Дефіцит Держбюджету-2020 за 11 місяців становить 117,2 млрд грн: план за зовнішніми запозиченнями виконано на 71,8%, - Мінфін
Витрати за загальним фондом Державного бюджету України за січень-листопад 2020 року становили 940,6 млрд грн. Це на 9,7%, або на 101 млрд гривень, менше розпису звітного періоду.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби України, передає Цензор.НЕТ.
"При цьому соціальні витрати, витрати на оборону, на обслуговування боргу і субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовані згідно з розписом на підставі платіжних доручень", - йдеться в повідомленні.
За даними Мінфіну, за січень-листопад 2020 року Державний бюджет був виконаний з дефіцитом у розмірі 117,2 млрд гривень, зокрема загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд гривень при розпису загального фонду звітного періоду в сумі 236,9 млрд гривень.
Фактичні державні запозичення до загального фонду Державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період (602,5 млрд гривень). Всього державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року становлять 275,6 млрд грн (78,3% від плану). Із зовнішніх джерел за цей період залучено 179,9 млрд грн (71,8% від плану).
Нагадаємо, що дефіцит Держбюджету має фінансуватися за рахунок державних запозичень, в тому числі кредитів МВФ і пов'язаного з цим фінансування від Єврокомісії і Світового банку. Однак українська влада поки не змогла домовитися з МВФ про два транші, які очікувалися до кінця цього року.
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-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО знижують життєвий рівень громадян!
-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО скорочують робочі місця, плодять безробіття і виштовхують працівників в трудову еміграцію.
-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО і БЕЗКАРНО розкрадають державні підприємства, з метою їх наступних - штучного банкрутства і "прихватизацію їх активів за "бросовими"цінами членами мафіозною ЗЕ-кампашкою, і близькими до тіла ЗЕ т.зв "інвесторами" (як громадянами України, так і аналогічними ЗЕ-компашці іноземцями). А головне - надінтенсивно!
Наприклад: якщо раніше ЕНЕРГОАТОМ інколи "дозволяв собі шляхом "оборудок" вкрасти із своїх активів 200 млн грн на рік, то в цьому році Кримінальні Ділки Енергоатому (бо керівниками їх назвати буде невірно) розкрадають ( але офіційно, називають це -отриманням збитків) .... ВДУМАЙТЕСЯ - 200 млн.грн за ОДИН ТИЖДЕНЬ!!! Але їх не садять, а видають
ЗЕ -"занепокоєні" Укази, Шмигаль -"стурбовані постанови", проводять беглузді селекторні наради, виголошують правильні слова типу "пора покінчити", а парламент - тихо і спокійно проводить списання заборгованості Бариг. Але гроші не поступають в бюджет, а з бюджету "на підтримку Енергоатому" та інших Бариг..
Собівартість виробництва атомної електроенергії за рік зросла на 6 млрд, з яких 5 млрд - це збільшення витрат на адміністративні, а не виробничі потреби.
Але з людей "деруть шкуру", а з Нового року, дертимуть ще інтенсивніше і сильніше ( на підтвердження цих слів привожу виступ нардепа Олексія Кучеренка- скільки ж платитимемо за НОВИМИ комунальними тарифами в 2021 р. ...
- Але ви - терпіть, бо безмовні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними...
І найгірше -- не критичний стан економіки, а невиконання плану зовнішніх запозичень
https://www.youtube.com/watch?v=L6_or_StFIE&feature=emb_logo&ab_channel=EnTV
А это как?
План по поступлениям в Госбюджет-2020 за 11 месяцев выполнен почти на 100%, - Госказначейство
https://images.cnscdn.com/images/0/8/c/6/08c6bc5f3cf6cbcc22f424187fe7a5c0/original.jpgЗа январь-ноябрь 2020 года поступления в госбюджет составили 944,72 млрд грн от запланированных 944,97 млрд грн. План по поступлениям в госбюджет за 11 месяцев выполнен почти на 100%, свидетельствует отчет Госказначеской службы.
С дуба падают листья ясеня!