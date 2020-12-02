На карантин у Києві закрито чотири школи і сім дитсадків. На COVID-19 хворіє 1 328 школярів і понад 980 педагогів, - Кличко

На карантин у Києві закрито чотири школи і сім дитячих садків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"На сьогодні в місті зачинені на карантин 4 школи. В понеділок, нагадаю, було шість. Тобто, дві школи відновили навчання. На дистанційному навчанні - 1161 клас у 286-ти школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1328. Також хворіють понад 980 педагогів", - повідомив Кличко.

За словами мера, у дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 191 група у 146-ти садках.

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7 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 51 відсоток.