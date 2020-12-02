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Декрет для чоловіків: військовослужбовці не зможуть піти у відпустку з догляду за дитиною

Декрет для чоловіків: військовослужбовці не зможуть піти у відпустку з догляду за дитиною

Норми законопроєкту про забезпечення рівних можливостей для матері і батька з догляду за дитиною, який ВР напередодні ухвалила в першому читанні, не поширюються на військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

Верховна рада підтримала законопроєкт № 3695 про забезпечення рівних можливостей для матері та батька з догляду за дитиною, який передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю України.

Нормативно-правовий акт встановлює новий вид відпустки — одноразова відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується за рахунок коштів роботодавця. Крім того, надається право працівникам обох статей, які мають двох або більше дітей до 15 років, дитину з інвалідністю, матері й батьку особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку (10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів) та інші соціальні гарантії.

Проте на військових ці норми не діють, оскільки види відпусток та порядок їх надання для цієї категорії осіб визначений в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Також під час особливого періоду чоловіки-військові обмежені у відпустках по догляду за дитиною. Додаткова відпустка теж не надається армійцям, які мають двох або більше дітей віком до 15 років чи дитину з інвалідністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала законопроєкт про декрет для чоловіків

Внесення змін до статті 10-1 "Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них" Закону передбачає законопроєкт № 2343, який нині готується до другого читання у Верховній Раді. Оскільки подавався він ще в 2019 році, то закономірно, що нові положення там не передбачені.

Варто зазначити, що під час особливого періоду військовослужбовці можуть скористатися відпусткою за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Автор: 

ВР (14942) закон (2822) декрет (17)


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а депутаты? а прокуроры или судьи КС ? ))))
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02.12.2020 14:49 Відповісти
канешно не смогут так как не умеют ражать через жопу!
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02.12.2020 14:56 Відповісти
може я на відміну від автора статті і не ахті який юрист, але коли черговий "умнік" починає моїм знайомим військовим подібну х.рню розповідати, я зазвичай раджу написати рапорт, до якого вставити статтю із загаданого самим же автором закону:

Стаття 1-1. Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.

8. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону України "Про відпустки". Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.
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02.12.2020 15:07 Відповісти
Красавчик. Так и есть. Можно добавить еще 24 ст. Конституции: Законы, которые принимаются не могут ограничивать права по социальному признаку, а "военнослужащий" это и есть социальный признак. Я не знаю кто автор этой статьи, но он далёк от военных. Хотя в частях будут такие же дебилы не давать отпуск по принципу: "если я не прав, то подавайте в суд и в случае выигрыша государство компенсирует мою тупость бюджетными деньгами."
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02.12.2020 17:18 Відповісти
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02.12.2020 18:07 Відповісти
А как с равноправием. Почему солдат не мужчина?
Призвали в армию, а ты им "Я в декретный отпуск".
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02.12.2020 16:17 Відповісти
бгг, похоже это стало мейнстримом, раз целый кабмин озаботился
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02.12.2020 16:53 Відповісти
пусть ознакомятся с решением ЕСПЧ "Марков против РФ"
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02.12.2020 21:57 Відповісти
 
 