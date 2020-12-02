Нинішня осінь у Києві стала найтеплішою за 140 років. Протягом сезону було зафіксовано шість температурних рекордів

Середня температура повітря цієї осені в Києві становила +11,6ºС, що на 3,6°С вище за кліматичну норму і є рекордно високою за 140 років спостережень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в середу.

"Осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року. Впродовж сезону було зафіксовано 6 температурних рекордів", - йдеться в повідомленні.

Найхолодніше цьогорічної осені в Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 3,8 градусів морозу, а найспекотніше – 1 вересня, коли максимальна температура після опівдня досягла +34,7°С. До речі, цього дня максимальна температура повітря була найвищою від початку року.

Опадів восени у Києві випало 162 мм, що становить 122% кліматичної норми.

Крім цього, кліматологи визначили нові кліматичні норми температури повітря і опадів у листопаді для Києва.

"Їхні нові значення такі: температура повітря +2,6°С (було +2,1°С), опади 46 мм (було 51 мм)", - йдеться в замітці в урядовій газеті "Урядовий кур'єр" у середу, пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, нові кліматичні норми для Києва були визначені "у зв'язку із закінченням IV кліматичного періоду (1991-2020)".

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Водночас, згідно з оприлюдненою на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського інформацією, за даними спостережень метеостанції ЦГО середньомісячна температура повітря листопада в Києві цього року становила +3,8°С, опадів випало 30 мм.

Кліматологи зазначають, що календарна осінь закінчилася, а метеорологічна зима ще не настала і почнеться тоді, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження.

Як повідомлялося, для жовтня норма за температурою повітря була підвищена до +8,6°С (було +8,1°С), за опадами - ​​до 46 мм (було 35 мм).