Окупанти на Донбасі провели анонімне опитування серед "резервістів" щодо призову: 50% чинитимуть опір усіма способами, 25% спробують втекти

Командування ЗС РФ продовжує докладати зусиль щодо підтримання у готовності до застосування оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, у зв’язку з низьким рівнем укомплектованості особовим складом 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК окупанти розглядають питання про введення з січня 2021 року призову на строкову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

"Для вивчення ставлення т.зв. "військовозобов’язаних" до проходження строкової служби в з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК під час мобілізаційних зборів 23-29 листопада ц.р. було проведено анонімне опитування "резервістів". Наразі лише 15% респондентів виявили бажання проходження військової служби. Інші ж відповіли, що будуть чинити супротив всіма способами (близько 50%), намагатимуться залишити тимчасово окуповану територію (близько 25%), спробують відкупитися або "відкосити" (10%)", - йдеться в повідомленні.

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