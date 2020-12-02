Рада в п'ятницю планує розглянути законопроєкти про компенсацію підприємцям, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада в п'ятницю, 4 грудня, може розглянути законопроєкт про компенсацію підприємцям у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Про це розповіла в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Однозначно, поки Верховна Рада не проголосує за законопроєкти президента про компенсацію, про 8 тис., про податкові канікули, про джерело фінансування, не можна запроваджувати жорсткий карантин. Мають бути проголосовані закони. Ми очікуємо, що в п'ятницю вони будуть винесені в сесійний зал", - сказала Кравчук.

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