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Новини Коронавірус і карантин
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Рада внесе косметичні корективи в законодавство про необхідність щеплень, - нардепка "Голосу" Стефанішина

Рада внесе косметичні корективи в законодавство про необхідність щеплень, - нардепка

Верховна Рада на засіданні в середу планує розглянути законопроєкт про систему суспільного здоров'я, одна із запропонованих норм якого передбачає внесення корективів до законодавства щодо необхідності робити щеплення, повідомила членкиня парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанішина (фракція партії "Голос").

"Сьогодні ми повинні проголосувати за законопроєкт №4142, який в цілому регулює систему громадського здоров'я. Це буде перше читання. І там є одна стаття, яка вносить певні корективи в законодавство щодо необхідності робити щеплення", - сказала Стефанішина журналістам на брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що закон про освіту на сьогоднішній день передбачає, що нещеплені діти не можуть відвідувати навчальні заклади, проходячи інші форми навчання. За її словами, в цю норму Рада планує внести "косметичні корективи".

"Ми змінюємо формулювання. Наприклад, раніше в законі вказувалося "дитячі заклади", а тепер буде" навчальні заклади ", - уточнила Стефанишина.

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Автор: 

вакцина (4419) ВР (14941) карантин (18172) щеплення (174) Стефанишина Ольга нардеп (85) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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это необходимо, конечно
если от прививок будут видимые изменения кожного покрова, то косметические средства для сокрытия этих изъянов будут выдаваться бесплатно....в пределах утвержденных радой сумм, конечно
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02.12.2020 13:08 Відповісти
И это только один из первых шагов к нашему полному бесправию.
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02.12.2020 13:17 Відповісти
Ростки фашизації від зелених слуг міжнародної олігархії.
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02.12.2020 13:33 Відповісти
Да ладно, Стефанишина ж из "голоса", а это молодые ПЕСы
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02.12.2020 14:10 Відповісти
А прививки каких производителей колят с первого дня жизни украинским детям? Может, Pfizer? Может, AstraZeneca ? Кто знает, скажите!
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02.12.2020 13:37 Відповісти
БЦЖ колют или росс, или укр вроде
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02.12.2020 15:58 Відповісти
Радуцкий - один из инициаторов этого законопроекта. Ну-ну, наивные, прививайтесь, он о вас заботится.
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02.12.2020 13:43 Відповісти
Не "прививок", а прививки. Прививки від ковідла не отримав - не матимеш право виходити з дому.
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02.12.2020 18:09 Відповісти
 
 