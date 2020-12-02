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Новини Конституційна криза
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Законопроєкти про КС і відповідальність за брехню в деклараціях розглянемо на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Янченко

Законопроєкти про КС і відповідальність за брехню в деклараціях розглянемо на наступному пленарному тижні, -

Верховна Рада зможе підтримати законопроєкти щодо Конституційного Суду та відновлення антикорупційного законодавства на наступному пленарному тижні з 15 грудня, сказала журналістам народна депутатка "Слуги народу" Галина Янченко.

Про це Янченко сказала в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Найімовірніше, що законопроєкти щодо КС і відновлення антикорупційного законодавства будуть ухвалюватися, але не цього пленарного тижня, а наступного", - сказала вона на брифінгу в парламенті в середу.

Водночас парламентарка зазначила, що на сьогодні законопроєкт про КС уже в принципі готовий і погоджений між фракціями. Янченко нагадала, що згідно з регламентом, має минути якийсь час, щоб за необхідності були внесені альтернативні законопроєкти, і "знову-таки, проведені інші консультації з Офісом Президента, Кабінетом Міністрів і тим же КС", а також, імовірно, і з міжнародними експертами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія 11 грудня ухвалить рішення щодо КС

Раніше спікер ВР Дмитро Разумков повідомляв, що закон про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях Рада планує розглянути цього тижня.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: 

ВР (14941) КС (1427) електронне декларування (1468) Янченко Галина (71)


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02.12.2020 12:20 Відповісти
А відповідальність за публічну брехню колись буде ???))
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02.12.2020 12:26 Відповісти
...може...
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02.12.2020 12:30 Відповісти
Пусте.
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02.12.2020 12:27 Відповісти
А где производство против КС за антигосударственную деятельность, и тупицкого за не задекларированную в Украине собственность в крыму и не только?
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02.12.2020 13:07 Відповісти
та не спешите вы, еще не все по норкам растащили
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02.12.2020 22:31 Відповісти
 
 