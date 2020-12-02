Тотального контролю з метою покарання за невикористання української мови у сфері послуг не буде, - Кремінь

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь сподівається уникнути проблем з переходом на українську мову під час надання послуг клієнтам.

Про це він повідомив у коментарі PavlovskyNews, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час карантину влаштовувати організаціям перевірки не будуть.

"Ми всі живі люди. Під час пандемії ми не можемо ризикувати нашими співробітниками", - заявив Кремінь.

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При цьому він розраховує на сумлінне ставлення до закону, а представники його секретаріату передовсім будуть проводити з порушниками роз'яснювальну роботу, якщо скарги все ж будуть надходити. Притягнення до адмінвідповідальності - крайній варіант.

"Сподіваюся, до штрафних санкцій не дійде ... Ми за м'який перехід на українську мову. Ми за толерантність", - пояснив Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що його метою є не покарання, а захист прав громадян на отримання інформації державною мовою.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що з 16 січня сфера обслуговування повинна перейти винятково на українську мову.