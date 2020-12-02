Україна зірвала маніпуляцію РФ щодо легітимізації представників терористів ОРДЛО через майданчик ООН, - Кулеба
Російська Федерація намагалася легітимізувати представників терористичних угруповань ОРДЛО, використовуючи формат Аррiа Радбезу ООН. Однак Україна за підтримки міжнародних партнерів змогла запобігти цій маніпуляції.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Засідання (Ради Безпеки ООН за формулою Арріа 2 грудня. – Ред.) бойкотуватиме не лише Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в межах ТКГ", - зазначив міністр.
Він додав, що завдяки принциповій позиції наших партнерів у Раді Безпеки ООН російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.
"Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами задля поширення своєї пропаганди", - акцентував очільник зовнішньополітичного відомства.
Кулеба також висловив подяку міжнародним партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасникам нормандського формату, за міцну солідарну позицію на підтримку України.
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"Очень непростая встреча была с немцами.
Общение с нашими немецкими партнерами показывает их достаточно глубокую взаимосвязь с Российской Федерацией. Они прагматичны..." - Егор Владимирович Чернев в "На Зеленского перед выборами пытались надавить: заходите в коалицию - будем переформировывать правительство в интересах Коломойского"...
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Для розуміння «політичних спрямуваннь» частини німецьких депутатів, раджу Вам звернутись до першоджерела - спогадів Рейнхарда Гелена - ГЕЛЕН чітко розкладає по полицям спільність дій СРСР і соціал- демократів в боротьбі проти першого канцлера Аденауера у середині 50 років.
Ще тоді соціал-демократи повністю виконували волю кремля, який діяв через Ульбрихта, різні ради миру тощо.
І не тільки в внутрішній політиці, але і зовнішній.
Однак Аденауер був аж 17 років.
Саме тоді зійшла зірка теперішнього Шредера а потім Штанмаєра, який був багатолітнім помічником Шредера." - один з комментариевШтанмаер это же тот, который Формула Штайнмайера - механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.