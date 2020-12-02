Більшість представників місцевої влади підтримують посилення обмежень у новорічні свята, - Шмигаль

Більшість мерів і голів ОДА підтримують посилення обмежень у новорічні свята.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

За словами глави уряду, Кабмін провів опитування серед голів ОДА та мерів міст обласного значення. Більшість з них підтримують запровадження часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.

"Майже 90% опитаних мерів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування", - зазначив Шмигаль.

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