Зеленський підписав закон про створення Державного аграрного реєстру, який спрощує надання держпідтримки для сільгоспвиробників
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру і вдосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції" № 985-IX, який Верховна Рада прийняла 5 листопада 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Документ створює єдину державну інформаційну систему – Державний аграрний реєстр, який спростить надання таргетованої державної підтримки для сільгоспвиробників.
Згідно із законом, Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштів державного бюджету з метою комплексного інтегрування відомостей про виробників сільгосппродукції, їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні та інші права. Реєстр ведеться шляхом добровільного внесення до нього виробниками сільгосппродукції достовірних відомостей про себе.
Також закон розширює коло потенційних одержувачів державної підтримки. Зокрема, передбачається можливість підтримки підприємств, які займаються аквакультурою, ведуть органічне виробництво, використовують зрошення, вирощують овочі, плоди та ягоди.
Крім того, запроваджується можливість підтримки виробників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Як зазначають автори закону в пояснювальній записці, створення Державного аграрного реєстру спростить отримання сільгоспвиробниками бюджетної підтримки, автоматизує перевірку їхнього статусу через доступ до інших державних реєстрів та кадастрів, надасть можливість оцінки ефективності застосування заходів підтримки, забезпечить публічність розподілу коштів державної підтримки. Буде сформований "єдиний кабінет аграрія", що дасть змогу отримувати державні сервіси, взаємодіяти з реєстрами та кадастрами, зокрема при реєстрації земельних ділянок або виправленні помилок у Державному земельному кадастрі.
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