Тотального контролю з метою покарання за невикористання української мови у сфері послуг не буде, - Кремінь
Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь сподівається уникнути проблем з переходом на українську мову під час надання послуг клієнтам.
Про це він повідомив у коментарі PavlovskyNews, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, під час карантину влаштовувати організаціям перевірки не будуть.
"Ми всі живі люди. Під час пандемії ми не можемо ризикувати нашими співробітниками", - заявив Кремінь.
При цьому він розраховує на сумлінне ставлення до закону, а представники його секретаріату передовсім будуть проводити з порушниками роз'яснювальну роботу, якщо скарги все ж будуть надходити. Притягнення до адмінвідповідальності - крайній варіант.
"Сподіваюся, до штрафних санкцій не дійде ... Ми за м'який перехід на українську мову. Ми за толерантність", - пояснив Кремінь.
Мовний омбудсмен додав, що його метою є не покарання, а захист прав громадян на отримання інформації державною мовою.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що з 16 січня сфера обслуговування повинна перейти винятково на українську мову.
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-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
- Да, только без матерных слов.(с)
А Кремень вважає що, під час карантину дотримуватися Конституції і законів - не слід? Тобто - значить купили навіть Кременя, значить його- У ВІДСТАВКУ!!! На його б місце таких захисників мови, .... як Ірина Фаріон, наприклад.... "Добро має бути з кулаками". На жаль- з ними лише Зло!
Маємо те, що маємо,.. Коли навіть головний захисник української мови націлює на її НЕзастосування, придумавши ідіотський привід - карантин! На мову???
Час змінює людей лише зовні. В середині, більшість, в тій чи іншій мірі - ватники! А воювати безкорисно "3а патріотичну ідею"- на жаль - меншість! Але саме вони - локомотив майбутнього процвітання!
А навіщо він взагалі...
Нехай кацапйо витирає лапті об наші національні символи.
та твою ж курва матір, яку толерантність, який м'який перехід, 29 років (двадцять дев'ять) українці толерують неповагу та нехтування мовою, культурою, історією України завезеним кацапським лайном та зросійщеними хохлами.
коли вже усвідомимо, що вони не потребують часу, вони не потребують м'якості вони спрямовані на одне - агресивно, методично, цілеспрямовано не бажають бути українцями й не бажають аби Україна існувала.