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Більшість представників місцевої влади підтримують посилення обмежень у новорічні свята, - Шмигаль
Більшість мерів і голів ОДА підтримують посилення обмежень у новорічні свята.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.
За словами глави уряду, Кабмін провів опитування серед голів ОДА та мерів міст обласного значення. Більшість з них підтримують запровадження часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.
"Майже 90% опитаних мерів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування", - зазначив Шмигаль.
Топ коментарі
+3 Паравоз
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+3 Vladimir Krutko
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+2 Andriy Kalnyshevsky
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И кто вернет просраные деньги от "карантина выходного дня" когда кафешки чуть танками не штурмовали?
И куда вас послали?
ялинкуйолку різнокольоровими масками. Це круто.