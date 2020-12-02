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Новини Репресії в Білорусі
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Маас попередив Лукашенка, що ЄС розширить санкції, якщо він і "його правляча кліка" не підуть на поступки

Маас попередив Лукашенка, що ЄС розширить санкції, якщо він і

Європейський союз може розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Від нього вимагають піти на поступки і припинити насильство проти білоруського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час Мінського форуму заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

За його словами, раніше введені санкції з боку ЄС проти Білорусі спрямовані на прихильників правлячого режиму.

"Оскільки Лукашенко і його правляча кліка продовжують покладатися на палиці замість серйозного національного діалогу, ми в Європейському союзі ввели санкції і нещодавно посилили їх. І якщо Лукашенко і його прихильники не поступляться, ми розширимо ці санкції. Важливо відзначити, що ми націлені за допомогою санкцій на стовпи режиму Лукашенка", - заявив Маас.

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Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Європейський союз почав працювати над третім пакетом санкцій проти Білорусі.

Як повідомлялося, що в ЄС визнали, що Лукашенко контролює ситуацію в Білорусі.

Крім цього, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про готовність посилити тиск на Лукашенка.

Автор: 

Білорусь (7923) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621) Гайко Маас (201)


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02.12.2020 13:31 Відповісти
Двойные стандарты? Нет, не слышали...
Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа. Источник: https://censor.net/ru/n3234511

Народ Беларуси имеет право самостоятельно определять свое будущее, и этот процесс должен происходить без всякого внешнего вмешательства, в том числе - со стороны России.

Об этом во вторник на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3146777-rossia-ne-vmesivatsa-v-situaciu-v-belarusi-gensek-nato.html "Укринформ". Источник: https://censor.net/ru/n3234398
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02.12.2020 13:47 Відповісти
Маас предупредил Лукашенко, что ЕС расширит санкции, если он и "его правящая клика" не пойдут на уступки - Цензор.НЕТ 6753
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02.12.2020 13:51 Відповісти
Какие уступки !? Лукашенко уже никто ! Он должен уйти полностью !
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02.12.2020 14:05 Відповісти
Не смішно.
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02.12.2020 14:05 Відповісти
Да отключить СВИФТ и забыть о них.
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02.12.2020 14:39 Відповісти
Не мужик, а кремень! Жесткое заявление! Это Маас явно перегнул палку. Достаточно было высказать озабоченность.
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02.12.2020 15:36 Відповісти
 
 