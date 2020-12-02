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Депутати на Закарпатті після присяги співали не гімн, а національну молитву, якій кілька сотень років, - посольство Угорщини

Депутати на Закарпатті після присяги співали не гімн, а національну молитву, якій кілька сотень років, - посольство Угорщини

Депутати Сюртівської сільській об'єднаної територіальної громади під час складання присяги співали не національний гімн Угорщини, а "молитву угорців, якій кілька сотень років".

Про це йдеться в заяві посольства Угорщини в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"З’ясувалось, що особа, яка зробила запис і опублікувала його з очевидно недоброзичливою метою – яка, до речі, є членом родини політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записала державний гімн України, який пролунав наприкінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій декілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини", - йдеться в заяві.

"Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть у будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого). Вони зберігаються та використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ належності до угорської нації, як це має місце з угорцями, які проживають в Україні", - пояснили в посольстві.

Варто зазначити, що гімн, "якому декілька сотень років", написаний у 1823 році угорським поетом Ференцем Кельчеї.

У посольстві також вказали на статтю 6 Закону України "Про національні меншини в Україні", прийнятого в 1992 році, яка гарантує використання національних символів для цих меншин.

"Це стало можливим завдяки такому зразковому та сучасному законодавчому положенню, і зараз вже десятиліттями спостерігається та практика, згідно з якою в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва. Ми сподіваємось, що ця прекрасна та високо цінована традиція поваги до різних національностей і меншинної ідентичності буде безперешкодно продовжуватися в Україні", - заявили в посольстві.

Дивіться також: Місцеві депутати на Закарпатті після присяги заспівали гімн Угорщини, - соцмережі. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 грудня Служба безпеки України повідомила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, які під час складання присяги виконали національний гімн Угорщини.

Раніше СБУ провела на Закарпатті обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, перевіряючи інформацію про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України і викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня на тлі нового витка напруження між Україною та Угорщиною в український МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Читайте: Сійярто попросив керівництво ОБСЄ відправити місію на Закарпаття для розслідування "образ на адресу угорської громади"

Автор: 

Угорщина (2261) гімн (94) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+39
Мадьярские отмазки просто смешны.
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02.12.2020 12:37
+38
Древнюю молитву "Семь сорок" в Раде когда можно послушать ?
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02.12.2020 12:36
+32
Какое дело Будапешта, где СБУ проводит обыски?
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02.12.2020 12:39
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Древнюю молитву "Семь сорок" в Раде когда можно послушать ?
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02.12.2020 12:36 Відповісти
а вот это всегда пожалуйста.....
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02.12.2020 12:46 Відповісти
Це що, за двадцять хвилин восьма ???)))
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02.12.2020 12:48 Відповісти
по ближневосточному времени
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02.12.2020 12:49 Відповісти
По всіх часових поясах !!)))
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02.12.2020 12:52 Відповісти
-- Что же мне петь?
-- Уж во всяком случае не "Боже, царя храни". Что-нибудь страстное -- "Яблочко" или "Сердце красавицы". Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией!.. Это вам не Экспериментальный театр! Голову оторву.(с)
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02.12.2020 13:33 Відповісти
я кстати так и подумал, что искривленная инфомрация пошла с явной пропагандистской целью. Потому что зная наших венгров - ну обычные ватноватые украинцы, только еще венгерский у них родоной, никаких особых амбиций сепаратистских там нет. И судя по тому что сразу резко фото "правосеков" появилось случайно "вовремя" - ну все один к одному, очередная провокация и все.
Просто чтобы Украина не могла в следующем году получить ПДЧ в НАТО.
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02.12.2020 13:40 Відповісти
Просто чтобы Украина не могла в следующем году получить ПДЧ в НАТО.


Ну ты жжёшь ))) !!!


А шо, без этих фейковых роликов про правосеков есть хоть микроскопическая вероятность, шо эти Бенефициары хотя бы подадут заявку на ПДЧ ?
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02.12.2020 17:04 Відповісти
Этот СТОН у них гимном зовется....
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02.12.2020 15:11 Відповісти
На Венгрии разберетесь. Выкинуть депутатов науйх.
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02.12.2020 12:37 Відповісти
Мадьярские отмазки просто смешны.
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02.12.2020 12:37 Відповісти
присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии
Ідіоти... Хоча для зеленої влади проконає.
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02.12.2020 12:38 Відповісти
Депутат обязан говорить только на государственном языке. Петь в служебное время можно только гимн Украины.
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02.12.2020 12:58 Відповісти
петь в служебное время запрещено? это что-то новое.
Кстати, депутат обязан говорить на госязыке только если разговаривает с кем-то посторонним. И деловодство вести на госязыке.
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02.12.2020 13:42 Відповісти
А Вы во время работы занимаетесь карооке ?
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02.12.2020 13:56 Відповісти
петь в служебное время запрещено? это что-то новое.
==============
Почитай что я написал, не подменяй понятия. Разрешено петь только гимн Украины либо на официальных мероприятиях, если это предусмотрено регламентом. Думаешь зеленскому не хочется сыграть на рояле в зале ВР? Ещё как хочется, но он не играет.
Церемония принятия присяги депутатом оговорена соответствующим протоколом. Во время церемонии, после принятия присяги депутаты УКРАИНЫ спели гимн Венгрии место гимна Украины и этим минимум нарушили интересы Украины. Нарушили депутатскую этику.
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02.12.2020 13:59 Відповісти
а шо за зверь такой - национальная молитва?
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02.12.2020 12:39 Відповісти
Это Венгрия виляет жопой, что бы скрыть своё влияние
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02.12.2020 12:58 Відповісти
где москали - там жопые фантазии. ох, эти русские алкаши...
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02.12.2020 13:42 Відповісти
Боже великий, єдиний,
Нашу Вкраїну храни,
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Світлом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,
В чистій любові до краю,
Ти нас, Боже, зрости.
Молимось, Боже єдиний,
Нашу Вкраїну храни,
Всі свої ласки-щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай йому волю, дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу
І многая, многая літа.
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02.12.2020 13:35 Відповісти
Ну і? Це молитва?
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02.12.2020 13:58 Відповісти
Какое дело Будапешта, где СБУ проводит обыски?
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02.12.2020 12:39 Відповісти
Мы говорим ЛГУН, подразумеваем венгра.
Мы говорим венгр, подразумеваем ЛГУН.
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02.12.2020 12:40 Відповісти
за идиотов украинцев держат- гимн венгерский- на ютуб проверила- а еще у них там флаг венгрии висел- задрали сепары-лишать гражданства их и пусть валят в свою венгрию-
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02.12.2020 12:42 Відповісти
Або на прабатьківщину ,за Урал ,до хантів з мансами !!!)))
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02.12.2020 12:46 Відповісти
"спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии"

Читайте не только заголовки - в статье все написано.
Но отмазка гнилая. Это никакая не молитва - это именно гимн, написанный в XIX веке.
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02.12.2020 13:03 Відповісти
Так собирались бы в молебенном доме и гундели ТАМ свои псалмы, а не в административном здании.
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02.12.2020 12:48 Відповісти
А може на Венгрію нахрін, та там і мутіть воду!
Нєеее, ну що за держава така Україна, всяка чвань відкрито плює!
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02.12.2020 12:48 Відповісти
После гимна пейте хоть "Сралинку"(еще не придумали, я щас придумаю, но штаны надо иметь весьма толстые), а вот то шо пошли нафиг - так идите нафиг, "господа".

Они кривятся бо украинский язык учат их деточки = (нах. это - НаПутина, в чем проблема?)

Или просто как было - 28-ая горпеховская Эдельвейс бригада там расквартирована, и Сиярто сделал вот так
Только так - одна бригада и вся венгерская армия засунула ..... блин, как то шо чистят ствол то...? ну, засунула "не в ствол"
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02.12.2020 12:48 Відповісти
чо то мелодия на молитву не совсем похожа... а чего стесняетесь? пели бы сразу рашистский гимн, путлер бы оргазм испытал! какие то гнилые отмазки расчитаные на лохов....
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02.12.2020 12:50 Відповісти
Вы там определитесь , суки , в своих показаниях . Вчера по телеку улыбаясь рассказывали , что гимн Украины спели первым , а потом гимн мадьярщины ( по обычаю ) , а тут уже "горбатого" лепят про молитву....
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02.12.2020 12:51 Відповісти
Дык написали же "спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии""
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02.12.2020 13:02 Відповісти
Осталось понять, при чём тут посольство Венгрии в таком случае
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02.12.2020 12:52 Відповісти
Україна держава світська. Отже, НМВД, пара мільйонів гривень за оренду приміщення ради для молитви буде адекватною ціною. І ще стільки ж - штраф за моральні муки атеїстів від цього дійства. І ще раз стільки ж - за порушення рівноправного стану інших конфесій.
Нехай сіярти сплатять до бюджету України ці платежі та й по тому.
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02.12.2020 12:56 Відповісти
Вже будуть плести, хто що хоче - то гімн мадярський, то молитва мадярська, розігнати і провести нові вибори, а їх історичній батьківщині краще стулити свого рота і не лізти у внутрішні справи України.
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02.12.2020 12:57 Відповісти
ЦЕ ЯВНА ПРОВОКАЦІЯ ТРЕБА ДОСТЕМЕННО РОЗІБРАТИСЯ ХТО ЇЇ ЗАКАЗАВ ХТО РЕАЛІЗУВАВ І ХТО ПОШИРИВ
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02.12.2020 13:01 Відповісти
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02.12.2020 13:44 Відповісти
Україна буде хлопати очіма?
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02.12.2020 13:01 Відповісти
очима кліпають
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02.12.2020 13:05 Відповісти
Не, это не гимн, это старая национальная молитва = Не, я какашки не ел, я только фасоль выбрал.
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02.12.2020 13:02 Відповісти
С такой логикой скоро и в ВР жопоблок вместе с зебилами запоют "национальную молитву"
}{уйла на несколько вариантов стихов МихАлкова.
Депутаты на Закарпатье после присяги пели не гимн, а национальную молитву, которой несколько сотен лет, - посольство Венгрии - Цензор.НЕТ 7379
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02.12.2020 13:05 Відповісти
Там к тому же текст гимна такой, что впору австриякам и туркам претензии предъявлять.
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02.12.2020 13:05 Відповісти
но ни турки ни австрияки ничего не предъявляют а забили да и все.
Украинцам брать с них пример.
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02.12.2020 13:44 Відповісти
Венгры не зарятся на Стамбул или Вену. Забить у нас не получится, им Закарпатье подавай.
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02.12.2020 13:59 Відповісти
Расказывай какие угодно истории, но по факту это гимн венгрии.
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02.12.2020 13:05 Відповісти
Треба сказати, що цю "пісню-молитву" вони пробекали як вівці. Назвати їх співочою нацією точно не можна
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02.12.2020 13:17 Відповісти
А співали вони молитву під час якого релігійного свята і в якій церкві?...Цікаво, що скажуть "працедавці" "********", коли депутати місцевого органу влади десь під Владивостоком, під час винесення присяги при вступі на посаду, заспівають "Алеет восток"... Чи депутати від "Альтернативної Німеччини" заспівають молитву "Хорст Вессель"?...
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02.12.2020 13:19 Відповісти
Пошесть якась! І тут"вирвали з контексту"!
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02.12.2020 13:27 Відповісти
Четко сработали!
Если накажут за молитву - ЕС нам не видать.
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02.12.2020 13:37 Відповісти
Мы ес выгоднее чем венгрия хотябы как сырьевой придаток
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02.12.2020 13:48 Відповісти
Сырьё мы отдаем и без вступления в ЕС. Венгрия уже в ЕС и НАТО.
Вот догоним ВВП на человека, как в Венгрии, и нас будут просить присоединиться.
Венгрия - 16 200$
Украина - 3 000$.
Осталось поднять на 600%. По минус 5% в год.
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02.12.2020 14:31 Відповісти
Ну так выслать их в венгрию пусть там поют хоть сутками
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02.12.2020 13:47 Відповісти
А повинні були виконати гімн України . До того ж це не церква . Там співайте що хочете і якою хочете мовою .
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02.12.2020 13:49 Відповісти
Реформа децентрализации нужна, но также необходимо было предусмотреть "предохранители" в самом Законе децентрализации.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.
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02.12.2020 13:56 Відповісти
так звана децентралізація то профанація. Експертний відділ ВР у 2014 році у висновку сказав що цей закон протирічить Конституції, Європейській хартії місцевого самоврядування і практиці західноєвропейських країн. І головне що це ніяка децентралізація, бо кількість суб'єктів самоврядування зменшилась у 20-30 раз.
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02.12.2020 14:43 Відповісти
Кроме кацапов, у этих недоимперцев кишка тонка что-то замутить в Украине, главный вопрос, готовы они воевать за отделение от Украины, сразу ставит все на свои места, просто время от времени надо вставлять хорошего пистона особо проплаченным ******!!! и все буде тип-топ.
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02.12.2020 23:39 Відповісти
цирк уродов и ротару сверху икиркоров_)
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02.12.2020 14:18 Відповісти
"спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном (!!!) Венгрии", - говорится в заявлении.

Так таки гимн!
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02.12.2020 14:47 Відповісти
Молитва, ставшая гимном, перестает быть молитвой.
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02.12.2020 14:59 Відповісти
Молитва, ставшая гимном, перестает быть молитвой.
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02.12.2020 14:59 Відповісти
Маляры научились врать покруче самого путлера...
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02.12.2020 15:33 Відповісти
Это не гимн и близко ,это молитва о победе
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02.12.2020 15:50 Відповісти
Цікаве пояснення. Молитви доречніше у церкві співати. А у мадяр Закарпаття, значить, на засіданні сільради принято. Фу, яка незугарна брехня
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02.12.2020 16:02 Відповісти
А музыка гимна РФ - просто красивая старинная музыка...
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02.12.2020 16:36 Відповісти
Это чистейший сепаратизм !! Открывать дело надо, однозначно. Но, только, кто же его откроет..!? агент под прикрытием, бакланов..!? вряд ли.
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02.12.2020 16:47 Відповісти
уроды, одним словом.
А вывески на венгерском и флаги, они как прокомментируют??
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02.12.2020 20:36 Відповісти
 
 