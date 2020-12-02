Україна зірвала маніпуляцію РФ щодо легітимізації представників терористів ОРДЛО через майданчик ООН, - Кулеба

Російська Федерація намагалася легітимізувати представників терористичних угруповань ОРДЛО, використовуючи формат Аррiа Радбезу ООН. Однак Україна за підтримки міжнародних партнерів змогла запобігти цій маніпуляції.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Засідання (Ради Безпеки ООН за формулою Арріа 2 грудня. – Ред.) бойкотуватиме не лише Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в межах ТКГ", - зазначив міністр.

Він додав, що завдяки принциповій позиції наших партнерів у Раді Безпеки ООН російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

"Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами задля поширення своєї пропаганди", - акцентував очільник зовнішньополітичного відомства.

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Кулеба також висловив подяку міжнародним партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасникам нормандського формату, за міцну солідарну позицію на підтримку України.