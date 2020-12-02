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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти на Донбасі провели анонімне опитування серед "резервістів" щодо призову: 50% чинитимуть опір усіма способами, 25% спробують втекти

Окупанти на Донбасі провели анонімне опитування серед

Командування ЗС РФ продовжує докладати зусиль щодо підтримання у готовності до застосування оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, у зв’язку з низьким рівнем укомплектованості особовим складом 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК окупанти розглядають питання про введення з січня 2021 року призову на строкову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

"Для вивчення ставлення т.зв. "військовозобов’язаних" до проходження строкової служби в з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК під час мобілізаційних зборів 23-29 листопада ц.р. було проведено анонімне опитування "резервістів". Наразі лише 15% респондентів виявили бажання проходження військової служби. Інші ж відповіли, що будуть чинити супротив всіма способами (близько 50%), намагатимуться залишити тимчасово окуповану територію (близько 25%), спробують відкупитися або "відкосити" (10%)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський

Автор: 

призов (431) розвідка (3855) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+17
Ашош такоє шо не хочуть защіщать свою ДЬІРУ від бандер?
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02.12.2020 14:14
+13
Як тільки ерефія піде додому, всі 75% сопротівлянтов на окупованому Донбасі піднімуть руки догори з українськими паспортами і будуть казати, что нас обманули.
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02.12.2020 14:23
+13
То хто піде завойовувати Рейкявік з Лондоном ???)))
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02.12.2020 14:28
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Ашош такоє шо не хочуть защіщать свою ДЬІРУ від бандер?
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02.12.2020 14:14 Відповісти
То хто піде завойовувати Рейкявік з Лондоном ???)))
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02.12.2020 14:28 Відповісти
Захар з Моторилом вже на підході до Рейк"явіку, а там і решта підтягнеться.
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02.12.2020 14:35 Відповісти
Окупанти на Донбасі провели анонімне опитування серед "резервістів" щодо призову: 50% чинитимуть опір усіма способами, 25% спробують втекти - Цензор.НЕТ 6781
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02.12.2020 14:57 Відповісти
а кто будет защищать дамбас-бамбас всю галактику кормящий?
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02.12.2020 14:19 Відповісти
Як тільки ерефія піде додому, всі 75% сопротівлянтов на окупованому Донбасі піднімуть руки догори з українськими паспортами і будуть казати, что нас обманули.
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02.12.2020 14:23 Відповісти
І Україна їх "поймёт и простит" !!!)))
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02.12.2020 14:29 Відповісти
Обов'язково знайдуться справжні українці, які з наявною зброєю будуть "панімать і прастіть"
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03.03.2021 19:27 Відповісти
Тем кого будут(если будут) призывать на срочную службу, в 2014 было 10-14 лет. Как ты думаешь, они ходили референдить? Они орали расея, расея! в радную гавань! хватит кармить гейропу, даешь калбасу по 2.20!
И если им их родственники-дятлы, которые и сами-то про ссср, стабильность и колбасу знали только от своих полуграмотных бабушек и неграмотных прабабушек, а на российской территории никогда не были и что это такое знали из зомбоящика, то их обманули или нет?
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02.12.2020 15:56 Відповісти
Ти не зовсім правий, Донбас ерефією оброблявся дуже ретельно і не один рік. Любий житель Луганської і Донецької області міг без проблем працювати в Москві і Пітері. Громадянина ерефії на роботу не брали, а цих, будласка. Потяг Донецьк-Москва гарцював через дві області туди-сюди кожний день. На Київ доїхати проблема, на Моськву прямо від хати. На той час платня була гарна і любов до расєї так і линула на наші території. Всі оцінки за мірками Моськви і Пітера, про інши єпіня на Донбасі ніхто не знав. І ось, десь 2013 рік начались проблеми з єрестраціями, заробітчани Донбасу загомоніли про російські паспорти. А далі все відомо. Невеличка смута і заходять окупанти. Ті хто хотів робити на ерефії радіють окупантам, а це практично 1-3 особи в кожній родині. "Тепер маємо те, що маємо".
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02.12.2020 16:16 Відповісти
Ти не зовсім правий,

Я тут живу с 1970 года, это на всякий случай. (родился еще раньше, хоть и в другом месте)
Донбас ерефією оброблявся дуже ретельно і не один рік.

Не более тщательно, чем Киев, да и вся Украина.
Любий житель Луганської і Донецької області міг без проблем працювати в Москві і Пітері. Громадянина ерефії на роботу не брали, а цих, будласка.

Только не "любимый" - "любий", а "любой" - "будь який"
В Москве и сейчас, наверное, из закарпатья строителей больше, чем из "республик"
На той час платня була гарна і любов до расєї так і линула на наші території.

Ельцин (потом Путин и Медведев) что ли был виноват, что у них гостарбайтерам платили и платят больше, чем в Украине (и раньше, и сейчас) где они могли бы быть "хомарбайтерами"?
І ось, десь 2013 рік начались проблеми з єрестраціями, заробітчани Донбасу загомоніли про російські паспорти.

Ни кто тут о паспортах не гомонил, ни раньше, ни потом, до тех пор, пока в кооперативе озеро не придумали эту многоходовочку.
Кому нужны были российские паспорта, те всегда искали возможности для получения вида на жительство и гражданства и в 13-ом, и в 5-ом, и в 1992-ом.

Ну и так далее, и тому подобное ...
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02.12.2020 17:30 Відповісти
Синку, та здається мені сепар.
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02.12.2020 17:33 Відповісти
А ти, здається мені, дятел. Більш того - від повара годуєшся у лахті
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02.12.2020 17:52 Відповісти
Так де ти народився, фахівець з Донбасу?
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02.12.2020 17:55 Відповісти
У пологовому будинку
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02.12.2020 18:17 Відповісти
тюремному?
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02.12.2020 18:24 Відповісти
Уся мардвань аськнет на мастосрань, а хто не аськнет тот на ермо пайдеть.
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02.12.2020 21:32 Відповісти
Тю, а хтось каже, що ОРДЛО не Україна... Та сама хєрня, одні косарі і сцикуни.
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02.12.2020 14:34 Відповісти
Українці мают яскравий приклад-преЗедента Бубочку Оманського !!))
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02.12.2020 14:37 Відповісти
Кловун самий яскравий екземпляр.
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02.12.2020 14:37 Відповісти
І чому ч ти судиш всих по собі та своєму улюбленому блазню?
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02.12.2020 15:02 Відповісти
улюблений блазень це хто? ааа, ти про цю ******* Зелену? ну так, я його фанат, ну просто, просто мега фанат
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02.12.2020 15:09 Відповісти
Ой, ледве 20% воюватиме.
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02.12.2020 14:34 Відповісти
Реально і 10% не буде !!)))
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02.12.2020 14:39 Відповісти
упал престиж быть защитниками лугандоновского аршлоха, влачить жалкое существование в котором они столько мечтали ))
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02.12.2020 14:36 Відповісти
Ужос!!! Путин ты тварь и голову людям засрал!!!!!При...дурок!!
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02.12.2020 14:40 Відповісти
Він тут не читає
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02.12.2020 14:43 Відповісти
зато пригожинские с срувисны читают и маскируются под патриотов
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02.12.2020 15:35 Відповісти
А толку? Наче вони не знають що Хутін-пУЙЛО.
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02.12.2020 15:40 Відповісти
я сижу в чат рулетке...так 90% одичалых готовы подохнуть за путлера и шовинизм
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02.12.2020 15:45 Відповісти
Ну в чат рулетке конечно готовы. А в окопах?
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02.12.2020 16:00 Відповісти
а кто мнение рабов с расеи спрашует?
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02.12.2020 16:04 Відповісти
Давно вже пора відкрити кримінальну справу, проти незаконного призову українців у так звану радянську, а по суті російську окупаційну армію, бо це злочин без строку давності.
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02.12.2020 14:41 Відповісти
рашка за такое ещё санкций получит, это серьёзное нарушение
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02.12.2020 15:37 Відповісти
В Україні ситуація не краще. На виборах 73% голосувало ,,за мир".
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02.12.2020 14:43 Відповісти
Закіньчуються "шахтарі у народов дамбаса"... це добре.
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02.12.2020 14:44 Відповісти
Ти, очевидно, не вмієш читати, або не можеш зрозуміти прочитаного.
"Для изучения отношения т.н. "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК во время мобилизационных сборов 23-29 ноября с.г. был проведен анонимный опрос "резервистов".Источник: https://censor.net/ru/n3234522

Не знаю як там у них, а в нас, до "резервістів", в першу чергу, відносять людей що вже воювали, потім тих хто сам прийшов та став на облік до військомату, бійців тер.оборони. Серед них, особисто я, не зустрічав людей які збираються "відкосити".
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02.12.2020 15:34 Відповісти
Резервисты, это все, кто состоит на воинском учете. Чтобы быть резервистом, не нужно быть УБД, не нужно быть добровольцем или тер.оборонцем. Нужно просто быть от 18 до 45 (или 50-ти) лет, иметь регистрацию в зоне действия соответствующего военкомата и иметь неосторожность попасть, так или иначе, в поле зрения военкома.
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02.12.2020 16:08 Відповісти
Понимаешь, Женичка, сразу видно, что не с военкоматами после 2014-ого года, ни с самой армией (ну или добробатами) ты не пересекался. Открою тебе большой секрет, при овоще, всю картотеку военкоматов, как и сами военкоматы, просто напросто уничтожили. И следовательно, после 2014-ого года, ее, картотеку восстанавливали по крупицам, и резерв составляли, да и до сих пор составляют, в основном, из ветеранов и добровольно ставших на учет. Если ты наплевал на повестки и не стал на учет - то и в резерве тебя нет, от слова совсем.
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02.12.2020 18:07 Відповісти
а статья про Украину?
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02.12.2020 15:37 Відповісти
Не в ту сторону смотрите. Вы реально считаете, что в случае замеса, ОРДЛО расчитывает на своих боевых обезьян и на "резервистов"? А 28 российских БТГ на границе не о чем не говорит? В Иловайске "резервисты" были танковыми колоннами?
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02.12.2020 15:17 Відповісти
У нас 73% отупели,у них 75% поумнели. Бытие определяет сознание
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02.12.2020 15:18 Відповісти
кацап не перекручуй тему
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02.12.2020 15:40 Відповісти
А в табло не желаете,юноша?
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02.12.2020 17:56 Відповісти
ну почему у нас говно у власти, а не Порох!!!!!!!
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02.12.2020 15:19 Відповісти
ты как кацап, хто если не пуйло? да?
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02.12.2020 15:47 Відповісти
У нас 73% отупели,у них 75% поумнели. Бытие определяет сознание
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02.12.2020 15:19 Відповісти
Битье определяет сознание. Согласно постулатам марксизьма-ленинизьма.
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02.12.2020 15:36 Відповісти
Основа российской ментальности -- тотальная брехня!
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02.12.2020 16:11 Відповісти
Это вообще-то Гегель сказал - "Бытие определяется сознанием", потом Маркс немного изменил - "Бытие определяет сознание".
Ну и битьё тоже определяет. Тебя вот тоже, наверное, регулярно били и определили тебе соответствующее сознание.
Хотелось бы верить, что ты иронизируешь, но уверенности такой нет
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02.12.2020 16:38 Відповісти
Просто у атамана кончается золотой запас,а за идею ,нема дурных гробиться,самых буйных уже перебили,остались ещё только 15% лошар педальных...
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02.12.2020 15:40 Відповісти
С таким то делами давно надо было эту лавочку кацапскую прикрыть ...
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02.12.2020 15:41 Відповісти
Я житель ордло, скажу честно..люди прозрели и не навидят акупантов рф. Украину ждут огромное число
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02.12.2020 15:41 Відповісти
А за что тех оккупантов любить,за розбитые и разграбленые заводы и фабрики,за подвалы или за затопленные шахты,свинособаки несут с собой только боль и розруху,а местные халявщики и лошары,прохекали всё...,дурни,сделали с самого успешного и богатого региона Украины,несчастных бомжей...
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02.12.2020 16:51 Відповісти
А "бандерівці" хочуть захищати? Якщо почнеться щось серйозне, то більшість з західних областей візьмуть свої авоськи і дременуть за кордон. В одному містечку тернопільщини із 400 призовників не можуть набрати в ЗСУ 25 чол., а ти хоче воювати. Жоден із екс депутатів не пішов в ЗСУ. Всі хочуть торгувати і керувати, але не воювати. Продамо ще землю і можемо запитати:"А за що воювати? За кого? За олігархів і коболєвих?"
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02.12.2020 23:47 Відповісти
 
 