Україна вивчає можливість придбання в кредит британських тестів і вакцини проти коронавірусу, - Кулеба

Україна вивчає можливість використання фінансових інструментів Експортно-кредитного агентства Великої Британії (UK Export Finance, UKEF) для закупівлі британських тестів і вакцини для боротьби з пандемією COVID-19, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Наразі триває переговорний процес щодо реалізації спільного проєкту розвитку українського флоту та відповідної інфраструктури. Також ми вивчаємо можливість використання фінансових інструментів UKEF для придбання британських тестів і вакцини у межах боротьби з коронавірусною інфекцією. Іншим напрямом є можливість використання цих ресурсів для будівництва найбільшої в Європі наземної вітряної електростанції в Запорізькій області (проєкт "Зофія")", - сказав міністр у коментарі "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо інтересу українсько-британських проєктів до співпраці з UKEF, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що в межах підписаного 8 жовтня 2020 року меморандуму про співпрацю між UK Export Finance та Кабміном України визначено п'ять пріоритетних сфер: безпека й оборона, інфраструктура, сільське господарство, енергетика та охорона здоров'я. Проте, зазначив він, співпраця не обмежується цими галузями.

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"10 грудня представники агентства проведуть презентацію наявних інструментів фінансування і можливості для співпраці з українськими партнерами в рамках українського інвестиційного роуд-шоу", - анонсував Кулеба.

Як зазначив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко під час онлайн-брифінгу для українських експортерів "Двостороння торгівля України і Великої Британії після Brexit", механізм Експортно-кредитного агентства Великої Британії дасть змогу отримати доступ до пільгового кредитування під 2,5-4%.

"Це 2,5 млрд фунтів стерлінгів кредитної угоди, яка дає змогу отримати доступ до пільгового кредитування під 2,5-4% залежно від умов контракту", - сказав Пристайко на онлайн-брифінгу, організованому посольством України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії і Радою експортерів та інвесторів при МЗС України. При цьому частка британського партнера в таких проектах має становити 20%, додав Пристайко.

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Він також зазначив, що хоча йдеться про імпорт, українські експортери зможуть у такий спосіб отримати певні послуги, технології або сировину.