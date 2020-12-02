На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, зарплати медикам підвищать на 30%, - Шмигаль
На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, передбачається підвищення заробітної плати медичним працівникам на 30%.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.
"На наступний рік у нас будуть рекордні видатки в обсязі 161 млрд грн, це на 30 млрд більше, ніж цього року та майже на 65 млрд більше, ніж у 2019 році. Фактично за два роки фінансування медичної галузі зросте більш ніж на 60%. Такими темпами у нас за попередні роки незалежності не зростали навіть видатки на армію під час, у тому числі, активної фази збройної російської агресії. В наступному році зарплати всіх медиків будуть підвищені на 30%", - сказав Шмигаль.
Також, за словами прем'єр-міністра, для НСЗУ буде виділено 16 млрд грн - таким чином лікарні мають бути забезпечені киснем та ліками, 2,6 млрд грн передбачено на вакцини від COVID-19.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в 2021 році на медицину необхідно виділити 296 млрд грн.
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заложенналожено 161 млрд грн.
Как передает https://censor.net/ со ссылкой на "https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина ", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3234028
Щмыгаль, этот же штемп у тебя министром здравоохранения, или не этот?!
Вы в разных измерениях живете или дурь у вас разная?