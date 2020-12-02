"Прокурор" в окупованому РФ Криму запросив 19 років позбавлення волі власнику телеканалу ATR Іслямову

У так званому "Верховному суді Криму" закінчилося судове слідство у кримінальній справі стосовно власника кримськотатарського телеканалу ATR і одного з організаторів енергетичної блокади окупованого Криму Ленура Іслямова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську ініціативу "Крымский процесс".

"Судовий процес" проходив в так званому заочному форматі - без фактичної участі підсудного. Після завершення "судового слідства" в дебатах "прокурор" заявив, що вина Ленура Іслямова доведена за всіма пунктами пред'явленого обвинувачення - це диверсія, створення незаконного збройного формування і шість епізодів публічних закликів до порушення територіальної цілісності РФ.

За сукупністю передбачених за такі злочини термінів, т.зв. "прокурор" Роман Лобов запросив для Іслямова 19 років суворого режиму із забороною займатися інформаційною діяльністю на 2 роки з моменту його затримання або екстрадиції в Росію. Після виступу "прокурора" слово в дебатах надано захисникам підсудного. Коли вони закінчать виступи "голова колеги суду" Алла Хіневич повідомить дату оголошення вироку у цій кримінальній справі.

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Нагадаємо, 12 травня окупаційний "Верховний суд Криму" почав розглядати кримінальну справу Ленура Іслямова. Згідно з відомостями з сайту "суду", він звинувачується в організації незаконного збройного формування, здійснення диверсійних дій, а також щодо 6 епізодів ст.280.1 КК РФ "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ". Всього в ході "судового слідства" відбулося 21 засідання, в 18 з яких "суд" розглядав докази сторони звинувачення.