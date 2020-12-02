40% українців не готові вакцинуватися проти коронавірусу, навіть якщо вакцина буде безкоштовною, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Якщо вакцина проти коронавірусу буде платною, то її готові зробити лише 35% українців.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Так, 55% опитаних готові особисто зробити щеплення проти коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Водночас 40% - не готові.
Якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше - 35%, а 57% не робитимуть її в такому випадку.
Прихильників безкоштовної вакцинації проти коронавірусу більше серед осіб старшого віку, жителів сіл, а платного - серед молоді і жителів Києва.
Також, згідно з даними опитування, 59% українців часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 11% - рідко. 8% взагалі не цікавляться такими новинами. Найчастіше відстежують новини про коронавірус люди старшого віку і жінки.
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