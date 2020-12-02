Декрет для чоловіків: військовослужбовці не зможуть піти у відпустку з догляду за дитиною

Норми законопроєкту про забезпечення рівних можливостей для матері і батька з догляду за дитиною, який ВР напередодні ухвалила в першому читанні, не поширюються на військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Верховна рада підтримала законопроєкт № 3695 про забезпечення рівних можливостей для матері та батька з догляду за дитиною, який передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю України.

Нормативно-правовий акт встановлює новий вид відпустки — одноразова відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується за рахунок коштів роботодавця. Крім того, надається право працівникам обох статей, які мають двох або більше дітей до 15 років, дитину з інвалідністю, матері й батьку особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку (10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів) та інші соціальні гарантії.

Проте на військових ці норми не діють, оскільки види відпусток та порядок їх надання для цієї категорії осіб визначений в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Також під час особливого періоду чоловіки-військові обмежені у відпустках по догляду за дитиною. Додаткова відпустка теж не надається армійцям, які мають двох або більше дітей віком до 15 років чи дитину з інвалідністю.

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Внесення змін до статті 10-1 "Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них" Закону передбачає законопроєкт № 2343, який нині готується до другого читання у Верховній Раді. Оскільки подавався він ще в 2019 році, то закономірно, що нові положення там не передбачені.

Варто зазначити, що під час особливого періоду військовослужбовці можуть скористатися відпусткою за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.