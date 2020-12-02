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Новини Місцеві вибори-2020
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У Харкові депутати затвердили зміни до регламенту, які дозволяють провести першу сесію міськради без мера

У Харкові депутати затвердили зміни до регламенту, які дозволяють провести першу сесію міськради без мера

Харківська міськрада на черговій сесії в середу внесла до регламенту низку змін, що стосуються порядку доступу на свої пленарні засідання, а також проведення першої сесії нового скликання.

За відповідне рішення в середу проголосували 53 депутати, проти - 7, утрималися - 2, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Депутат Ігор Черняк, виступаючи на сесії, запропонував колегам виключити з проєкту рішення пункт, що стосується порядку проведення першої сесії міськради нового скликання, відповідно до якого, якщо міський голова обраний, але з поважних причин відсутній на першій пленарній сесії, то присутні депутати більшістю голосів обирають головуючого і він веде засідання.

"Ми зараз придумуємо кандидатуру якогось головуючого. Я перечитав закон, я не знаю, що це за звір такий ... Це ми самостійно взяли і придумали, що ми хочемо вибрати головуючого. Але у нас, вибачте, є міський голова. За нього проголосували, харків'яни обрали, це зрозуміло, це мер. У нас є склад міської ради, за нього теж голосували харків'яни. Хто такий головуючий?", - пояснив свою позицію Черняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернеса законно зареєстрували міським головою Харкова, - апеляційний суд

На його думку, не відповідає закону і норма, що передбачає обрання президії з 3-5 осіб в разі, якщо міський голова обраний, але з поважних причин відсутній на сесії.

"(Згідно із законом. - Ред.) Право обирати президію виникає у ради в разі, коли міський голова не зареєстрований ... Тому власне це формулювання "якщо (міський голова. - Ред.) обраний, але він не бере участі в першій сесії, це вже те формулювання, яке не відповідає закону", - сказав Черняк.

Секретар міськради Олександр Новак в свою чергу звинуватив Черняка в спотворенні і маніпуляції законодавством.

"Що стосується спотворення або маніпуляцій законодавства. На мій погляд, це робите саме ви, оскільки ви називаєте статтю 46 закону "Про місцеве самоврядування", частину, яка вам подобається, але ви забуваєте інші частини, які передбачені в цій статті. Зокрема, ч.15 передбачає, що порядок проведення першої сесії визначається нічим іншим, як регламентом міської ради. Тому пропозиції, які запропоновані на розгляд, саме нормують положення проведення першої сесії. Вас хвилює "головуючий". І ви говорите, що в законі ніде нічого немає. У ч.11 передбачено, що якщо рада скликається за пропозицією певної частини депутатів, то саме депутати визначають, хто відкриває сесію, а на пленарному засіданні обирається голова. Тому є аналогії, є зразки такого вирішення питань. Ми ні в якому разі не змінюємо положення законів ... Ми визначаємо порядок, процедуру проведення сесії міської ради", - сказав Новак.

Пропозиція Черняка не знайшло підтримки більшості депкорпусу - його підтримали 9 осіб, а 52 проголосували проти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Харкова Кернес повернеться додому до старту роботи новообраної міськради, - спікер міськради

Як повідомлялося, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього підтверджений COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований в 17-ту міську лікарню.

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком з Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".

23 вересня "Блок Кернеса Успішний Харків" висунув Кернеса кандидатом на посаду міського голови.

2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

3 листопада директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко спростував інформацію про смерть Кернеса, поширену анонімними телеграм-каналами.

5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня і особисто проведе сесію нової міськради.

"До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може", - сказав Терехов.

Автор: 

міськрада (478) Кернес Геннадій (506) місцеві вибори (1366) Харків (5563)


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Топ коментарі
+17
Дожились..Неужели во всей стране не осталось ни одного хорошего таксидермиста?
Пригласите,в конце концов, зарубежного специалиста.Только одно условие-чтоб лицо у чучела было нескучное.
На памятник фото есть.
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра - Цензор.НЕТ 3002
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02.12.2020 13:23
+11
не. просто чучело не успевают до 20 числа набить
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02.12.2020 13:05
+10
Що ще мощи не довезли до Харкова !!!)))0
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02.12.2020 12:59
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Жив, курилка?
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02.12.2020 12:58 Відповісти
Невiдомо
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02.12.2020 13:00 Відповісти
Паціент швидше мертвий ,ніж живий !!)))
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02.12.2020 13:05 Відповісти
интересно когда нам сообщать что Харьков "рулиться" коллективным ПОКОЙНЫМ КЕРНЕСОМ".... КОТОРОГО у земле даже нема... его кремировали как ковидного и тем паче в Израиле..куда его тайно перебросили с Германии...???????????????
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02.12.2020 13:07 Відповісти
жив, но недееспособен, разговаривать не может итд, как то так
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02.12.2020 13:28 Відповісти
не. просто чучело не успевают до 20 числа набить
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02.12.2020 13:05 Відповісти
Дожились..Неужели во всей стране не осталось ни одного хорошего таксидермиста?
Пригласите,в конце концов, зарубежного специалиста.Только одно условие-чтоб лицо у чучела было нескучное.
На памятник фото есть.
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра - Цензор.НЕТ 3002
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02.12.2020 13:23 Відповісти
ты прав. обезьяны красивее этих двоих. и хочу спросить, а кто из них мер Харькова?
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02.12.2020 14:13 Відповісти
Я подозреваю,что мер на обоих фото,только в разные годы.Отрочество,юность....ну вы поняли.
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02.12.2020 14:50 Відповісти
"Шарите" - "Пациент Кернес - недееспособен"
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02.12.2020 15:40 Відповісти
- Хоботов, как твой бок?
- Побаливает!
- Аппендикс! Докатался!
- Ну, причём... вот, причем здесь катание?!
- Чемпиён!(С)
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02.12.2020 18:04 Відповісти
Що ще мощи не довезли до Харкова !!!)))0
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02.12.2020 12:59 Відповісти
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра - Цензор.НЕТ 6522
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02.12.2020 13:00 Відповісти
Мумію привезуть, не я буду!
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02.12.2020 13:00 Відповісти
а шо такое?
голова кернеса пока не может быть головой (мэром))) Харькова???
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02.12.2020 13:01 Відповісти
А урна может быть мэром?
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02.12.2020 13:02 Відповісти
Сдохла бы уже ваша Гепка....
Недостреленыш.
И ао новости - было бы, ну, представим шо у вас там была бы ХНР, а ВСУ освободили бы так как Грозный "освобождал" Путин. - как вам такая идея? А чо - Точка-У, смешно же летит .... в форточку "рузгемирцев"? м?
черти блин, я не говорю за всех, но вот в Мариуполе до сих пор все высерают шо ВСУ имеют ракеты, которые .... с возвратом и настигнули район... это КРИНЖ, господа хорошие
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02.12.2020 13:03 Відповісти
А що вже казати про жителів непідконтрольних районів Донбасу. Я не уявляю як їх можна реально інтегрувати.
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02.12.2020 13:14 Відповісти
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра - Цензор.НЕТ 1456

..
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02.12.2020 13:07 Відповісти
можно было не мелочиться... вторую, третью... и все последующие...
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02.12.2020 13:07 Відповісти
Да признайте уже гэпу умершим,но продолжающим занимать свой пост.
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02.12.2020 13:08 Відповісти
Первым вопросом сессии будет выделение средств на строительтсво мавзолея.
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02.12.2020 13:08 Відповісти
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02.12.2020 13:11 Відповісти
Вже побудований, - туалет за 5 млн. Затримка тільки за клієнтом.
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02.12.2020 13:17 Відповісти
Ну хоть "Боже царя храни..." не пели.
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02.12.2020 13:09 Відповісти
Побоялися, що Поклонська замироточить.
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02.12.2020 13:20 Відповісти
Вот ВИДЕО с заседания https://www.youtube.com/watch?v=OK9n46ZY8JE&ab_channel=PF
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02.12.2020 17:02 Відповісти
а Адольфович де? витаминками поколите, сульфозиновой серой взбодрите, будет как огурчик.
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02.12.2020 13:10 Відповісти
формалинчиком взбрызнуть. и дать в роботу гримерам из морга.
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02.12.2020 13:14 Відповісти
Ну хоть чучело рядом поставьте!
Как же без Суслика?!
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02.12.2020 13:13 Відповісти
А чи є цей фантом????????? То щось нове, люди вибирають фантома!!!!!!!!! Таке враження що готують ДВІЙНИКА, часу достатньо!!!!!!!!!!!!!
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02.12.2020 13:16 Відповісти
для начала нужно двойника научить крутить наперстки, базарить по фене, иметь хоть одну ходку
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02.12.2020 13:20 Відповісти
Так я і кажу, часу достатньо, всьому його навчать!!!!
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02.12.2020 13:22 Відповісти
Для начала -любое обращение к кому бы то ни было должно начинаться словами:"Смотри сюда,сучий пёс".Иначе хОрьковчане не признают своего градоначальника.
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02.12.2020 13:38 Відповісти
на ноль помножу)) глаза открой тебе денег не заплатят
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02.12.2020 13:46 Відповісти
А давайте он присягу будет принимать там и если согласен, то три раза пукнуть в микрофон.
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02.12.2020 13:18 Відповісти
много пукать газу не хватит хаха а моргать то шо нужно
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02.12.2020 13:21 Відповісти
Новые выборы в Харькове не за горами?
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02.12.2020 13:20 Відповісти
Предлагаю на новые выборы денег не выделять-пусть горсовет скинется из своих "честно заработанных" при гепе.Увидим кто самый преданый.
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02.12.2020 14:18 Відповісти
Могли б і сеанс спірітизму провести.
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02.12.2020 13:22 Відповісти
Короче, Ленина нет, но дело его живет)))
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02.12.2020 13:22 Відповісти
Позорище какое то.
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02.12.2020 13:23 Відповісти
На ЖД- это УКРЗАЛИЗНЫЯ слесаря каждых полгода проходят медкомиссию. Попробуй пройди- это еще тот вопрос.
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02.12.2020 13:27 Відповісти
..Снеееегуууурооо... Ой...
...Дееедуууушкаааа... тьфу ты...

Давайте начинать заведание.
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02.12.2020 13:28 Відповісти
скорее всего кернеса уже никто не услышит, врачи дают 5%, что сможет разговаривать
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02.12.2020 13:29 Відповісти
Харьков- классный город во многих отношениях,но народ там ,похоже, странный ,а рулят там ваще дебилы-на этом полудохлом мафиози,что свет клином сошелся?Неужто в городе-миллионнике больше нет достойных людей?Или из Кремля цикнули-Гепу не тронь!
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02.12.2020 13:30 Відповісти
Помнится проспект собирался переименовывать...вот карма и догнала.
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02.12.2020 13:30 Відповісти
"Шарите" - "Пациент Кернес - недееспособен" , точка !
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02.12.2020 13:36 Відповісти
какие всетаки эти ж-ды мерзкие людишки
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02.12.2020 13:42 Відповісти
Харьковские ватаны покажут наконец своего предвадителя-овоща? В какой другой стране такое возможно?
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02.12.2020 13:57 Відповісти
В Харькове . что одни Дебилы остались
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02.12.2020 15:52 Відповісти
Вот что значит "дураки собираются в стаю" - чего вы там мелочитесь, за Народные деньги, закатывайте портки и бегом все в Шарите, ложитесь рядом на полу и проводите свой "симпозиум". Ну Бл дурней они ничего придумать не могли. Валите и не возвращайтесь вы в Харькове и наХ с такими умственными данными не нужны.
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02.12.2020 16:16 Відповісти
 
 