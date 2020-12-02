За добу від COVID-19 у Києві померли 16 осіб, виявили 1735 нових випадків, серед захворілих 129 дітей і 69 медиків, - Кличко

За минулу добу коронавірус виявили ще у 1735 киян, 16 хворих померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"У Києві за минулу добу виявили ще 1735 хворих на коронавірус. 16 випадків – летальні. Усього від коронавірусу за період пандемії померли 1339 киян. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 74 012", - повідомив Кличко.

Серед захворілих: 922 жінки віком від 18 до 86 років і 57 дівчаток від п'яти місяців до 17 років. А також 684 чоловіка віком від 18 до 96 рокiв і 72 хлопчика від десяти місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 69 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 77 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу найбільше хворих за час пандемії - 511 людей. Усього коронавірус подолали 23 763 мешканці Києва.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 277, Дарницькому – 258, Солом'янському районі – 214 випадків.

"Як бачимо, у нас суттєво не зменшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2145 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 941 пацієнт перебуває у важкому стані, кисневу підтримку отримують 1399 людей, під апаратами ШВЛ – 38 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – майже 53 %", - наголосив Віталій Кличко.