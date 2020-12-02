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Новини Коронавірус і карантин
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На карантин у Києві закрито чотири школи і сім дитсадків. На COVID-19 хворіє 1 328 школярів і понад 980 педагогів, - Кличко

На карантин у Києві закрито чотири школи і сім дитсадків. На COVID-19 хворіє 1 328 школярів і понад 980 педагогів, - Кличко

На карантин у Києві закрито чотири школи і сім дитячих садків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"На сьогодні в місті зачинені на карантин 4 школи. В понеділок, нагадаю, було шість. Тобто, дві школи відновили навчання. На дистанційному навчанні - 1161 клас у 286-ти школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1328. Також хворіють понад 980 педагогів", - повідомив Кличко.

За словами мера, у дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 191 група у 146-ти садках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час локдауну дитсадки і початкова школа мають працювати, а середня і старша - навчатися дистанційно, - нардеп "Голосу" Піпа

7 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 51 відсоток.

Автор: 

діти (5041) дитячий садок (361) карантин (18172) Кличко Віталій (3507) школа (2204) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Четыре школ закрыты в Киеве.

А на ВинниТЧине ?
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02.12.2020 12:54 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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02.12.2020 13:54 Відповісти
Им плевать..
Хотя отдельное спасибо зелебобикам..
И всем прочим которым наплевать на вас...
Подумаешь сыграете в пакет.. Одним больше.. Одним меньше... Какая разница..
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02.12.2020 15:03 Відповісти
 
 