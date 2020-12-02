Шмигаль розвінчав міфи про Держбюджет-2021: Усі виплати для людей здійснюватимуться вчасно і в повному обсязі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про проєкт державного бюджету на 2021 рік, а також про його пріоритети.

Про це Шмигаль повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Освіта. Зростання видатків у 2021 році практично на 30 млрд грн. Це дасть змогу підвищити зарплати освітянам на 26%. Крім того, продовжаться програми підтримки "Нової української школи". Наступного року буде збудовано та відремонтовано майже 300 закладів освіти", - підкреслив голова правління.

За словами прем'єр-міністра, попри чутки, ніякі соцвиплати в наступному році не будуть зменшені. Передбачається зростання пенсій для всіх пенсіонерів.

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"Важливий момент: зменшення на 8 млрд грн фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню власних доходів Фонду. Ці доходи будуть забезпечені, зокрема, завдяки зростанню мінімальної зарплати", - пояснив Шмигаль.

Водночас, мінімальна заробітна плата зросте до 6 тис. грн вже з 1 січня. Збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн буде перенесено на 1 грудня наступного року.

Крім того, для Національної служби здоров’я передбачено 16 млрд грн. Тобто, лікарні будуть забезпечені всім необхідним. І киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту. Ще 2,6 млрд грн передбачено на вакцинацію від коронавірусу. Уряд також веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більші об’єми вакцини.

"Податки та дефіцит бюджету. Ключові податкові ставки такі як ЄСВ, ПДФО, ПДВ, військовий збір залишаться без змін. Зростання доходів бюджету на більш ніж 100 млрд грн перш за все буде забезпечено завдяки відновленню та детінізації економіки. А також завдяки остаточній ліквідації всіх схем у податковій та на митниці", - додав Шмигаль.

За словами глави уряду, на наступний рік "будуть рекордні витрати в розмірі 161 млрд грн".

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"Це на 30 млрд більше, ніж цього року. Та майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. Тобто фактично за 2 роки фінансування медицини зросте на понад 60%. Зарплати всіх медиків наступного року буде підвищено на 30%", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єр додав, що держбюджет за січень-листопад виконано на 100%.

"У самому ж листопаді виконання держбюджету склало фактично 110%. При цьому на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня знаходиться фактично 20 млрд грн. Наприклад, у 2018 ця сума становила 17,2 млрд грн. Підкреслюю: усі виплати для людей будуть і надалі здійснюватися вчасно та в повному обсязі", - підсумував глава уряду.