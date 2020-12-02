Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну на новорічні свята, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
58% українців підтримують запровадження локдауну на новорічні свята, 40% - проти цього.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Підтримка впровадження "жорсткого карантину" (локдауну) виросла з 36% до 42%, а кількість противників зменшилася з 61% до 55%.
Аналогічно, зросла кількість респондентів (з 55% до 58%), які вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться. При цьому, 58% підтримують запровадження локдауну на новорічні свята (40% - проти цього).
Опитування проводилося 28-30 листопада. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
люди! у кого из вас спрашивали? отзовитесь..
Тебе нужно узнать что такое "социологический опрос", и перестать уже ныть по любому поводу.
а да! про ныть...а вот это уже моё личное собачье дело - или ныть или выть или укусить...
готов с Вами согласиться про "известных"... но мне иногда кажется что и они подмахивают хвостом спонсорам (мое личное мнение)
Вы заказали соц опрос. Зачем вам поддельные данные? А если не заказчик, какая разница, что думают другие?
Вот к примеру, у меня есть мнение, нужно вводить карантин или нет. У меня, что внезапно поменяется мнение если 99% думают иначе? С чего вдруг?
например, перед выборами идет зомбирование такими фальшопросами (которые невозможно проверить...)
а по поводу Вашего мнения...оно может быть сфальсифицировано в опросе...или попросту не учтено (если у Вас в самом деле что-то спрашивали)
Я именно этого и не понимаю. Как это может работать?
Хорошо я прочел опрос, 70% любят красный цвет, и что теперь я буду любить красны как все? Так может быть синий, что бы быть не как все? Я вообще не понимаю, как это вообще может на меня повлиять?
имелось ввиду нечистоплотность фирм, которые готовят (или обрабатывают данные..или вообще все цифры берут с потолка, не прибегая к самому опросу...или сокращая до минимума количество опрашиваемых)
например, какая-то партия (скрыто или пофигкак) спонсирует какой-то "центр опросов"...неужели если пойдет речь о небольшом (непроверенным никем и бездоказуемом ваще) мухляже.. не накинет 5-10 процентов тому, кто платит ??? типа - газета "растудыт" провела опрос среди местных пенсионеров - 70 процентов за Пупкина, и только 10 за действующего мэра... и пенсы пойдут голосовать за Пупкина (ну за него ж 70 процентов)
У нас есть знакомый в Штатах, который держит теннисные корты, так он не мог собрать тренеров после локдауна, настолько высокая соц защита у них была от государства. Вплоть до продуктов.
42% явно не в теме сегодняшних реалий выживания малого бизнеса в Украине.
И не один раз!
Если заболеваемость будет на уровне 12 000 - 20 000, все переболеют минимум за 6 лет.
А иммунитет сохраняется до 6 месяцев.
той "рейтинг" тільки показує, скільки є бовдурів в Україні, що не розуміють всі погрози, пов'язані з ковідом, а потім ті ж самі бовдури волають свої прокльони владі, що їх не захистила.
Опитування проводилося 28-30 листопада. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Джерело: https://censor.net/ua/n3234469
чарка до обiду.
Чому це відбувається лише коли їм лячно чи в повній дупі?
Кушайте, не обляпайтесь. Не благодарите.
Опрашивали еще и молдаван?
Люди взагалі проти локдауну.
людям не дали вообще никакого выбора, кроме плохого и еще хуже!
Они все делают правильно - задача уничтожить малый и сильно ослабить средний бизнес. Паралельно давить ценами на энергоресурсы все население. А там и землю будут за долги отбирать.
Все идет по плану. (с)