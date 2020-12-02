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Україна вивчає можливість придбання в кредит британських тестів і вакцини проти коронавірусу, - Кулеба

Україна вивчає можливість придбання в кредит британських тестів і вакцини проти коронавірусу, - Кулеба

Україна вивчає можливість використання фінансових інструментів Експортно-кредитного агентства Великої Британії (UK Export Finance, UKEF) для закупівлі британських тестів і вакцини для боротьби з пандемією COVID-19, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Наразі триває переговорний процес щодо реалізації спільного проєкту розвитку українського флоту та відповідної інфраструктури. Також ми вивчаємо можливість використання фінансових інструментів UKEF для придбання британських тестів і вакцини у межах боротьби з коронавірусною інфекцією. Іншим напрямом є можливість використання цих ресурсів для будівництва найбільшої в Європі наземної вітряної електростанції в Запорізькій області (проєкт "Зофія")", - сказав міністр у коментарі "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо інтересу українсько-британських проєктів до співпраці з UKEF, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що в межах підписаного 8 жовтня 2020 року меморандуму про співпрацю між UK Export Finance та Кабміном України визначено п'ять пріоритетних сфер: безпека й оборона, інфраструктура, сільське господарство, енергетика та охорона здоров'я. Проте, зазначив він, співпраця не обмежується цими галузями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив від ПДВ імпортні вакцини проти COVID-19

"10 грудня представники агентства проведуть презентацію наявних інструментів фінансування і можливості для співпраці з українськими партнерами в рамках українського інвестиційного роуд-шоу", - анонсував Кулеба.

Як зазначив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко під час онлайн-брифінгу для українських експортерів "Двостороння торгівля України і Великої Британії після Brexit", механізм Експортно-кредитного агентства Великої Британії дасть змогу отримати доступ до пільгового кредитування під 2,5-4%.

"Це 2,5 млрд фунтів стерлінгів кредитної угоди, яка дає змогу отримати доступ до пільгового кредитування під 2,5-4% залежно від умов контракту", - сказав Пристайко на онлайн-брифінгу, організованому посольством України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії і Радою експортерів та інвесторів при МЗС України. При цьому частка британського партнера в таких проектах має становити 20%, додав Пристайко.

Також читайте: Велика Британія схвалила застосування вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Вакцинація населення стартує з наступного тижня

Він також зазначив, що хоча йдеться про імпорт, українські експортери зможуть у такий спосіб отримати певні послуги, технології або сировину.

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5549) кредит (3816) Кулеба Дмитро (3604) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+2
не "Украина изучает", а безмозглые выпускники Трускавецкой Академии Всего На Свете методом тыка пытаются понять, как это работает
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02.12.2020 15:30
+2
а ти вже пошукав і знайшов
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02.12.2020 15:31
+2
некоторые страны со след.недели хотят начать вакцинацию. Наши зебилы "изучают возможность"
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02.12.2020 15:46
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А есть примеры, когда финансовым аферистам давали что-то в кредит?
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02.12.2020 15:12 Відповісти
Во во, кондомы в кредит купите, ветробудивныки долбанные.
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02.12.2020 15:13 Відповісти
А де гроші зєбіли? Порох вкрав?
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02.12.2020 15:20 Відповісти
а ти вже пошукав і знайшов
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02.12.2020 15:31 Відповісти
Я знаю на відміну від вас зєбілів зазєлюків.
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02.12.2020 15:44 Відповісти
А кредит хто даст? МВФ?
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02.12.2020 15:21 Відповісти
а если ты здохнешь и твои дочки, шоб прокормиться, пойдут по выжившим по приемлемой цене за беляш в час ?
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02.12.2020 15:33 Відповісти
не "Украина изучает", а безмозглые выпускники Трускавецкой Академии Всего На Свете методом тыка пытаются понять, как это работает
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02.12.2020 15:30 Відповісти
Жаль мозги в кредит не возьмёшь ...
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02.12.2020 15:38 Відповісти
некоторые страны со след.недели хотят начать вакцинацию. Наши зебилы "изучают возможность"
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02.12.2020 15:46 Відповісти
Британці планують закупити у американців вакцину, яка є доброю, а Україна у британців про яку не ма що говорити!!!! Кулеба проснись!!!!!!!!!!!
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02.12.2020 15:49 Відповісти
Весной одни и те же маски по всей Европе гуляли, вакцина - на очереди - для ажиотажа.
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02.12.2020 16:04 Відповісти
Денег не будет. Планы можете поменять.
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02.12.2020 16:38 Відповісти
а кредит віддавати будуть асфальтом з 'великого будівництва'?
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02.12.2020 17:54 Відповісти
Голожопые придурки. Позорище. Спиз...и все деньги, а теперь с протянутой рукой по миру скитаются. Да нах.. мы кому нужны. А как верить Шмыгалю, который чешет, что все выплаты будут в полном объёме и вовремя, да у меня как у бюджетника уже зарплата урезана и платиться не вовремя
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02.12.2020 23:05 Відповісти
 
 