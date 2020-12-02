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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо не запровадити локдаун, в якийсь момент хворітиме половина людей, - радник глави ОП Милованов

Якщо не запровадити локдаун, в якийсь момент хворітиме половина людей, - радник глави ОП Милованов

Радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов вважає за доцільне запровадження довгострокового локдауну в Україні.

Про це Милованов заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я виступаю за введення довгострокового, три-чотиритижневого безперервного обмеження, але не для всієї економіки, а там, де ймовірність поширення вірусу найбільш висока. Я не за те, щоб локдаунити всю економіку час від часу. Або вводити короткострокові заборони. Потрібно припинити поширення, поліпшити епідеміологічну ситуацію і потім перейти до адаптивного обмеження. Коли я говорю про жорсткий локдаун, я говорю про безперервність", - зазначив Милованов.

За його словами, запровадження моделі локдауну вихідного дня призведе до 0,14% падіння ВВП, тоді як жорсткий локдаун, на кшталт весняного, - до 0,3%, оскільки багато бізнесів, на думку радника голови ОП, підлаштувалися під нові обставини.

Милованов стверджує, що на дію жорсткого локдауну навесні припадає лише 1% падіння ВВП. Решта 5% обумовлені "кризою, зовнішніми і внутрішніми чинниками.

"Якщо ми не зробимо локдаун, в якийсь момент хворіти буде половина людей. Або третина. Розповім про Київську школу економіки. Ми відкрилися у вересні. Через місяць в аудиторії з'явилися хворі - пішли на самоізоляцію на два тижні. Вийшли. Через 7 сім днів групу знову закрили, тому що знову є хворі. Якщо не буде локдауну і контролю, така ситуація буде постійно. Спотворення економічної ситуації так чи інакше буде. Тому потрібно взяти пандемію під контроль", - резюмував Милованов.

Також читайте: За добу в ЗСУ виявили 149 випадків коронавірусу, - командування Медсил

Автор: 

карантин (18172) Милованов Тимофій (415) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+12
73% вже майже два роки хворі, і що...?
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02.12.2020 12:24
+9
Вони хворі по життю,це патологія і медиціна тут безсила !!))))
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02.12.2020 12:29
+9
"Если не ввести локдаун, в какой-то момент будет болеть половина людей, - советник главы ОП Милованов" - https://kp.ua/politics/650018-mylovanov-ya-ne-skryvaui-chto-ya-debyl Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
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02.12.2020 12:34
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73% вже майже два роки хворі, і що...?
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02.12.2020 12:24 Відповісти
Вони хворі по життю,це патологія і медиціна тут безсила !!))))
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02.12.2020 12:29 Відповісти
Частина за півтора року начебто одужала, тепер їх нібито залишається 44% https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/2/7275591/ )
Проте я "Рейтингу" зовсім не вірю, так само як і "УП", тому хворих насправді має бути ще менше, можливо значне менше, адже псевдосоціологія нині зброя.
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02.12.2020 12:43 Відповісти
Проте у начебто видужалого зеленого лайна є рецидиви. Опзж, шарик, пальчик, та інше кацапське лайно! Зедебіл, це дійсно вирок.
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02.12.2020 12:52 Відповісти
Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой‑то клапан, и он начал вызывающе острить.
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
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02.12.2020 13:01 Відповісти
Ви не так рахуєте, адже сфальсифікований листок опитування дозволяв опитуваним вибирати не одну особу зі списка щодо рівня довіри/недовіри, а скільки завгодно.
Отже, в нібито 44% рівня підтримки Вави входять як респонденти усі згадані Вами представники антидержавних сил, але й попри їх врахування, щось виглядає їх надто багато, з огляду що велика частка російських шовіністів та денаціоналізованих українців знаходиться на окупованих територіях Криму і Донбасу.
Тому опитування сфальшоване.
Зебілів нині ніяк не може бути 73%, пора забути цю цифру.
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02.12.2020 13:12 Відповісти
відповідь для https://censor.net/ru/user/64050
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02.12.2020 13:13 Відповісти
А ппаатом мы все умрееем!!!!
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02.12.2020 12:26 Відповісти
Так влаштовано життя!!))
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02.12.2020 12:30 Відповісти
Цей ідіот вже економіку "підняв", тепер взявся за медицину...😂😂😂
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02.12.2020 12:28 Відповісти
Що характерно - зевлада постійно тримає зелохторат в стані когнітивного дисонансу - озвучуючи суперечливі рішення та прогнози якимись мутними типами...
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02.12.2020 12:48 Відповісти
Якщо не ввести локдаун,то станеться нокдаун!!!)))
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02.12.2020 12:31 Відповісти
Да уже... Вон, у верховного креатина рожу как разнесло в нокдауне
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02.12.2020 12:41 Відповісти
"Я не скрываю, что я - дебил". (с) Милованов
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02.12.2020 12:31 Відповісти
да, но кто ответит за карантин выходного дня, который не принес положительных результатов, а лишь нанес ущерб экономике...
милованову ли этого не знать
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02.12.2020 13:12 Відповісти
"Если не ввести локдаун, в какой-то момент будет болеть половина людей, - советник главы ОП Милованов" - https://kp.ua/politics/650018-mylovanov-ya-ne-skryvaui-chto-ya-debyl Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
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02.12.2020 12:34 Відповісти
А как эту "половину людей" вы на кладбище отвезёте, если не все дороги заасфальтировали?.. Кретины за что зеленский не возьмётся, все чере жопу. Напоминает Эльдара Рязанова : "Бей жидов, спасай росию. Жидов перебили, а росию так и не спасли". Так и здесь, короновирусный фонд разграбили, а дороги так и не построили... Полтора года планомерного уничтожения Украины, полет нормальный...
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02.12.2020 12:39 Відповісти
Щось мені останнім часом здається, що найкращім карантином був би карантин президента, його офісу (разом з радниками), а також фракції "слуг" по радам усіх рівнів. І як колись - поза межами де живуть люди і на сорок діб.
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02.12.2020 12:39 Відповісти
все должны блокировать концерт 22го декабря 95-квартала, так как зеленский специально вводит локдаун именно 23го декабря сразу после концерта, что б срубить бабла на нём!
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02.12.2020 12:39 Відповісти
ну блокируй а что это даст?
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02.12.2020 14:05 Відповісти
даст понять зеленскому что не только он может нагибать народ, а и народ может нагнуть его
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02.12.2020 14:09 Відповісти
О, мнение советника завхоза офиса нас очень сильно интересует. А ще давайте мнения охранника, уборщицы и электрика из офиса. Ведь какая разница, какая у них должность, главное, что они из офиса
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02.12.2020 12:58 Відповісти
Инфекционист новенький. Из интернов наверное
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02.12.2020 13:27 Відповісти
А можно узнать,, что значить "БОЛЕТЬ" !?
Болеть, но не ощущать этого !? _ НУ и что !? В этом нет НИЧЕГО СТРАШНОГО !!!!
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02.12.2020 14:08 Відповісти
 
 