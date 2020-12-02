Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну на новорічні свята, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

58% українців підтримують запровадження локдауну на новорічні свята, 40% - проти цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Підтримка впровадження "жорсткого карантину" (локдауну) виросла з 36% до 42%, а кількість противників зменшилася з 61% до 55%.

Аналогічно, зросла кількість респондентів (з 55% до 58%), які вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться. При цьому, 58% підтримують запровадження локдауну на новорічні свята (40% - проти цього).

Опитування проводилося 28-30 листопада. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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