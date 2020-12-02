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Тотального контролю з метою покарання за невикористання української мови у сфері послуг не буде, - Кремінь

Тотального контролю з метою покарання за невикористання української мови у сфері послуг не буде, - Кремінь

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь сподівається уникнути проблем з переходом на українську мову під час надання послуг клієнтам.

Про це він повідомив у коментарі PavlovskyNews, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час карантину влаштовувати організаціям перевірки не будуть.

"Ми всі живі люди. Під час пандемії ми не можемо ризикувати нашими співробітниками", - заявив Кремінь.

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При цьому він розраховує на сумлінне ставлення до закону, а представники його секретаріату передовсім будуть проводити з порушниками роз'яснювальну роботу, якщо скарги все ж будуть надходити. Притягнення до адмінвідповідальності - крайній варіант.

"Сподіваюся, до штрафних санкцій не дійде ... Ми за м'який перехід на українську мову. Ми за толерантність", - пояснив Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що його метою є не покарання, а захист прав громадян на отримання інформації державною мовою.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що з 16 січня сфера обслуговування повинна перейти винятково на українську мову.

Тотального контролю з метою покарання за невикористання української мови у сфері послуг не буде, - Кремінь 01

Автор: 

українська мова (833) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+14
Я что то не вижу "толерантності" к украинскому не где на РФии и на оккупированних территррях! В Ордло и Крыму можно лишиться здоровья за украинский!!! Тотальные ущемления везде! Так какой "мягкий переход", если челюсти корявые руССкие то тут и века не хватит что бы выучить украинский!!! Только жёстко, есть закон - выполнять!!!
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02.12.2020 14:06
+11
Через толерантність українці мают окупацію Крима і агресію на Даунбасі !!!))
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02.12.2020 14:04
+11
Тоді і закон можна не виконувать.
А навіщо він взагалі...
Нехай кацапйо витирає лапті об наші національні символи.
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02.12.2020 14:08
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Значить будуть ігнорувати
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02.12.2020 13:59 Відповісти
Через толерантність українці мают окупацію Крима і агресію на Даунбасі !!!))
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02.12.2020 14:04 Відповісти
-- Вы верный друг отечества! -- торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. -- Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
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02.12.2020 14:08 Відповісти
Це до чого??))
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02.12.2020 14:10 Відповісти
· - https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1 Президент , они говорили по-нашему?
- Да, только без матерных слов.(с)
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02.12.2020 14:12 Відповісти
Тобто, під час карантину дотримуватися Конституції і законів - не слід? - значить купили навіть Кременя, значить його - У ВІДСТАВКУ!!!
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02.12.2020 16:37 Відповісти
"Ми за м'який перехід на українську мову. Ми за толерантність", - пояснив Кремінь. За його словами, під час карантину влаштовувати організаціям перевірки не будуть, штрафувати - також. І це.... за тридцять років існування держави Україна. Та за цей період, можна навчити говорити кота!

А Кремень вважає що, під час карантину дотримуватися Конституції і законів - не слід? Тобто - значить купили навіть Кременя, значить його- У ВІДСТАВКУ!!! На його б місце таких захисників мови, .... як Ірина Фаріон, наприклад.... "Добро має бути з кулаками". На жаль- з ними лише Зло!

Маємо те, що маємо,.. Коли навіть головний захисник української мови націлює на її НЕзастосування, придумавши ідіотський привід - карантин! На мову???

Час змінює людей лише зовні. В середині, більшість, в тій чи іншій мірі - ватники! А воювати безкорисно "3а патріотичну ідею"- на жаль - меншість! Але саме вони - локомотив майбутнього процвітання!
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02.12.2020 18:04 Відповісти
Только , что Говорилось , - О исполнения Закона , но не успело Остыть и Уже можно и Не исполнения Закона , мягко лет на 300 .Это уже точно долго не протянут,- если из них каждый президент , а президент Слуга , - То Это Анархия.
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02.12.2020 14:00 Відповісти
Очень зря
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02.12.2020 14:01 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! На укрТБ вже повернувся "руссскоязичний" контент !!!)))))
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02.12.2020 14:05 Відповісти
Ну, як завжди в країні дурнів, Сама важча робота, це робити вигляд, що ти щось робиш....
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02.12.2020 14:02 Відповісти
Це хто там не вивчив мову за 31 рік?
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02.12.2020 14:03 Відповісти
Я что то не вижу "толерантності" к украинскому не где на РФии и на оккупированних территррях! В Ордло и Крыму можно лишиться здоровья за украинский!!! Тотальные ущемления везде! Так какой "мягкий переход", если челюсти корявые руССкие то тут и века не хватит что бы выучить украинский!!! Только жёстко, есть закон - выполнять!!!
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02.12.2020 14:06 Відповісти
Українці більш наполеглево та завзято мают нищити в собі москаля ,позбуватись цієї ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами !!))
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02.12.2020 14:07 Відповісти
Тоді і закон можна не виконувать.
А навіщо він взагалі...
Нехай кацапйо витирає лапті об наші національні символи.
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02.12.2020 14:08 Відповісти
Дійсно,навіщо виконувати закон,за порушення якого нема покорання !!)))
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02.12.2020 14:12 Відповісти
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02.12.2020 14:47 Відповісти
Офіційною позицією Російської Федерації є - Россія там, де русскій язик. Захист русскава язика в Україні є прямим закликом до введення російських військ в Україну для захисту російськомовних, що вже відбулося у Криму та на Донбасі.
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02.12.2020 14:15 Відповісти
Ты очень наивный, если считаешь что рашка воюет "за руцкий язык". Чечня, Грузия ...
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02.12.2020 15:27 Відповісти
Ти назвав ті території, куди гнида сунула і продовжує сувати свій (твій?) язик.
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02.12.2020 17:38 Відповісти
Т.е. агрессия рашки в Грузии и Чечне была из-за "руцкого языка"?
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03.12.2020 10:23 Відповісти
Та я сам буду здавати куди треба ті точки де не будуть обслуговувати на український мові. При цьому все буду фіксувати на відео.... Вчить падлюки українську мову, а не можете - на хер до рашки!
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02.12.2020 14:35 Відповісти
Саме так мають діяти свідомі українці!!)))
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02.12.2020 14:41 Відповісти
Українцям треба об'єднатися і вимусити російськомовних почати вивчати українську мову! А потім постійне спілкування прийде само собою!
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02.12.2020 14:37 Відповісти
Треба контролювати і карати.
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02.12.2020 14:41 Відповісти
Як за злочин проти України ,як держави та проти українців ,як націі !!)))
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02.12.2020 14:43 Відповісти
Принципы Демократии: нагибать, запрещать, нипущщать ...
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02.12.2020 14:49 Відповісти
Принципы Демократии: нагибать, запрещать, нипущщать русских.
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02.12.2020 17:34 Відповісти
Это вместо росийских?
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02.12.2020 17:37 Відповісти
А мокші при русифікації України просто наших прадідів вбивали і відсилали в концтабори.
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02.12.2020 15:14 Відповісти
Ніякий закон не зобов'язує українців розуміти російську мову, тому в сфері обслуговування необхідно наполягати на використанні української мови бо російською нічого не зрозуміло.
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02.12.2020 15:20 Відповісти
У них язик,мова у нас.
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02.12.2020 15:34 Відповісти
Це у московитів язик,а у нас мова,запомніть скрєпні.
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02.12.2020 15:33 Відповісти
Ви замітили,що цей закон прирівнює російську до матюкання?Дивіться,ми всі знаємо мат і постійно його використовуємо.Хтось більше,хтось-менше.І незважаючи,що це є «вербальне насильство»,не існує якихось перевіряючих,які би забороняли нам це робити у повсякденному житті.Такий парадокс-ти маєш повне право обкладати своїх дітей і своїх батьків трьохповерховим матом.Але,попри всю свою дозволеність існує місце,де матюкатися не можна-це сфера обслуговування.Клієнту хамити не можна,тому що за ним стоїть закон,за яким за це хамство можна дістати адміністративну відповідальність.Так само з російською:у повсякденному житті вживай скільки хочеш,але на роботі,якщо ти є працівником сфери обслуг-тільки з дозволу клієнта.
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02.12.2020 15:35 Відповісти
... Ми за м'який перехід на українську мову. Ми за толерантність - пояснив Кремінь. Джерело: https://censor.net/ua/n3234518
та твою ж курва матір, яку толерантність, який м'який перехід, 29 років (двадцять дев'ять) українці толерують неповагу та нехтування мовою, культурою, історією України завезеним кацапським лайном та зросійщеними хохлами.

коли вже усвідомимо, що вони не потребують часу, вони не потребують м'якості вони спрямовані на одне - агресивно, методично, цілеспрямовано не бажають бути українцями й не бажають аби Україна існувала.
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02.12.2020 15:42 Відповісти
Строгість наших законів нівелюється необов'язковістю їх виконання
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02.12.2020 15:50 Відповісти
В Украине собралось слишком много желающих жрать сало и не уважать людей выращивающих этот фантастический продукт. А по сему всех их наХ из Украины - ЧВр.
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02.12.2020 15:53 Відповісти
пусть приезжает на восток, в днепр и т.д. - штрафует всех. нам будет интересно, а ему не так грустно.
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02.12.2020 16:22 Відповісти
Чому г.Днепр,а не г.Днипро(рос.) ???)))
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02.12.2020 16:29 Відповісти
Русская?
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02.12.2020 17:32 Відповісти
Нет наказания,нет действия закона.Все останется на месте.Зачем выпускать закон?
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02.12.2020 17:48 Відповісти
Замучается штрафовать.
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03.12.2020 01:48 Відповісти
 
 