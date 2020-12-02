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Новини Репресії в окупованому Криму
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"Прокурор" в окупованому РФ Криму запросив 19 років позбавлення волі власнику телеканалу ATR Іслямову

У так званому "Верховному суді Криму" закінчилося судове слідство у кримінальній справі стосовно власника кримськотатарського телеканалу ATR і одного з організаторів енергетичної блокади окупованого Криму Ленура Іслямова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську ініціативу "Крымский процесс".

"Судовий процес" проходив в так званому заочному форматі - без фактичної участі підсудного. Після завершення "судового слідства" в дебатах "прокурор" заявив, що вина Ленура Іслямова доведена за всіма пунктами пред'явленого обвинувачення - це диверсія, створення незаконного збройного формування і шість епізодів публічних закликів до порушення територіальної цілісності РФ.

За сукупністю передбачених за такі злочини термінів, т.зв. "прокурор" Роман Лобов запросив для Іслямова 19 років суворого режиму із забороною займатися інформаційною діяльністю на 2 роки з моменту його затримання або екстрадиції в Росію. Після виступу "прокурора" слово в дебатах надано захисникам підсудного. Коли вони закінчать виступи "голова колеги суду" Алла Хіневич повідомить дату оголошення вироку у цій кримінальній справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму висунули звинувачення власникові телеканалу ATR Іслямову

Нагадаємо, 12 травня окупаційний "Верховний суд Криму" почав розглядати кримінальну справу Ленура Іслямова. Згідно з відомостями з сайту "суду", він звинувачується в організації незаконного збройного формування, здійснення диверсійних дій, а також щодо 6 епізодів ст.280.1 КК РФ "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ". Всього в ході "судового слідства" відбулося 21 засідання, в 18 з яких "суд" розглядав докази сторони звинувачення.

Автор: 

Крим (14127) суд (11653) АТР (20) Іслямов Ленур (46)


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Топ коментарі
+8
Оккупационный "прокурор" в Крыму запросил 19 лет лишения свободы владельцу телеканала ATR Ислямову - Цензор.НЕТ 2213
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02.12.2020 13:14
+4
Клоуни
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02.12.2020 13:24
+4
Сволота кацапська , сама порушила цілістність суверенної Украіни , а звинувачують Іслямова невідомо в чому !
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02.12.2020 13:31
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Оккупационный "прокурор" в Крыму запросил 19 лет лишения свободы владельцу телеканала ATR Ислямову - Цензор.НЕТ 2213
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02.12.2020 13:14 Відповісти
Клоуни
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02.12.2020 13:24 Відповісти
Сволота кацапська , сама порушила цілістність суверенної Украіни , а звинувачують Іслямова невідомо в чому !
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02.12.2020 13:31 Відповісти
В смысле? кацапы своему гражданину назначили срок. При чем здесь Украина? Ты о чем?
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02.12.2020 16:17 Відповісти
Крим - це Украіна , кацапчику!
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02.12.2020 17:44 Відповісти
Салабон я на цензоре уже 6 лет. И да я с Николаева долбо.б .А ты тролль кацапский ,который прикрывается украинским языком.
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15.12.2020 17:44 Відповісти
Или ты хотел сказать ,что ислямов это гражданин Украины? Или решил под дурака косить?
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15.12.2020 17:46 Відповісти
Де кримінальна справа на цього прокурора і суддю? Чим Венедиктова зайнята?
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02.12.2020 14:18 Відповісти
у нас за время управления последних двух президентов-дегенератов развелось много козлячих телеканалов.
при наличии адекватной власти можно было их прикрыть и хорошо пополнить обменный фонд.
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02.12.2020 14:42 Відповісти
 
 