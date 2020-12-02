Татаров супроводжував Ахметова під час походу в НАБУ, - Bihus.info. ФОТОрепортаж

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров у лютому цього року супроводжував олігарха Ріната Ахметова, коли той відвідував НАБУ ймовірно з метою допиту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bihus.info, які і зробили відповідні знімки.

"А пам'ятаєте, ми зустріли Ахметова під НАБУ? Сюрприз - ця людина поруч з ним у автомобіля - адвокат Татаров, який нині працює в Офісі президента. Так, це саме він супроводжував Ахметова на допити і допомагав відбиватися від НАБУ", - йдеться в повідомленні.

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Журналісти припустили, що виклик Ахметова в НАБУ був пов'язаний зі справою "Роттердам +".

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