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Новини Бюджет-2021
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На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, зарплати медикам підвищать на 30%, - Шмигаль

На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, зарплати медикам підвищать на 30%, - Шмигаль

На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, передбачається підвищення заробітної плати медичним працівникам на 30%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"На наступний рік у нас будуть рекордні видатки в обсязі 161 млрд грн, це на 30 млрд більше, ніж цього року та майже на 65 млрд більше, ніж у 2019 році. Фактично за два роки фінансування медичної галузі зросте більш ніж на 60%. Такими темпами у нас за попередні роки незалежності не зростали навіть видатки на армію під час, у тому числі, активної фази збройної російської агресії. В наступному році зарплати всіх медиків будуть підвищені на 30%", - сказав Шмигаль.

Також, за словами прем'єр-міністра, для НСЗУ буде виділено 16 млрд грн - таким чином лікарні мають бути забезпечені киснем та ліками, 2,6 млрд грн передбачено на вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в 2021 році на медицину необхідно виділити 296 млрд грн.

Також читайте: Кабмін звільнив від ПДВ імпортні вакцини проти COVID-19

Автор: 

держбюджет (2388) Кабмін (14065) медицина (2115) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+2
Шо, опять?
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02.12.2020 15:09
+2
Кабинет Министров не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады.
Как передает https://censor.net/ со ссылкой на "https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина ", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3234028
Щмыгаль, этот же штемп у тебя министром здравоохранения, или не этот?!
Вы в разных измерениях живете или дурь у вас разная?
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02.12.2020 15:10
+2
Ага-ага. І вчителям по 4 штуки зелених (прибічників у раби...)
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02.12.2020 15:10
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с учетом повышения минималки на 20% и минус "доплата Степанова", шиш вообще будет
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02.12.2020 17:41 Відповісти
На медицину в Госбюджете-2021 заложен наложено 161 млрд грн.
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02.12.2020 15:08 Відповісти
может. повысят. потом. когда нибудь. после 2021.
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02.12.2020 15:09 Відповісти
Шо, опять?
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02.12.2020 15:09 Відповісти
Кабинет Министров не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады.
Как передает https://censor.net/ со ссылкой на "https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина ", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3234028
Щмыгаль, этот же штемп у тебя министром здравоохранения, или не этот?!
Вы в разных измерениях живете или дурь у вас разная?
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02.12.2020 15:10 Відповісти
Ага-ага. І вчителям по 4 штуки зелених (прибічників у раби...)
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02.12.2020 15:10 Відповісти
Интересно, зарплаты медикам будут подняты относительно уровня до "поднятия" их зарплат на 300% или после "поднятия"?
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02.12.2020 15:47 Відповісти
Зауважте,що вони уникають говорити абсолютними цифрами...Тільки "проценти"...
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02.12.2020 16:56 Відповісти
Так це ж інша справа !!!!!
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02.12.2020 16:33 Відповісти
Где деньги Зин?????
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02.12.2020 18:16 Відповісти
"В наступному році..." Все чітко сплановано - до того часу частина звільняться, частина чкурне за кордон, частина ... не виживе. Ще й економія для т.з. "бюджету" намалюється.
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02.12.2020 19:34 Відповісти
 
 