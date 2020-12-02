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Новини Коронавірус і карантин
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Рада в п'ятницю планує розглянути законопроєкти про компенсацію підприємцям, - "слуга народу" Кравчук

Рада в п'ятницю планує розглянути законопроєкти про компенсацію підприємцям, -

Верховна Рада в п'ятницю, 4 грудня, може розглянути законопроєкт про компенсацію підприємцям у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Про це розповіла в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Однозначно, поки Верховна Рада не проголосує за законопроєкти президента про компенсацію, про 8 тис., про податкові канікули, про джерело фінансування, не можна запроваджувати жорсткий карантин. Мають бути проголосовані закони. Ми очікуємо, що в п'ятницю вони будуть винесені в сесійний зал", - сказала Кравчук.

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Автор: 

бізнес (1972) ВР (14941) карантин (18172) компенсації (689) підприємці (618) Кравчук Євгенія (374) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Список "підприємців" додається: коломойський, ахмєтов, кауфман...
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02.12.2020 12:18 Відповісти
Та олiгарх - олiгофрен Кардан Вал. Нема з чого кепкувати, пане1
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02.12.2020 13:09 Відповісти
Та Кардан Вал.
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02.12.2020 13:10 Відповісти
План по валу или вал по плану!!!))
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02.12.2020 12:20 Відповісти
лучшая компенсация для предпринимателей - просто отъ******** от них и дать спокойно работать!
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02.12.2020 12:41 Відповісти
 
 