Рада внесе косметичні корективи в законодавство про необхідність щеплень, - нардепка "Голосу" Стефанішина
Верховна Рада на засіданні в середу планує розглянути законопроєкт про систему суспільного здоров'я, одна із запропонованих норм якого передбачає внесення корективів до законодавства щодо необхідності робити щеплення, повідомила членкиня парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Ольга Стефанішина (фракція партії "Голос").
"Сьогодні ми повинні проголосувати за законопроєкт №4142, який в цілому регулює систему громадського здоров'я. Це буде перше читання. І там є одна стаття, яка вносить певні корективи в законодавство щодо необхідності робити щеплення", - сказала Стефанішина журналістам на брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона нагадала, що закон про освіту на сьогоднішній день передбачає, що нещеплені діти не можуть відвідувати навчальні заклади, проходячи інші форми навчання. За її словами, в цю норму Рада планує внести "косметичні корективи".
"Ми змінюємо формулювання. Наприклад, раніше в законі вказувалося "дитячі заклади", а тепер буде" навчальні заклади ", - уточнила Стефанишина.
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если от прививок будут видимые изменения кожного покрова, то косметические средства для сокрытия этих изъянов будут выдаваться бесплатно....в пределах утвержденных радой сумм, конечно