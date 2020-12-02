Під виглядом карантину узаконено свавілля в дозвільних органах, документи видаються через "знайомство" з чиновником, - Саакашвілі

У зв'язку з карантином, який тією чи іншою мірою діє ще з весни, державні органи можуть порушувати терміни або фактично взагалі не представляти адміністративні послуги людям (видача довідок, дозволів, містобудівних умов тощо). При цьому вони не несуть жодної відповідальності.

Про це заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Чиновники отримали абсолютно законну індульгенцію не виконувати свої прямі обов'язки без будь-якої відповідальності. Під виглядом карантину фактично узаконене свавілля в органах архітектури, ДАБІ, та інших дозвільних органах.

Мало того, що вони і до карантину нічого не робили і вимагали гроші. Так зараз у них з'явилося скоєно законна підстава зупинити будь-яку діяльність, просто не видаючи потрібні людям документи", - пише Саакашвілі в фейсбуці.

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Він підкреслив, що сьогодні "за отримання кожного папірця і послуги треба" знайомитися "з якимось чиновником" і закликав уряд "негайно припинити цю шкідливу практику".