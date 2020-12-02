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Новини Коронавірус і карантин
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40% українців не готові вакцинуватися проти коронавірусу, навіть якщо вакцина буде безкоштовною, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

40% українців не готові вакцинуватися проти коронавірусу, навіть якщо вакцина буде безкоштовною, - опитування

Якщо вакцина проти коронавірусу буде платною, то її готові зробити лише 35% українців.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Так, 55% опитаних готові особисто зробити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Водночас 40% - не готові.

Якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше - 35%, а 57% не робитимуть її в такому випадку.

Прихильників безкоштовної вакцинації проти коронавірусу більше серед осіб старшого віку, жителів сіл, а платного - серед молоді і жителів Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перших європейців можуть вакцинувати від COVID-19 ще до Нового року, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Також, згідно з даними опитування, 59% українців часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 11% - рідко. 8% взагалі не цікавляться такими новинами. Найчастіше відстежують новини про коронавірус люди старшого віку і жінки.

40% українців не готові вакцинуватися проти коронавірусу, навіть якщо вакцина буде безкоштовною, - опитування Рейтингу 01
40% українців не готові вакцинуватися проти коронавірусу, навіть якщо вакцина буде безкоштовною, - опитування Рейтингу 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) опитування (1925) соціологія (260) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
Я готов и заплатить, но это смотря за какую вакцину. А вот расейская мне и бесплатно не нужна.
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02.12.2020 11:41
+11
Бредятина,а не опрос!
Сначала нужно дать ответы на вопросы
1. Чье производство?
2. Условия хранения и сроки годности.
Росийской или ЕС/США НО с нарушунными ТУ - однозначно НЕТ!
ЕС/США при соблюдении всех ТУ - однозначно ДА!
Тогда результаты будут ближе к реальным.
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02.12.2020 11:45
+10
В первом случае это тоже бизнес. Потому как на средства бюджета закупается (то бишь на ваши налоги). А тендеры на освоение бюджетных денег - вкусны.
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02.12.2020 11:50
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Я так само не побіжу, а от британці вже закупили у Pfizer 40 мільйонів доз.
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03.12.2020 02:20 Відповісти
та і не теба бігти нікуди, тей самий випадок коли між самому здохнути чи онукив підставити - вибираешь "самому"...
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03.12.2020 02:29 Відповісти
А я уже уколол российскую вакцину три месяца назад и хожу везде без маски и не болею
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02.12.2020 23:07 Відповісти
Укол глюкозы не опасен.
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03.12.2020 04:04 Відповісти
Що б не стала ця вакцинація симетрично небезпечною.
СOVID-19 спроможна до мутацій, не знати як він через деякий час 0,5року сприйме вакцинованих.
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03.12.2020 00:18 Відповісти
Спостерігаємо стабільний процент: 30-40% не "ЯзаЗе" і вакцину нехочуть.
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03.12.2020 01:38 Відповісти
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