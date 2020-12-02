Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували АГС і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2, - Міноборони

Станом на 12:00 поточної доби на Донбасі зафіксовано два випадки порушення домовленостей, досягнутих у межах ТКГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, поблизу Водяного противник застосував автоматичний гранатомет.

Крім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

"Втрат з боку українських підрозділів унаслідок ворожих обстрілів немає", - зазначено в повідомленні.

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