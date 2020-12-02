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Новини Коронавірус і карантин
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Більшість представників місцевої влади підтримують посилення обмежень у новорічні свята, - Шмигаль

Більшість представників місцевої влади підтримують посилення обмежень у новорічні свята, - Шмигаль

Більшість мерів і голів ОДА підтримують посилення обмежень у новорічні свята.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

За словами глави уряду, Кабмін провів опитування серед голів ОДА та мерів міст обласного значення. Більшість з них підтримують запровадження часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.

"Майже 90% опитаних мерів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми отримали позитивний ефект від карантину вихідного дня, - Шмигаль

Автор: 

Кабмін (14065) карантин (18172) Новий рік (551) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
А вы у них спрашивали?
И куда вас послали?
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02.12.2020 14:40
+3
Весь выторг - на НГ и Рождество, все готовятся отбить издержки первого гибридного карантина, когда работал Эпицентр, а все остальное лежало, зеленые скоты решили добить остатки среднего / малого бизнеса.
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02.12.2020 14:51
+2
Задрали. Вам карантин для галочки нужен или для чего?
И кто вернет просраные деньги от "карантина выходного дня" когда кафешки чуть танками не штурмовали?
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02.12.2020 14:34
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Полностью согласен. Нужно вводить с 01 января и по 23 января.
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02.12.2020 14:33 Відповісти
Если для "галочки" - тогда да.
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02.12.2020 14:41 Відповісти
Задрали. Вам карантин для галочки нужен или для чего?
И кто вернет просраные деньги от "карантина выходного дня" когда кафешки чуть танками не штурмовали?
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02.12.2020 14:34 Відповісти
Блазень просрав весь загашник який Грося йому залишив і то нічо.
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02.12.2020 14:47 Відповісти
А вы у них спрашивали?
И куда вас послали?
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02.12.2020 14:40 Відповісти
огласите весь список, пожалуйста
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02.12.2020 14:40 Відповісти
Прикрасити ялинку йолку різнокольоровими масками. Це круто.
Большинство местных властей поддерживают ужесточение ограничений в новогодние праздники, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1608
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02.12.2020 14:44 Відповісти
Коронобесие это особый статус для бизнеса...все остальное от лукавого...,повторяется истерия когда куряче-свинячий грипп косил всех наповал...,а на самом деле туфта полная...
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02.12.2020 14:47 Відповісти
не было никогда такой истерии и вирус всё таки ходит среди нас но не все об этом знают...
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02.12.2020 15:29 Відповісти
тю...а там кто-то каток собирается заливать ? не???
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02.12.2020 14:51 Відповісти
Весь выторг - на НГ и Рождество, все готовятся отбить издержки первого гибридного карантина, когда работал Эпицентр, а все остальное лежало, зеленые скоты решили добить остатки среднего / малого бизнеса.
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02.12.2020 14:51 Відповісти
Вибори закінчилися.
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02.12.2020 14:52 Відповісти
Кстати если бы не было Майдана,Зеленский никогда не стал бы президентом...,а так при демократии,этот Чаплин случайно стал гарантом...
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02.12.2020 14:52 Відповісти
Юля лечила всех Тамифлю,Зеля буде лечить самогоном...земляки днепровцы...Папы Кучмы...
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02.12.2020 14:57 Відповісти
Месные власти это кто?Их что туда кто то выбирал?Сами пришли суки и сели по разнорядке от олигархов.
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02.12.2020 15:32 Відповісти
Більшість представників місцевої влади підтримують посилення обмежень у новорічні свята, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6896
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02.12.2020 16:22 Відповісти
Ану дай список тих мерів!..І вони тут же поприбігають бити тобі морду...
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02.12.2020 17:00 Відповісти
Цей дурень, мабуть, думає, що хтось його вважає за прем'єра.
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02.12.2020 18:09 Відповісти
Ужратых коронавирус обходит стороной.
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02.12.2020 19:06 Відповісти
 
 