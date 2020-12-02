Депутати на Закарпатті після присяги співали не гімн, а національну молитву, якій кілька сотень років, - посольство Угорщини

Депутати Сюртівської сільській об'єднаної територіальної громади під час складання присяги співали не національний гімн Угорщини, а "молитву угорців, якій кілька сотень років".

Про це йдеться в заяві посольства Угорщини в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"З’ясувалось, що особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини", - йдеться в заяві.

"Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть у будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого). Вони зберігаються та використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації, як це має місце з угорцями, які проживають в Україні", - пояснили в посольстві.

Варто зазначити, що гімн, "якому декілька сотень років", написаний у 1823 році угорським поетом Ференцем Кельчеї.

У посольстві також вказали на статтю 6 Закону України "Про національні меншини в Україні", прийнятого в 1992 році, яка гарантує використання національних символів для цих меншин.

"Це стало можливим завдяки такому зразковому та сучасному законодавчому положенню, і зараз вже десятиліттями спостерігається та практика, згідно з якою в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва. Ми сподіваємось, що ця прекрасна та високо цінована традиція поваги до різних національностей і меншинної ідентичності буде безперешкодно продовжуватися в Україні", - заявили в посольстві.

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Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

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