становить 117,2 млрд грн: план за зовнішніми запозиченнями виконано на 71,8%, - Мінфін

Витрати за загальним фондом Державного бюджету України за січень-листопад 2020 року становили 940,6 млрд грн. Це на 9,7%, або на 101 млрд гривень, менше розпису звітного періоду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби України, передає Цензор.НЕТ.

"При цьому соціальні витрати, витрати на оборону, на обслуговування боргу і субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовані згідно з розписом на підставі платіжних доручень", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План з надходжень до Держбюджету-2020 за 11 місяців виконаний майже на 100%, - Держказначейство

За даними Мінфіну, за січень-листопад 2020 року Державний бюджет був виконаний з дефіцитом у розмірі 117,2 млрд гривень, зокрема загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд гривень при розпису загального фонду звітного періоду в сумі 236,9 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду Державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період (602,5 млрд гривень). Всього державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року становлять 275,6 млрд грн (78,3% від плану). Із зовнішніх джерел за цей період залучено 179,9 млрд грн (71,8% від плану).

Нагадаємо, що дефіцит Держбюджету має фінансуватися за рахунок державних запозичень, в тому числі кредитів МВФ і пов'язаного з цим фінансування від Єврокомісії і Світового банку. Однак українська влада поки не змогла домовитися з МВФ про два транші, які очікувалися до кінця цього року.