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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували АГС і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2, - Міноборони

Найманці РФ двічі порушили режим

Станом на 12:00 поточної доби на Донбасі зафіксовано два випадки порушення домовленостей, досягнутих у межах ТКГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, поблизу Водяного противник застосував автоматичний гранатомет.

Крім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

"Втрат з боку українських підрозділів унаслідок ворожих обстрілів немає", - зазначено в повідомленні.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": За 50 м від дороги в Донецькій області прикордонники виявили схованку з мінометними мінами. ФОТОрепортаж

Автор: 

мінування (1217) Міноборони (7307) обстріл (28228) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували АГС і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9627
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02.12.2020 13:49
+3
Зебилы! Ну так что там увидел ваш божок в зеньках Путлерфюрера?
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02.12.2020 13:49
+3
Грудень 2019:"Хочу подивитися путіну в очі,я хочу результат-президент України Зеленський"
Лютий 2020:"Я ПОБАЧИВ В ОЧАХ ПУТІНА БАЖАННЯ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ-президент України Зеленський".
Грудень2020:??
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02.12.2020 13:53
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Это оккупанты двумя салютами отмечали очередной день перемирия, а мины это просто скромные подарки для ВСУ.
=============
Клоуны из МО.
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02.12.2020 13:45 Відповісти
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі: застосували АГС і провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9627
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02.12.2020 13:49 Відповісти
ічна пам'ять і Слава Героям!

- "Результат миру ЗЕ-Путіна": -Полеглі Герої за жовтень-листопад 2020. ( і як суттєво поліпшити ситуацію на фронті)

Загинули:

-Володимир Володимирович Бондарюк -народився 18.07.1993 року у селі Кам'яний Міст Первомайського району Миколаївської області.

-Михайло Григорович Старостін народився 14.06.1990 року у селі Нова Кубань Великоолександрівського району Херсонської області. Мешкав у селі Новорайськ Бериславського району

-В'ячеслав Юрійович Мінкін народився 25.11.1989 року у Києві. Після першого класу школи разом із родиною переїхав до міста Ірпінь, а з 2002 року мешкав у Фастові

Як діяти?

-СУТТЄВО, ОДНОМОМЕНТНО і РАПТОВО поліпшити ситуацію на фронті, поліпшити озброєнні захисників, їх харчуванні, екіпірування, логістику, медобслуговування,відміну наказів "Не стріляти у відповідь", штрафів бійців за їх невиконання, підвищити компенсації бійцям за поранення ( а рідні - за загиблих) і реальне припинення бойових дій в умовах "цинічних лідерів воюючих країн" можливо лише ОДНИМ-ЄДИНИМ способом з української сторони, а саме:

- Відправити на фронт, на передову ВСІХ військовозобов'язаних РОДИЧІВ (до третього коліна включно) ... - самого ЗЕ, Прем'єра, міністрів, їх заступників, депутатів , директорів всіх оборонних підприємств, всього Генштабу, МВС, СБУ, прокурорів, суддів, фірм, які розробляють та виготовляють озброєння, техніку, харчування, бронежилети.

-Майже всі вищеперераховані "живуть і дихають рускім міром", ******* сталіна і практикують його антинародні та антиукраїнські методи, то мали б перейняти і його позитиний досвід - його діти були, воювали і гинули на фронті....

-І НАЗАВТРА... -всі "реформи в МО" закінчилися б успішно... а через місяць- ВСЯ Армія України буде відповідати ВСІМ стандартам НАТО !!!

-Між іншим, в Україні слід було б організувати саме такий суспільний рух! ... і ініціаторами його мали б виступити родини загиблих, скалічених на фронті і родини тих, хто нині воює чи воював на фронті, демобілізовані АТОвці... Дуже дієва форма, щоб привести до тями злочинну владу!

НЕ Лінуйтеся і Дійте хоча б за спасіння своєї рідні на фронті! (якщо лінуєтеся виступити за ПОВНУ утилізацію цієї кримінальної влади і спасти всю Україну)
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02.12.2020 18:06 Відповісти
немного непривычно, что вернув "старую" добрую версию, не вернули в левый уголок "окошко" с новостями об АТО/ООС...
ибо с него и начинался просмотр ленты новостей...
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02.12.2020 13:48 Відповісти
Це лише початок. Вже почали рити під військових і в інтернеті. І по телебаченню поширюють різну гидоту про воїнів та ветеранів. Плюс зменшення армії, провал оборонних замовлень, та забезпечення військових.
Військові не подовжать контракти, і кордон між Україною та ордло "розсмокчеться" сам собою. Та наріду какаяразніца, поки їх сепарня з рідних хат не погонить.
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02.12.2020 13:54 Відповісти
повернення стратегії ригоаналів януковича ..
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02.12.2020 14:00 Відповісти
мало того... там вже якихось представників л/днр запрошують на засідання радбезу ООН (це початок легітимізації отої ракової пухлини?)
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02.12.2020 14:03 Відповісти
Зебилы! Ну так что там увидел ваш божок в зеньках Путлерфюрера?
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02.12.2020 13:49 Відповісти
Грудень 2019:"Хочу подивитися путіну в очі,я хочу результат-президент України Зеленський"
Лютий 2020:"Я ПОБАЧИВ В ОЧАХ ПУТІНА БАЖАННЯ ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ-президент України Зеленський".
Грудень2020:??
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02.12.2020 13:53 Відповісти
Это они мира хотят. Не переживайте так.
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02.12.2020 14:00 Відповісти
Самая страшная угроза наших дней - не коронавирус, не Талибан и не эбола. Самый страшный вирус современности - московская орда. Страна населённая идиотами под управлением ублюдков. Пока эту заразу не сотрут с лица земли, смерть будет так или иначе терроризировать этот мир.(с)
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02.12.2020 14:04 Відповісти
Самым лучшим,хоть и варварским методом разминирования,будут отары овец и стада крупных свиней.Человеческая жизнь дороже.Заранее надо готовить.
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02.12.2020 14:15 Відповісти
 
 