УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5323 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
6 867 11

Україна зірвала маніпуляцію РФ щодо легітимізації представників терористів ОРДЛО через майданчик ООН, - Кулеба

Україна зірвала маніпуляцію РФ щодо легітимізації представників терористів ОРДЛО через майданчик ООН, - Кулеба

Російська Федерація намагалася легітимізувати представників терористичних угруповань ОРДЛО, використовуючи формат Аррiа Радбезу ООН. Однак Україна за підтримки міжнародних партнерів змогла запобігти цій маніпуляції.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Засідання (Ради Безпеки ООН за формулою Арріа 2 грудня. – Ред.) бойкотуватиме не лише Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в межах ТКГ", - зазначив міністр.

Він додав, що завдяки принциповій позиції наших партнерів у Раді Безпеки ООН російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

"Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами задля поширення своєї пропаганди", - акцентував очільник зовнішньополітичного відомства.

Також читайте: Україна виступає за створення в ЄС посади спецпредставника щодо Криму, - Кулеба

Кулеба також висловив подяку міжнародним партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасникам нормандського формату, за міцну солідарну позицію на підтримку України.

Автор: 

росія (64923) Радбез ООН (850) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Надо официально перименовать российскую ********* в Московский Улус и чтоб то же самое сделали наши западные партнеры. Тогда всё станет на свои места
показати весь коментар
02.12.2020 12:44
+4
Коли РФ робила щось добре . Як казав Єльцин - сплю і думаю , як насолити сусідам.
показати весь коментар
02.12.2020 12:39
+4
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !
показати весь коментар
02.12.2020 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли РФ робила щось добре . Як казав Єльцин - сплю і думаю , як насолити сусідам.
показати весь коментар
02.12.2020 12:39 Відповісти
Надо официально перименовать российскую ********* в Московский Улус и чтоб то же самое сделали наши западные партнеры. Тогда всё станет на свои места
показати весь коментар
02.12.2020 12:44 Відповісти
Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах- Сенат Франции призвал признать Нагорный Карабах как независимое государство, ... как Косово - ЛуганДон, Крым - это "занозы" в теле суверенных государств на территории бывшего СССР... Потом Северный Кипр Турецкая Республика Северного Кипра только Турцией признана... Можно прогнозировать что в будущем мировому сообществу будет навязана КОСОВ-изация... При даленейшей Schröder-изации Европы.
Schröder-изация Европы... Коррупция в ЕС, которая "стурбована" коррупцией в Украине...
"Очень непростая встреча была с немцами.
Общение с нашими немецкими партнерами показывает их достаточно глубокую взаимосвязь с Российской Федерацией. Они прагматичны..." - Егор Владимирович Чернев в "На Зеленского перед выборами пытались надавить: заходите в коалицию - будем переформировывать правительство в интересах Коломойского"...
******************************"
Для розуміння «політичних спрямуваннь» частини німецьких депутатів, раджу Вам звернутись до першоджерела - спогадів Рейнхарда Гелена - ГЕЛЕН чітко розкладає по полицям спільність дій СРСР і соціал- демократів в боротьбі проти першого канцлера Аденауера у середині 50 років.
Ще тоді соціал-демократи повністю виконували волю кремля, який діяв через Ульбрихта, різні ради миру тощо.
І не тільки в внутрішній політиці, але і зовнішній.
Однак Аденауер був аж 17 років.
Саме тоді зійшла зірка теперішнього Шредера а потім Штанмаєра, який був багатолітнім помічником Шредера." - один з комментариевШтанмаер это же тот, который Формула Штайнмайера - механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.
показати весь коментар
02.12.2020 12:48 Відповісти
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !
показати весь коментар
02.12.2020 13:03 Відповісти
Они же уже не террористы, а воюющая сторона.
показати весь коментар
02.12.2020 13:35 Відповісти
Пока Зеленский в растерянности тасует кадры, дипломаты пытаются "сохранить лицо" Украины на международной арене. А внутри страны в министерствах полный хаос и только Аваков пытается как-то контролировать порядок.
показати весь коментар
02.12.2020 14:02 Відповісти
Если честно, я хоть и не люблю Авакова, но вот если бы его убрали и на его месте сейчас был бы очередной "Ермак/Степашка и т.п.". Даже не знаю что хуже.
показати весь коментар
02.12.2020 14:23 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде! Слава Україні!
показати весь коментар
02.12.2020 14:26 Відповісти
МВС України давно потрібно оголосити в міжнародний розшук керівників ОРДЛО, як організаторів незаконних збройних формувань. І вимагати від РФ-ії їхньої видачі. В такому напрямку треба діяти теж, а не теревеняти з ними в ТКГ роками.
показати весь коментар
02.12.2020 14:32 Відповісти
Начеку надо быть Кулебе и СБУ и Генштабу .Орда очень изобретательно пытается добиваться своих целей не только военным путём,но и брехнёй,юридическими уловками,апломбом,работой с украинскими ,,патриотами" и тд. и тд.В этом отношении очень знаменательны мемуары от 2006 года о поездке в Украину сенатора Обамы вместе с Республиканским сенатором Лугаром в 2005 году.Весь теперешний истеблишмент старый.как на ладони.Уже тогда президент Ющенко очень крепко надул США.Вместо уничтожения на полученные от США деньги боеприпасов, стал продавать их и оружие к ним по всему миру,налево и направо.в том числе и талибам и другим нехорошим людям.Основные стратегические вооружения и боеприпасы были распроданы именно при нём,и не только министром обороны Гриценко,но и другими министрами МО.ДобилПВО,Самолёты,Вертолёты и Янукович.Кучи готовых военных городков с жильём перестали существовать.Тогда появились на улицах частные БМП,а военную машину,шины и запчасти можно было купить за копейки.Надеюсь, Байден изменит мнение об Украине,как о стране тотальной коррупции.
показати весь коментар
02.12.2020 15:31 Відповісти
 
 