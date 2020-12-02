Потерпілий Первак дав свідчення в суді про події на Банковій 1 грудня 2013 р.: Мене лежачого били всіма доступними засобами два десятки міліціонерів - як наслідок, шість переломів

Потерпілий Олексій Первак 30 грудня дав у суді свідчення про події на вул. Банковій 1 грудня 2013 р.: "Били мене кийками, руками, ногами, я закривав потилицю, по яких вони били, і тому руки теж були поламані. Людей, які були поруч, теж били". За злочини, вчинені правоохоронцями 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій, на сьогодні винесено вирок лише одному міліціонеру.

Про це йдеться в повідомленні Адвокатської дорадчої групи, передає Цензор.НЕТ.

"7 років тому 1 грудня сотні тисяч українців вийшли на вулиці Києва, об’єднавшись потім у перший Марш мільйонів. Це була відповідь суспільства на жорстоке побиття беркутом протестувальників в ніч на 30 листопада.

Тоді частина людей пішла на Банкову до Адміністрації президента. Там локально певний час відбувались протистояння з силами ВВ. А потім раптом беркут і ВВ жорстоко зачистили вулицю Банкову - з газом, світлошумовими гранатами, кийками - без розбору жорстоко били мирних протестувальників, журналістів. Свавільно затримали 11 людей

Олексій Первак, потерпілий по епізоду побиття на вул. Банковій 1.12.2013 вчора в судовому засіданні по обвинуваченню командира Харківського беркуту Владислава Лукаша свідчив про злочини, вчинені правоохоронцями в той день:

На Майдані я був періодично. 1 грудня 2013 р. від Університету (Шевченка) йшла колона протестувальників. Я спустився до Майдану, зустрівся зі знайомим. З Майдану йшли цілі колони до Інститутської. Я приєднався.

Я був на вулиці Банковій. Там мене побили. Побили, коли було вже темно. Був вечір. На Банковій я спостерігав за акцією протесту. Стояв цілий ряд працівників правоохоронних органів. Люди стояли, протестували, багато було людей.

Спочатку працівники правоохоронних органів стояли, потім били. Почався шум, всі побігли і я побіг. Я отримав тілесні ушкодження біля Будинку письменника, там мене догнали правоохоронці, і почали бити, дуже сильно бити. Били мене люди в формі, в шоломах, з дубинками. Біля мене всіх били.

Я отримав в спину удар, впав і тоді мене, лежачого почали бити десь 2 десятки міліціонерів, точно не можу сказати, я не всіх бачив. Били не тільки мене - били всіх. Били мене всіма доступними методами, по всьому тілу. Наслідок - поламані руки та ребра. Загалом шість переломів.

Били мене дубинками, руками, ногами, я закривав потилицю, яку вони били, і тому руки теж були поламані. Людей, які були поруч теж били. Я отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Потім я відповз до забору і заховався в квітнику. Коли відійшли працівники міліції, я дійшов до вул. Ольгинської, там мене забрала швидка.

Коли я чекав швидку, мені хтось приніс води. В швидкій я теж був не один. Там ще були люди - всі побиті. Били всіх підряд: і молодих, і старих.

Мене доставили в лікарню швидкої допомоги на Братиславську. В лікарні мені наклали гіпс. Тоді мене забрали додому. Потім в стаціонарі Залізничної лікарні робили операцію на руках. В подальшому лікувався, спостерігався. На масажі ходив, руки півроку не працювали.

Я особисто не порушував порядок на вулиці Банковій. На мою думку, правоохоронці застосували силу, оскільки їм це подобалось

(с) Олексій Первак - потерпілий у справі по обвинуваченню колишнього командира батальйону харківського Беркуту Владислава Лукаша.

Офіційні свідчення, надані під час допиту в в Дарницькому районному суді Києва, 30.11.2020 р.

Відео засідання тут.

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За злочини, вчинені правоохоронцями 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій, станом на сьогодні винесено вирок ОДНОМУ правоохоронцю - колишньому інспектору управління громадської безпеки столичної міліції Дмитру Серзі (рішення Печерського районного суду Києва від 18.07.2017). Міліціонер засуджений за службову недбалість. Його приговорили до штрафу 6800 грн та заборонили працювати в правоохоронних органах на 3 роки. Через п’ять місяців він був звільнений від покарання на підставі закону "Про амністію в 2016 році".

Окрім того, зараз в судах розглядається 4 кримінальних провадження стосовно тих подій:

Обвинувачення колишнього командира батальйону ПМОП "Беркут" при ГУМВС України у Харківській області Владислава Лукаша у перевищенні влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Дарницькому районному суді Києва; Наступне засідання Владислава Лукаша 4 грудня 9:30.Суддя: Щасна Т.В. Справа по обвинуваченню колишнього заступника командира Київського "Беркуту" Олега Мариненка в перевищенні службових обов'язків, перешкоджанні проведенню мітингів під час масових акцій протесту 1.12.2013 р. Це загальна справа по двом епізодам - 1.12.2013 і 30.11.2013. По епізоду розгону Майдану 30.11.2013 Мариненко проходить разом з іншими заступниками командира - Андрієм Дидюком і Миколою Тягнирядном, а також в.о. командира 4 роти київського "Беркуту" та командира 3 роти Київського беркуту - Юрієм Шевченком і Євгеном Антоновим. Справу розглядає Шевченківський районний суд Києва. Суддя - Віталій Циктич Обвинувачення заступника командира спецроти "Беркуту" Київської області Дениса Пустового у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — тяжкі тілесні ушкодження, а також заподіяла істотну шкоду охоронюваним законом державним та громадським інтересам під час масових акцій протесту. Справа слухається Подільському районному суді Києва. Суддя - Юрій Зубець. Обвинувачується молодший інспектор харківського "Беркуту" Ігор Садовниченко у перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Справа розглядається Печерським районним судом Києва. Суддя - Шапутько Світлана", - йдеться в повідомленні.









