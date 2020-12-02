Маас попередив Лукашенка, що ЄС розширить санкції, якщо він і "його правляча кліка" не підуть на поступки

Європейський союз може розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Від нього вимагають піти на поступки і припинити насильство проти білоруського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час Мінського форуму заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

За його словами, раніше введені санкції з боку ЄС проти Білорусі спрямовані на прихильників правлячого режиму.

"Оскільки Лукашенко і його правляча кліка продовжують покладатися на палиці замість серйозного національного діалогу, ми в Європейському союзі ввели санкції і нещодавно посилили їх. І якщо Лукашенко і його прихильники не поступляться, ми розширимо ці санкції. Важливо відзначити, що ми націлені за допомогою санкцій на стовпи режиму Лукашенка", - заявив Маас.

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Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Європейський союз почав працювати над третім пакетом санкцій проти Білорусі.

Як повідомлялося, що в ЄС визнали, що Лукашенко контролює ситуацію в Білорусі.

Крім цього, лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про готовність посилити тиск на Лукашенка.