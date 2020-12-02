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Новини Бюджет-2020
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Дефіцит Держбюджету-2020 за 11 місяців становить 117,2 млрд грн: план за зовнішніми запозиченнями виконано на 71,8%, - Мінфін

Дефіцит Держбюджету-2020 за 11 місяців становить 117,2 млрд грн: план за зовнішніми запозиченнями виконано на 71,8%, - Мінфін

Витрати за загальним фондом Державного бюджету України за січень-листопад 2020 року становили 940,6 млрд грн. Це на 9,7%, або на 101 млрд гривень, менше розпису звітного періоду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби України, передає Цензор.НЕТ.

"При цьому соціальні витрати, витрати на оборону, на обслуговування боргу і субвенції та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовані згідно з розписом на підставі платіжних доручень", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План з надходжень до Держбюджету-2020 за 11 місяців виконаний майже на 100%, - Держказначейство

За даними Мінфіну, за січень-листопад 2020 року Державний бюджет був виконаний з дефіцитом у розмірі 117,2 млрд гривень, зокрема загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд гривень при розпису загального фонду звітного періоду в сумі 236,9 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду Державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період (602,5 млрд гривень). Всього державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року становлять 275,6 млрд грн (78,3% від плану). Із зовнішніх джерел за цей період залучено 179,9 млрд грн (71,8% від плану).

Нагадаємо, що дефіцит Держбюджету має фінансуватися за рахунок державних запозичень, в тому числі кредитів МВФ і пов'язаного з цим фінансування від Єврокомісії і Світового банку. Однак українська влада поки не змогла домовитися з МВФ про два транші, які очікувалися до кінця цього року.

Автор: 

держбюджет (2388) дефіцит (555) Мінфін (3627)


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Топ коментарі
+5
Де бабло, кловун?
Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин - Цензор.НЕТ 8656
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02.12.2020 11:24
+4
Никогда еще Порошенко так не крал как при Зеленском.
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02.12.2020 11:29
+3
В нормальній країні при такій дірі в бюджеті весь уряд вже б давно давав свідчення на допитах.
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02.12.2020 11:20
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В нормальній країні при такій дірі в бюджеті весь уряд вже б давно давав свідчення на допитах.
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02.12.2020 11:20 Відповісти
В нормальній країні і уряд нормальний, такого не допустив би.
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02.12.2020 12:29 Відповісти
-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО руйнують економіку України!

-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО знижують життєвий рівень громадян!

-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО скорочують робочі місця, плодять безробіття і виштовхують працівників в трудову еміграцію.

-Правляча "кампашка" ЗЕ-мафіозі системно і комплексно, постійно і регулярно, а основне - ЦІЛЕСПРЯМОВАНО і БЕЗКАРНО розкрадають державні підприємства, з метою їх наступних - штучного банкрутства і "прихватизацію їх активів за "бросовими"цінами членами мафіозною ЗЕ-кампашкою, і близькими до тіла ЗЕ т.зв "інвесторами" (як громадянами України, так і аналогічними ЗЕ-компашці іноземцями). А головне - надінтенсивно!

Наприклад: якщо раніше ЕНЕРГОАТОМ інколи "дозволяв собі шляхом "оборудок" вкрасти із своїх активів 200 млн грн на рік, то в цьому році Кримінальні Ділки Енергоатому (бо керівниками їх назвати буде невірно) розкрадають ( але офіційно, називають це -отриманням збитків) .... ВДУМАЙТЕСЯ - 200 млн.грн за ОДИН ТИЖДЕНЬ!!! Але їх не садять, а видають
ЗЕ -"занепокоєні" Укази, Шмигаль -"стурбовані постанови", проводять беглузді селекторні наради, виголошують правильні слова типу "пора покінчити", а парламент - тихо і спокійно проводить списання заборгованості Бариг. Але гроші не поступають в бюджет, а з бюджету "на підтримку Енергоатому" та інших Бариг..
Собівартість виробництва атомної електроенергії за рік зросла на 6 млрд, з яких 5 млрд - це збільшення витрат на адміністративні, а не виробничі потреби.

Але з людей "деруть шкуру", а з Нового року, дертимуть ще інтенсивніше і сильніше ( на підтвердження цих слів привожу виступ нардепа Олексія Кучеренка- скільки ж платитимемо за НОВИМИ комунальними тарифами в 2021 р. ...

- Але ви - терпіть, бо безмовні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними...
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02.12.2020 18:20 Відповісти
Де бабло, кловун?
Дефицит Госбюджета-2020 за 11 месяцев составил 117,2 млрд грн: план по внешним заимствованиям выполнен на 71,8%, - Минфин - Цензор.НЕТ 8656
показати весь коментар
02.12.2020 11:24 Відповісти
Та якби то, навіть какашок не залишилося!
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02.12.2020 12:26 Відповісти
Никогда еще Порошенко так не крал как при Зеленском.
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02.12.2020 11:29 Відповісти
ЗЕобосрались по-полной.
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02.12.2020 11:32 Відповісти
Олег, Вы сегодня в ударе! Случаем не в партии Кличка?
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04.12.2020 14:31 Відповісти
А все таки непогана робота: очолив уряд і формуй план зовнішніх запозичень
І найгірше -- не критичний стан економіки, а невиконання плану зовнішніх запозичень
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02.12.2020 11:35 Відповісти
тобто нелох зє заклав у бюджет шо він з дєрьмаком ліхо наіпьот мфв який і профінансує увесь зелений банкет, але мвф кочевряжиться цукко не дає нелоху розвернутись... тіко на 71 відсоток дав себе прокинуть
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02.12.2020 11:36 Відповісти
Интеллектуальные локдауны Украины

https://www.youtube.com/watch?v=L6_or_StFIE&feature=emb_logo&ab_channel=EnTV
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02.12.2020 12:18 Відповісти
Хуже ні будєт,хоть поржем!Сделаєм іх вместе!!!
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02.12.2020 12:21 Відповісти
А якщо перевірити? Не знайдемо ще більшу "дірку"?
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02.12.2020 12:25 Відповісти
ВЫ совсем охренели?
А это как?
План по поступлениям в Госбюджет-2020 за 11 месяцев выполнен почти на 100%, - Госказначейство
https://images.cnscdn.com/images/0/8/c/6/08c6bc5f3cf6cbcc22f424187fe7a5c0/original.jpgЗа январь-ноябрь 2020 года поступления в госбюджет составили 944,72 млрд грн от запланированных 944,97 млрд грн. План по поступлениям в госбюджет за 11 месяцев выполнен почти на 100%, свидетельствует отчет Госказначеской службы.
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02.12.2020 12:36 Відповісти
Вот это да! Листья дуба падают с ясеня, нихрена себе, нихрена себе!
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04.12.2020 14:28 Відповісти
Наоборот!
С дуба падают листья ясеня!
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04.12.2020 16:32 Відповісти
Не возражаю, факт, что падают, а какие и откуда - какая разница.
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04.12.2020 17:30 Відповісти
 
 