Чиновники з 2021 року не подаватимуть е-декларації, якщо Рада не проголосує за законопроєкт про їх повернення, - "слуга народу" Кравчук
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що чиновники з 2021 року не подаватимуть електронні декларації, якщо Верховна Рада не проголосує до кінця року за законопроєкт про їх повернення.
Про це Кравчук заявила в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" повідомила, що сьогодні відбудеться засідання правоохоронного комітету.
"Поки я не бачила в порядку денному питання електронних декларацій, але не виключено, що воно може з'явитися, бо саме на погоджувальній раді всі говорили про те, що потрібно негайно розробляти компромісний варіант саме в комітеті і давати його на розгляд парламенту. Тому обов'язково потрібно до кінця 2020 року прийняти повернення електронного декларування. Тому що, на жаль, може так статися, що Верховна Рада не прийме законопроєкт і чиновники скажуть в 2021 році, що не подаватимуть декларації, тому що є прогалина в законодавстві", - розповіла Кравчук.
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А как себе - так они всё компенсируют и нам показывать не хотят.
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