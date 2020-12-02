Якщо не запровадити локдаун, в якийсь момент хворітиме половина людей, - радник глави ОП Милованов
Радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов вважає за доцільне запровадження довгострокового локдауну в Україні.
Про це Милованов заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Я виступаю за введення довгострокового, три-чотиритижневого безперервного обмеження, але не для всієї економіки, а там, де ймовірність поширення вірусу найбільш висока. Я не за те, щоб локдаунити всю економіку час від часу. Або вводити короткострокові заборони. Потрібно припинити поширення, поліпшити епідеміологічну ситуацію і потім перейти до адаптивного обмеження. Коли я говорю про жорсткий локдаун, я говорю про безперервність", - зазначив Милованов.
За його словами, запровадження моделі локдауну вихідного дня призведе до 0,14% падіння ВВП, тоді як жорсткий локдаун, на кшталт весняного, - до 0,3%, оскільки багато бізнесів, на думку радника голови ОП, підлаштувалися під нові обставини.
Милованов стверджує, що на дію жорсткого локдауну навесні припадає лише 1% падіння ВВП. Решта 5% обумовлені "кризою, зовнішніми і внутрішніми чинниками.
"Якщо ми не зробимо локдаун, в якийсь момент хворіти буде половина людей. Або третина. Розповім про Київську школу економіки. Ми відкрилися у вересні. Через місяць в аудиторії з'явилися хворі - пішли на самоізоляцію на два тижні. Вийшли. Через 7 сім днів групу знову закрили, тому що знову є хворі. Якщо не буде локдауну і контролю, така ситуація буде постійно. Спотворення економічної ситуації так чи інакше буде. Тому потрібно взяти пандемію під контроль", - резюмував Милованов.
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Проте я "Рейтингу" зовсім не вірю, так само як і "УП", тому хворих насправді має бути ще менше, можливо значне менше, адже псевдосоціологія нині зброя.
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
Отже, в нібито 44% рівня підтримки Вави входять як респонденти усі згадані Вами представники антидержавних сил, але й попри їх врахування, щось виглядає їх надто багато, з огляду що велика частка російських шовіністів та денаціоналізованих українців знаходиться на окупованих територіях Криму і Донбасу.
Тому опитування сфальшоване.
Зебілів нині ніяк не може бути 73%, пора забути цю цифру.
милованову ли этого не знать
Болеть, но не ощущать этого !? _ НУ и что !? В этом нет НИЧЕГО СТРАШНОГО !!!!