"СН" проведе вечірнє засідання фракції. На порядку денному питання про КС, - Качура
Засідання депутатської фракції партії "Слуга народу" заплановано на вечір 2 грудня. Питання про запровадження локдауну в країні на цей момент немає в порядку денному.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу член фракції "Слуга народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас сьогодні буде засідання фракції, десь о 18:30, і ми будемо обговорювати кілька законопроєктів, серед інших буде і питання про Конституційний Суд. Я знаю, що компромісний законопроєкт, ми почуємо думки різних колег, які входили до складу робочої групи, фахівців, які є конституціоналістами", - зазначив Качура.
За його словами, на засіданні фракції також планують обговорити законопроєкт про Службу безпеки України, оскільки до нього виникло безліч запитань.
Разом з тим на питання, чи очікують на засіданні прем'єр-міністра з метою обговорити можливість запровадження локдауну, Качура підкреслив, що це було б цілком логічно, хоча попередньо цього питання в порядку денному засідання фракції не було.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
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