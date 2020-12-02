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Рішення Росії відновити експорт бітуму - загроза національній, політичній та економічній безпеці України, - активісти

Рішення Росії відновити експорт бітуму - загроза національній, політичній та економічній безпеці України, - активісти

Росія вирішила відновити експорт мастил та бітуму в розпал програми "Велике будівництво", щоби повернути економічну та політичну залежність України.

Про це повідомляє громадська організація "Конституційно-правовий конгрес".

Активісти нагадали, що експорт був заборонений з квітня 2019 року, однак 8 жовтня 2020 року уряд країни-агресора вирішив поновити поставки. Аби експортувати продукти перероблення нафти, компанії повинні будуть отримати спецдозвіл від Мінекономрозвитку РФ і тільки за особливих умов.

"Дозволи отримуватимуть ті компанії, що здійснюють ввіз нафтопродуктів на непідконтрольні Україні ДНР і ЛНР, а також ті, що перераховують кошти у спеціальні фонди. Відповідно надалі ці гроші направляють на підтримку терористичних угрупувань країни-агресора. Таким чином, в разі постачання в Україну російського бітуму нашу державу планують зробити не тільки енергозалежною від РФ, а й поставити під загрозу національну безпеку", - стверджує голова організації Павло Янцен.

Згідно з численними повідомленнями СБУ, донедавна Росія ввозила в Україну бітум як контрабанду - реекспортом через треті країни без сплати мита й податків. Протягом 2019-2020 років таким чином могло бути ввезено понад 200 тис. тонн бітуму загальною вартістю більш ніж 4 млрд грн.

Будматеріал з націнкою продавали українським компаніям, що вигравали тендери на будівництво українських доріг. "Якщо раніше все це робили в невеликій кількості й підпільно, то зараз на ринок України планують увійти легально, фінансуючи натомість терористів на Сході України", - повідомляє Павло Янцен.

Рішення про розблокування експорту уряд РФ ухвалив після помітного погіршення відносин України з Білорусією на тлі масових протестів. Саме Білорусь після торговельних санкцій проти РФ монополізувала ринок імпортних продуктів нафтоперероблення в Україні: майже 70% поставок у 2020 році проти 10% у 2017 році. "Україна не може стати залежною від імпорту нафтопродуктів з Росії. Країна-агресор використовує такі поставки як економічні та політичні важелі впливу. Росія, що веде відкриту війну на нашому Сході, може в будь-який момент "натиснути" на Україну. Цього не можна допустити, дороги не можна будувати на крові українців. Тож реалізацію президентської програми "Велике будівництво" ставлять під загрозу", - наголосив голова "Конституційно-правового конгресу" Павло Янцен.

Автор: 

росія (64923) бітум (26)


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Топ коментарі
+5
Битум - - это жена МЕРТВЕТЧУКА
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02.12.2020 11:42
+4
лайно питання
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02.12.2020 11:34
+3
Виходить так, що Бальшая Стройка якось пов'язана з Россією?...
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02.12.2020 11:49
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02.12.2020 11:34 Відповісти
загрозою є вільне функціюнування валюти окупанта на теренах України. Про це всі щось мовчать тихенько. Мабуть кожна владна курва або їїї любі друзі мають з того свій зиск, від якого ніяк не можуть відмовитися
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02.12.2020 11:36 Відповісти
Лады тоже вильно продают.
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02.12.2020 11:39 Відповісти
Битум - - это жена МЕРТВЕТЧУКА
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02.12.2020 11:42 Відповісти
а щебень - юзик с 95 квартала...
а контроль за большой дорожной стройкой - гражданин кияшко, папа лены зеленской
а как же иначе, первая леды первей медведчуковой жены
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02.12.2020 12:00 Відповісти
Это еще не все. Институт ядерных исследований из России оказался владельцем недр, разрабатываемых "Артемсолью". https://www.ukrrudprom.com/news/
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02.12.2020 11:45 Відповісти
По вашей ссылке ничего подобного не написано.
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02.12.2020 12:46 Відповісти
Виходить так, що Бальшая Стройка якось пов'язана з Россією?...
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02.12.2020 11:49 Відповісти
Пфф, чим це гірше за відверте втручання уйобіків во внутрішні справи України?
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02.12.2020 11:53 Відповісти
А по-моему больше виноваты те, которые покупают. Не покупали бы - и не был бы этот факт угрозой. Пусть бы рашка кушала сама этот битум.
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02.12.2020 12:03 Відповісти
"Велика будова" якось пов"язана з грошима виділеними на боротьбу з короновірусом, а також з сім"єю Зеленського. Шлак, бітум, = Медведчук Зе засос в десна
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02.12.2020 12:04 Відповісти
Як їх клали ДО приходу ВАЗеленського? Цілих 5 років. Без пАпи зеЛени, коломойського, кацапів, з використанням бітуму від українських виробників? Робочими місцями для українців. Сплатою податків в український бюджет.
Незрозуміло.
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02.12.2020 12:31 Відповісти
Скажи битуму НЭТ!
Ну что за бред? Если цена и качество устраивают, то какая разница - брать через белорусов или напрямую?
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02.12.2020 12:06 Відповісти
Нехай кацапи живуть добре, озброюються, замість українців. Какаяразніца, в чий бюджет гроші платити?
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02.12.2020 12:33 Відповісти
Купят хоть у чёрта лысого, пока идёт "Большой распил" надо успеть, принцип старый "после нас хоть потоп".
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02.12.2020 12:13 Відповісти
Я не понимаю как решение России что-то продавать может угрожать тем, кто это не покупает?!
Или Украина, как только официальная продажа начнется, ринется безудержно покупать битум у Росии? Так может просто не нужно покупать у них и все, нет никакой зависимости? Сейчас-то мы как-то живем без их официального битума, и вроде норм.
Ощущение такое как будто Росия прямо вот обязывает Украину этим своим решением покупать у нее битум!
Или это нас просто подводят к тому что мы будем его закупать и такими информационными вбросами приучают к мысли, что это не мы плохие, потому что покупаем у агрессора, а агрессор пролохой, потому что продает? Похоже на бредни наркомана, который жалуется что ето весь мир плохой, продает ему наркоту, а он сам ту ни при чем...
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02.12.2020 12:27 Відповісти
Вопрос, канешно философский!
У кого правильнее покупать битум - у Коломойского, Расии или Лукашенка?
А другого битума - НЕТ!
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02.12.2020 12:44 Відповісти
Ти русскій?
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02.12.2020 12:51 Відповісти
В каком смысле?
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02.12.2020 13:31 Відповісти
Ну, в смислє, шо ти нє вазмутілся, шо я тібя русскім абазвал?
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02.12.2020 14:01 Відповісти
Русским в каком смысле?
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02.12.2020 16:12 Відповісти
Будем давать ***** денег на оружие, которым нас убивают?
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02.12.2020 13:14 Відповісти
Ehjls,yf kjifltq gthtcf;bdfqntcm,lt,bkjbls!!!
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02.12.2020 15:54 Відповісти
 
 