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Новини
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Під виглядом карантину узаконено свавілля в дозвільних органах, документи видаються через "знайомство" з чиновником, - Саакашвілі

Під виглядом карантину узаконено свавілля в дозвільних органах, документи видаються через

У зв'язку з карантином, який тією чи іншою мірою діє ще з весни, державні органи можуть порушувати терміни або фактично взагалі не представляти адміністративні послуги людям (видача довідок, дозволів, містобудівних умов тощо). При цьому вони не несуть жодної відповідальності.

Про це заявив голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Чиновники отримали абсолютно законну індульгенцію не виконувати свої прямі обов'язки без будь-якої відповідальності. Під виглядом карантину фактично узаконене свавілля в органах архітектури, ДАБІ, та інших дозвільних органах.

Мало того, що вони і до карантину нічого не робили і вимагали гроші. Так зараз у них з'явилося скоєно законна підстава зупинити будь-яку діяльність, просто не видаючи потрібні людям документи", - пише Саакашвілі в фейсбуці.

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Він підкреслив, що сьогодні "за отримання кожного папірця і послуги треба" знайомитися "з якимось чиновником" і закликав уряд "негайно припинити цю шкідливу практику".

Під виглядом карантину узаконено свавілля в дозвільних органах, документи видаються через знайомство з чиновником, - Саакашвілі 01

Автор: 

корупція (4676) Саакашвілі Міхеіл (2155) ДАБІ (183)


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Топ коментарі
+22
Клятый Порошенко продолжает пакостить ...
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02.12.2020 12:55
+12
Ясна річ,більш нема кому !!!)))
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02.12.2020 12:58
+11
Ну от, як і очікувалося, Міхо потроху починає критикувати зелених... Не за горами і "Зе - баріга!"
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02.12.2020 12:57
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Клятый Порошенко продолжает пакостить ...
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02.12.2020 12:55 Відповісти
Ясна річ,більш нема кому !!!)))
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02.12.2020 12:58 Відповісти
Барыга Карлсону пропеллер сломал и в штаны насрал:
Под видом карантина узаконен беспредел в разрешительных органах, документы выдаются через "знакомство" с чиновником, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 739
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02.12.2020 13:00 Відповісти
-- Нет, тут что-то есть. Это какая-то секта похитителей стульев. Маньяки!
-- Ну, не так просто. Действуют они довольно здраво.
-- Да!.. Охотники за табуретками!..
-- Что-то они ищут, товарищи.(с)
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02.12.2020 13:32 Відповісти
Ну от, як і очікувалося, Міхо потроху починає критикувати зелених... Не за горами і "Зе - баріга!"
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02.12.2020 12:57 Відповісти
Надеюсь ,за то,что он усиленно помогал гробить Украину,миха будет теперь бегать по крышам с мешком на голове...
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02.12.2020 13:08 Відповісти
барИги да?
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02.12.2020 12:59 Відповісти
ореховая мафия
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02.12.2020 12:59 Відповісти
Яке йшло таке й здибало...
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02.12.2020 12:59 Відповісти
Шел 216 дегь реформ от Саакашвили
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02.12.2020 13:02 Відповісти
Людішки це мавпи прямоходячі у яких відвалився хвіст, все решта не далеко пішло від предків, інкстинкти, страхи, способи виживання....
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02.12.2020 13:04 Відповісти
Ссака прозрел. Теперь Зельц барыга?
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02.12.2020 13:05 Відповісти
на зоряна шкиряка похож стал мордой
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02.12.2020 13:06 Відповісти
Сразу на обоих??
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02.12.2020 13:32 Відповісти
МИША! ТАК ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ! С ЗЕЛЕНСКИМ!
Так чего же ты, продажная гнида продажная, теперь визжишь, как недорезанная горная свинья?
Или ты забыл, продажный подонок, вот это?
Под видом карантина узаконен беспредел в разрешительных органах, документы выдаются через "знакомство" с чиновником, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6334

Под видом карантина узаконен беспредел в разрешительных органах, документы выдаются через "знакомство" с чиновником, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4506
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02.12.2020 13:07 Відповісти
Горних свиней не бывает, есть горные бараны - муфлонами называются
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02.12.2020 17:46 Відповісти
Під виглядом карантину узаконено свавілля в дозвільних органах, документи видаються через "знайомство" з чиновником, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 883
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02.12.2020 17:48 Відповісти
Реально, как похож на Михо
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02.12.2020 18:15 Відповісти
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02.12.2020 18:25 Відповісти
этот грузин сам и привёл этого великого крадивника зеленского
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02.12.2020 13:07 Відповісти
Михо, так по твоей классификации Нелох уже Барыга или все еще хороший парень?
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02.12.2020 13:16 Відповісти
А шош такое , ты ж так топил за зелёное говно и барыг опускал, а оно вино как
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02.12.2020 13:20 Відповісти
Мішка, а чи не ти закликав українців голосувати за ЗЕ ?
Відірвати б твого поганого язика..
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02.12.2020 13:30 Відповісти
Давай, Міхо! Дави корупційних гнид! Ура!
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02.12.2020 13:31 Відповісти
Миша, не нужно работать на Порошенко и нагнетать панику. Во-первых у нас диджитализация, государство в смартфоне и никакие чиновники уже не нужны. Во-вторых, ты как глава офиса простых решений и быстрых реформ можешь запросто сделать реформу - нужно просто обьявить, что отныне взятки и знакомства с чиновниками уже не нужны! Иди на свое рабочее место в ток-шоу Савика Шустрого и в пятницу обрадуй уже нарид. Все быстро, просто и эффективно, как ты обещал
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02.12.2020 13:36 Відповісти
...і про пенсії збільшені вдвічі упродовж першого року нехай не забуває. Бо вже скоро два роки і пенсії мають зрости в сім разів. Може не встигнути
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02.12.2020 13:45 Відповісти
Таки да!
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02.12.2020 13:37 Відповісти
Де мої гроші з пенсії, яка мала була вирости в 7 раз після ухода Порошенко? Міхо, де мої гроші, ти ж бив себе у груди і обіцяв? Ти говорив, що через пару місяців пенсія виросте у 8 разів, де гроші? Хто тобі наложив у твою матню, що знову Порошенко?
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02.12.2020 13:48 Відповісти
Ты ничего не путаешь, придурок, он тебе на ухо свои обещания нашептал?
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02.12.2020 15:31 Відповісти
Придурок, тебе не одиноко тут?
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02.12.2020 17:06 Відповісти
аби ще це лайно наводило доведену інформацію вказуючи назву державного органу, його місцезнаходження, дати отримання та суми хабарів. тоді, можливо, його понос мав би хоч якийсь сенс, а так саме бе-бе-бе .
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02.12.2020 14:01 Відповісти
Кретины раскудахтались, а сколько у них ослоумия... тут и Карлсон, и нарид, я в восторге
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02.12.2020 15:32 Відповісти
Я правильно понял, для того чтобы не было коррупции надо знакомиться с Михо?
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02.12.2020 16:04 Відповісти
Зе барыга
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02.12.2020 17:26 Відповісти
 
 