На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, зарплати медикам підвищать на 30%, - Шмигаль

На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, передбачається підвищення заробітної плати медичним працівникам на 30%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"На наступний рік у нас будуть рекордні видатки в обсязі 161 млрд грн, це на 30 млрд більше, ніж цього року та майже на 65 млрд більше, ніж у 2019 році. Фактично за два роки фінансування медичної галузі зросте більш ніж на 60%. Такими темпами у нас за попередні роки незалежності не зростали навіть видатки на армію під час, у тому числі, активної фази збройної російської агресії. В наступному році зарплати всіх медиків будуть підвищені на 30%", - сказав Шмигаль.

Також, за словами прем'єр-міністра, для НСЗУ буде виділено 16 млрд грн - таким чином лікарні мають бути забезпечені киснем та ліками, 2,6 млрд грн передбачено на вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в 2021 році на медицину необхідно виділити 296 млрд грн.

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