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Татаров супроводжував Ахметова під час походу в НАБУ, - Bihus.info. ФОТОрепортаж

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров у лютому цього року супроводжував олігарха Ріната Ахметова, коли той відвідував НАБУ ймовірно з метою допиту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bihus.info, які і зробили відповідні знімки.

"А пам'ятаєте, ми зустріли Ахметова під НАБУ? Сюрприз - ця людина поруч з ним у автомобіля - адвокат Татаров, який нині працює в Офісі президента. Так, це саме він супроводжував Ахметова на допити і допомагав відбиватися від НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микитась про Татарова: Це він автор схем, за якими і забрали "Укрбуд"

Татаров супроводжував Ахметова під час походу в НАБУ, - Bihus.info 01
Татаров супроводжував Ахметова під час походу в НАБУ, - Bihus.info 02Татаров супроводжував Ахметова під час походу в НАБУ, - Bihus.info 03

Журналісти припустили, що виклик Ахметова в НАБУ був пов'язаний зі справою "Роттердам +".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента із Зеленським на чолі захищає Татарова від відповідальності, - Бутусов

Татаров супроводжував Ахметова під час походу в НАБУ, - Bihus.info 04

Татаров супроводжував Ахметова під час походу в НАБУ, - Bihus.info 05

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) Роттердам+ (297) Бігус Денис (194) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+31
зеЛя подонок и мразь!
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02.12.2020 14:25
+25
А це тому, що революції справжні не зеленками та мусорними баками і котлами в яких знищують кращих потрібно завершувати а......
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02.12.2020 14:22
+24
Мля, коррупционная страна. Нифига не меняется
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02.12.2020 14:18
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Мля, коррупционная страна. Нифига не меняется
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02.12.2020 14:18 Відповісти
А це тому, що революції справжні не зеленками та мусорними баками і котлами в яких знищують кращих потрібно завершувати а......
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02.12.2020 14:22 Відповісти
Все так возмущаются страной, как вроде сами никогда, никому и ни у кого.
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02.12.2020 14:27 Відповісти
Так це дуже погано, що замазані в лайно майже всі. Потрібно вибиратися та очищатися і починати вже думати конструктивно та далекоглядно інакше ця матриця виродків буде вічною.
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02.12.2020 14:32 Відповісти
А пока украинцы одновременно хотят "расстрелов как в Китае" и кума, который все "порешает".
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02.12.2020 14:38 Відповісти
Та ні, розстріляв нажаль не хочуть, а кума нажаль так. Та не всі.... Є такі, що готові за зраду і кума..... Просто ще не час...
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02.12.2020 14:44 Відповісти
- Бандюги! Может, они с дружеским визитом? Мы ж теперь русиш-американ пхай-пхай!
- Правильно, мы с дружеским визитом. Мир! Дружба! Перестройка! Горбачёв!
- Ой, ё...!(с)
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02.12.2020 14:56 Відповісти
Увы, но именно так и есть. "Решать вопросики" для большинства населения намного удобнее, чем соблюдать закон.
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02.12.2020 15:33 Відповісти
Не знаю. Я вот никогда не "решал вопросики". И знаю множество людей, которые тоже не "решали вопросики". Наверное, мы - исключение?
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02.12.2020 18:56 Відповісти
Больше за олигархических жополизов голосуйте. Ну и за олигархов напрямую, конечно
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02.12.2020 18:55 Відповісти
усьо ви врьотє! вава тока чесних людєй берьот
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02.12.2020 14:20 Відповісти
Накануне планируемого на 20 декабря 2020 г. заседания Еврокомиссии по вопросам безвиза и предупреждениях о необходимости восстановления действия антикоррупционного законодательства в полном объеме Еврокомиссия выпустила отчет* о состоянии имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС. Претензии те же -недостаточная борьба с коррупцией, возврат денег "Приватбанка", коррупционное влияние на власть олигархических структур. Схватка между Зеленским, который защищает коррупционера Татарова и НАБУ, которое пытается его привлечь к уголовной ответственности, может ОЧЕНЬ негативно отразится за судьбе самого Зеленского. timeze2019.blogspot.com
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02.12.2020 14:25 Відповісти
Ну на судьбу зенелейского мне глубоко... начхать, а ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!
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02.12.2020 15:02 Відповісти
зеЛя подонок и мразь!
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02.12.2020 14:25 Відповісти
так, але це херня... ви чули, який у нього голос з хрипотцой?!
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02.12.2020 14:27 Відповісти
выворачивает из-за этого голоса
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02.12.2020 14:28 Відповісти
Вы не поверите - со времен КВН-а меня "выворачивало" только от его вида , а если откроет рот - ховайся . ( ничего не изменилось .... )
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02.12.2020 16:27 Відповісти
І Пе разом з ним, бо той теж часто ахметку з мертвчуком приймав. Чи вони його приймали, то суті справи не міняє.
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02.12.2020 14:33 Відповісти
Так це й так зрозуміло вже давно. Ну, не буває олігархів-патріотів. Всі вони одна банда, яка наживається на українському народі.
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02.12.2020 18:58 Відповісти
Нема чого говорити.
Ця влада остаточно скурвилась.
Мені вже дорік той симбіоз зелених бовдурів і крєпкіх хазяйствєнніков партії ригів.
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02.12.2020 14:27 Відповісти
До речі, в Трускавці Слуґі народа відпочивали в люксових номерах... Так, саме готелю Ахмєтова.
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02.12.2020 14:28 Відповісти
Вона була зкурвлена задовго до приходу до влади. З квартальних корпоративів у саунах олігархів.
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02.12.2020 14:45 Відповісти
Татаров,як кажуть у нас в Україні, "засланий козачок" Ахметкіна.
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02.12.2020 14:28 Відповісти
зелена папуга взяла на роботу мразюка татарова.
лайно притягує лайно, все природньо
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02.12.2020 14:29 Відповісти
Пам'ятаєте гундосик "зробимо їх разом"? Країна вже над прірвою, без перебільшень.
А чи не час вже нам їх робити разом?
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02.12.2020 14:30 Відповісти
Зарплата у государева человека не ах ти. Вот и подрабатывает "шитьем и вышиванием" с величайшего согласия ПреЗедента.
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02.12.2020 14:38 Відповісти
то ли ахмет-джан обмельчал то ли татаров таки крутой пересссс....
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02.12.2020 14:44 Відповісти
На эти выходные ФОПы должны таки поставить первую палатку
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02.12.2020 14:54 Відповісти
На рыбалку поедут? Полтора года "сделаем их вместе" отмечать будут?
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02.12.2020 15:01 Відповісти
А « Рейтинг» говорит, что крышеватель коррупционеров зелёный барыга пользуется 44% доверия у каких- то граждан.
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02.12.2020 15:01 Відповісти
Ахметка?! На трон?!!...на кукан ****!!!
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02.12.2020 15:04 Відповісти
Похоже, там в статистике 44% между двумя четверками запятая пропущена. Это реальнее.
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02.12.2020 15:08 Відповісти
цікаво, коли цю татару призначили в ОП це можна розцінювати як запрошення зеленопуком ахметки до доспівпраці чи навпаки?
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02.12.2020 15:34 Відповісти
До чого тут зелені? Ви всі привели до влади всю цю наволоч ,яка сьогодні з усіх сторінок ганьбить ЗЕ ,А до того що не такі ж самі були,ану згадайте,як ті які ********* Зе,вчора ганьбили Порошенка,позавчора Ющенка,ще раніше Кучму.Кожен раз все повторюється з точністю до...Але ж ви їх самі до влади привели,хто за гроші,гречку ,олію,хто ,бо подобаеться,хто через бізнес.І який би не приходив і ставав президентом,був поганим,Але ж їх вибирали ви самі.Змініться ви,зміняться вони,доки ви не будете виконувати закони,та діяти по закону,та не вимагати від тих кого вибираєте,буде продовжуватись,те що продовжується вже тридцять років.Бо у нас сьогодні склалась така думка,їм можна,а чому мені ні? Почніть з себе,та досить тикати в когось пальцем,а самому продовжувати робити,що заманеться.
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02.12.2020 15:48 Відповісти
Так может они всей командой уйдут с гос.службы и не будут грабить страну во главе с Зеленским и перейдут на работу к Ахметову, застройщикам дорог, банкам,в том числе иностранным, которые наживают миллрды $ на драконовских % по гос.долгу и не платят налоги в сговоре с НБУ и Мин.фином.Потому у нас страна бедная и кислорода в больницах не хватает.
А кому они без гос.службы нужны ,-эти бездари, они ни чего для сделать не могут, как продавать интересы страны и народа, который им доверил управление государством .
Украл-выпил-в тюрьму.
Да настигнет их суровая кара украинского народа, аминь.
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02.12.2020 16:36 Відповісти
зеленский всех предал. это уже всем понятно. маловерятно что бы он не знал кто такой и откуда татаров. он в договорняке 100%
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02.12.2020 17:27 Відповісти
румыны молодци. прошло 30+ лет а все до одного руководители помнят и видят как страшный сон. Чеушеску с женой поставили к стенке и в расход. и никакого суда и никаких адвокатов. красота.....
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02.12.2020 17:39 Відповісти
основними досягненнями Румунії у зовнішній політиці було приєднання до https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Europe Західної Європи та https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_America США шляхом вступу до Організації https://en.wikipedia.org/wiki/NATO Північноатлантичного договору (НАТО) у 2004 році та до https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union Європейського Союзу через три роки, у 2007 році.
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02.12.2020 20:10 Відповісти
В Зе очко гумове. Хто хоче, той і пхає.Хоче пхає Ахмет, хоче Коломойша, хоче Татаров...
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02.12.2020 17:51 Відповісти
Хозяева ЗЕофиса
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02.12.2020 17:55 Відповісти
Только из ОП ушли адвоката бородатого дедушки, как тут же ему на смену назначают адвоката Ахметки. Там прямо как медом намазано для всех топ-воров.
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02.12.2020 17:58 Відповісти
 
 