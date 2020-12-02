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Новини Конституційна криза
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Чиновники з 2021 року не подаватимуть е-декларації, якщо Рада не проголосує за законопроєкт про їх повернення, - "слуга народу" Кравчук

Чиновники з 2021 року не подаватимуть е-декларації, якщо Рада не проголосує за законопроєкт про їх повернення, -

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що чиновники з 2021 року не подаватимуть електронні декларації, якщо Верховна Рада не проголосує до кінця року за законопроєкт про їх повернення.

Про це Кравчук заявила в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" повідомила, що сьогодні відбудеться засідання правоохоронного комітету.

"Поки я не бачила в порядку денному питання електронних декларацій, але не виключено, що воно може з'явитися, бо саме на погоджувальній раді всі говорили про те, що потрібно негайно розробляти компромісний варіант саме в комітеті і давати його на розгляд парламенту. Тому обов'язково потрібно до кінця 2020 року прийняти повернення електронного декларування. Тому що, на жаль, може так статися, що Верховна Рада не прийме законопроєкт і чиновники скажуть в 2021 році, що не подаватимуть декларації, тому що є прогалина в законодавстві", - розповіла Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норма про тюремний термін за недостовірне декларування виявилася неефективною, - "слуга народу" Совгиря

Автор: 

ВР (14941) КС (1427) електронне декларування (1468) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+4
вот и ответ кому же был выгоден "конституционный кризис" в первую очередь
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02.12.2020 11:57
+3
эти наглее. до 2014 были "воры вы законе" а эти - "апельсины". молодые, наглые, без тормозов
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02.12.2020 11:58
+3
Чиновники з 2021 року не подаватимуть е-декларації, якщо Рада не проголосує за законопроєкт про їх повернення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 485
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02.12.2020 12:13
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Как нам - так цену электроэнергии собираются подымать в 2 раза.
А как себе - так они всё компенсируют и нам показывать не хотят.
П А Р А З И Т Ы. . .на теле страны.
Которые НИЧЕГО не создают, кроме проблем.
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02.12.2020 11:54 Відповісти
Чим відрізняється теперішня влада від тієї, що була до 2014 року?
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02.12.2020 11:55 Відповісти
эти наглее. до 2014 были "воры вы законе" а эти - "апельсины". молодые, наглые, без тормозов
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02.12.2020 11:58 Відповісти
А может после начала 2021 года и неком уже будет подавать декларации. Земля им пухом!
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02.12.2020 20:29 Відповісти
Ничем, как и после 2014.
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02.12.2020 13:44 Відповісти
вот и ответ кому же был выгоден "конституционный кризис" в первую очередь
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02.12.2020 11:57 Відповісти
есть пробел на корупцию
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02.12.2020 12:03 Відповісти
Чиновники з 2021 року не подаватимуть е-декларації, якщо Рада не проголосує за законопроєкт про їх повернення, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 485
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02.12.2020 12:13 Відповісти
Как котят(с)
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02.12.2020 12:15 Відповісти
Так ясен пень, що не будуть! Хто ж за це проголосує, в кращому випадку відправлять закон на доопрацювання (в відстійник) бо навіщо ж було створювати конституційну кризу.
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02.12.2020 12:45 Відповісти
Замість декларацій утворено явище зеленої корупції.
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02.12.2020 13:38 Відповісти
 
 