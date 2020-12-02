Депутати на Закарпатті після присяги співали не гімн, а національну молитву, якій кілька сотень років, - посольство Угорщини
Депутати Сюртівської сільській об'єднаної територіальної громади під час складання присяги співали не національний гімн Угорщини, а "молитву угорців, якій кілька сотень років".
Про це йдеться в заяві посольства Угорщини в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"З’ясувалось, що особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини", - йдеться в заяві.
"Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть у будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого). Вони зберігаються та використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації, як це має місце з угорцями, які проживають в Україні", - пояснили в посольстві.
Варто зазначити, що гімн, "якому декілька сотень років", написаний у 1823 році угорським поетом Ференцем Кельчеї.
У посольстві також вказали на статтю 6 Закону України "Про національні меншини в Україні", прийнятого в 1992 році, яка гарантує використання національних символів для цих меншин.
"Це стало можливим завдяки такому зразковому та сучасному законодавчому положенню, і зараз вже десятиліттями спостерігається та практика, згідно з якою в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва. Ми сподіваємось, що ця прекрасна та високо цінована традиція поваги до різних національностей і меншинної ідентичності буде безперешкодно продовжуватися в Україні", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.
Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.
Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.
1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.
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-- Уж во всяком случае не "Боже, царя храни". Что-нибудь страстное -- "Яблочко" или "Сердце красавицы". Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией!.. Это вам не Экспериментальный театр! Голову оторву.(с)
Просто чтобы Украина не могла в следующем году получить ПДЧ в НАТО.
Ну ты жжёшь ))) !!!
А шо, без этих фейковых роликов про правосеков есть хоть микроскопическая вероятность, шо эти Бенефициары хотя бы подадут заявку на ПДЧ ?
Ідіоти... Хоча для зеленої влади проконає.
Кстати, депутат обязан говорить на госязыке только если разговаривает с кем-то посторонним. И деловодство вести на госязыке.
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Почитай что я написал, не подменяй понятия. Разрешено петь только гимн Украины либо на официальных мероприятиях, если это предусмотрено регламентом. Думаешь зеленскому не хочется сыграть на рояле в зале ВР? Ещё как хочется, но он не играет.
Церемония принятия присяги депутатом оговорена соответствующим протоколом. Во время церемонии, после принятия присяги депутаты УКРАИНЫ спели гимн Венгрии место гимна Украины и этим минимум нарушили интересы Украины. Нарушили депутатскую этику.
Нашу Вкраїну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нашу Вкраїну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
Мы говорим венгр, подразумеваем ЛГУН.
Читайте не только заголовки - в статье все написано.
Но отмазка гнилая. Это никакая не молитва - это именно гимн, написанный в XIX веке.
Нєеее, ну що за держава така Україна, всяка чвань відкрито плює!
Они кривятся бо украинский язык учат их деточки = (нах. это - НаПутина, в чем проблема?)
Или просто как было - 28-ая горпеховская Эдельвейс бригада там расквартирована, и Сиярто сделал вот так
Только так - одна бригада и вся венгерская армия засунула ..... блин, как то шо чистят ствол то...? ну, засунула "не в ствол"
Нехай сіярти сплатять до бюджету України ці платежі та й по тому.
}{уйла на несколько вариантов стихов МихАлкова.
Украинцам брать с них пример.
Если накажут за молитву - ЕС нам не видать.
Вот догоним ВВП на человека, как в Венгрии, и нас будут просить присоединиться.
Венгрия - 16 200$
Украина - 3 000$.
Осталось поднять на 600%. По минус 5% в год.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.
Так таки гимн!
А вывески на венгерском и флаги, они как прокомментируют??