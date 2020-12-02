У Харкові депутати затвердили зміни до регламенту, які дозволяють провести першу сесію міськради без мера

Харківська міськрада на черговій сесії в середу внесла до регламенту низку змін, що стосуються порядку доступу на свої пленарні засідання, а також проведення першої сесії нового скликання.

За відповідне рішення в середу проголосували 53 депутати, проти - 7, утрималися - 2, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Депутат Ігор Черняк, виступаючи на сесії, запропонував колегам виключити з проєкту рішення пункт, що стосується порядку проведення першої сесії міськради нового скликання, відповідно до якого, якщо міський голова обраний, але з поважних причин відсутній на першій пленарній сесії, то присутні депутати більшістю голосів обирають головуючого і він веде засідання.

"Ми зараз придумуємо кандидатуру якогось головуючого. Я перечитав закон, я не знаю, що це за звір такий ... Це ми самостійно взяли і придумали, що ми хочемо вибрати головуючого. Але у нас, вибачте, є міський голова. За нього проголосували, харків'яни обрали, це зрозуміло, це мер. У нас є склад міської ради, за нього теж голосували харків'яни. Хто такий головуючий?", - пояснив свою позицію Черняк.

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На його думку, не відповідає закону і норма, що передбачає обрання президії з 3-5 осіб в разі, якщо міський голова обраний, але з поважних причин відсутній на сесії.

"(Згідно із законом. - Ред.) Право обирати президію виникає у ради в разі, коли міський голова не зареєстрований ... Тому власне це формулювання "якщо (міський голова. - Ред.) обраний, але він не бере участі в першій сесії, це вже те формулювання, яке не відповідає закону", - сказав Черняк.

Секретар міськради Олександр Новак в свою чергу звинуватив Черняка в спотворенні і маніпуляції законодавством.

"Що стосується спотворення або маніпуляцій законодавства. На мій погляд, це робите саме ви, оскільки ви називаєте статтю 46 закону "Про місцеве самоврядування", частину, яка вам подобається, але ви забуваєте інші частини, які передбачені в цій статті. Зокрема, ч.15 передбачає, що порядок проведення першої сесії визначається нічим іншим, як регламентом міської ради. Тому пропозиції, які запропоновані на розгляд, саме нормують положення проведення першої сесії. Вас хвилює "головуючий". І ви говорите, що в законі ніде нічого немає. У ч.11 передбачено, що якщо рада скликається за пропозицією певної частини депутатів, то саме депутати визначають, хто відкриває сесію, а на пленарному засіданні обирається голова. Тому є аналогії, є зразки такого вирішення питань. Ми ні в якому разі не змінюємо положення законів ... Ми визначаємо порядок, процедуру проведення сесії міської ради", - сказав Новак.

Пропозиція Черняка не знайшло підтримки більшості депкорпусу - його підтримали 9 осіб, а 52 проголосували проти.

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Як повідомлялося, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього підтверджений COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований в 17-ту міську лікарню.

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком з Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".

23 вересня "Блок Кернеса Успішний Харків" висунув Кернеса кандидатом на посаду міського голови.

2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

3 листопада директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко спростував інформацію про смерть Кернеса, поширену анонімними телеграм-каналами.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нової міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.