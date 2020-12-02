Татаров супроводжував Ахметова під час походу в НАБУ, - Bihus.info. ФОТОрепортаж
Заступник голови Офісу президента Олег Татаров у лютому цього року супроводжував олігарха Ріната Ахметова, коли той відвідував НАБУ ймовірно з метою допиту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bihus.info, які і зробили відповідні знімки.
"А пам'ятаєте, ми зустріли Ахметова під НАБУ? Сюрприз - ця людина поруч з ним у автомобіля - адвокат Татаров, який нині працює в Офісі президента. Так, це саме він супроводжував Ахметова на допити і допомагав відбиватися від НАБУ", - йдеться в повідомленні.
Журналісти припустили, що виклик Ахметова в НАБУ був пов'язаний зі справою "Роттердам +".
Топ коментарі
+31 metal35
показати весь коментар02.12.2020 14:25
+25 Эдуард Силенко
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+24 Dmitiry Vizhutkin
показати весь коментар02.12.2020 14:18
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Ця влада остаточно скурвилась.
Мені вже дорік той симбіоз зелених бовдурів і крєпкіх хазяйствєнніков партії ригів.
лайно притягує лайно, все природньо
А чи не час вже нам їх робити разом?
А кому они без гос.службы нужны ,-эти бездари, они ни чего для сделать не могут, как продавать интересы страны и народа, который им доверил управление государством .
Украл-выпил-в тюрьму.
Да настигнет их суровая кара украинского народа, аминь.