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Новини Бюджет-2021
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Шмигаль розвінчав міфи про Держбюджет-2021: Усі виплати для людей здійснюватимуться вчасно і в повному обсязі

Шмигаль розвінчав міфи про Держбюджет-2021: Усі виплати для людей здійснюватимуться вчасно і в повному обсязі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про проєкт державного бюджету на 2021 рік, а також про його пріоритети.

Про це Шмигаль повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Освіта. Зростання видатків у 2021 році практично на 30 млрд грн. Це дасть змогу підвищити зарплати освітянам на 26%. Крім того, продовжаться програми підтримки "Нової української школи". Наступного року буде збудовано та відремонтовано майже 300 закладів освіти", - підкреслив голова правління.

За словами прем'єр-міністра, попри чутки, ніякі соцвиплати в наступному році не будуть зменшені. Передбачається зростання пенсій для всіх пенсіонерів.

Також читайте: На медицину в Держбюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, зарплати медикам підвищать на 30%, - Шмигаль

"Важливий момент: зменшення на 8 млрд грн фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню власних доходів Фонду. Ці доходи будуть забезпечені, зокрема, завдяки зростанню мінімальної зарплати", - пояснив Шмигаль.

Водночас, мінімальна заробітна плата зросте до 6 тис. грн вже з 1 січня. Збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн буде перенесено на 1 грудня наступного року.

Крім того, для Національної служби здоров’я передбачено 16 млрд грн. Тобто, лікарні будуть забезпечені всім необхідним. І киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту. Ще 2,6 млрд грн передбачено на вакцинацію від коронавірусу. Уряд також веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більші об’єми вакцини.

"Податки та дефіцит бюджету. Ключові податкові ставки такі як ЄСВ, ПДФО, ПДВ, військовий збір залишаться без змін. Зростання доходів бюджету на більш ніж 100 млрд грн перш за все буде забезпечено завдяки відновленню та детінізації економіки. А також завдяки остаточній ліквідації всіх схем у податковій та на митниці", - додав Шмигаль.

За словами глави уряду, на наступний рік "будуть рекордні витрати в розмірі 161 млрд грн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт Держбюджету-2021 передбачає 2,6 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19 замість необхідних 15 млрд грн, - Степанов

"Це на 30 млрд більше, ніж цього року. Та майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. Тобто фактично за 2 роки фінансування медицини зросте на понад 60%. Зарплати всіх медиків наступного року буде підвищено на 30%", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єр додав, що держбюджет за січень-листопад виконано на 100%.

"У самому ж листопаді виконання держбюджету склало фактично 110%. При цьому на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня знаходиться фактично 20 млрд грн. Наприклад, у 2018 ця сума становила 17,2 млрд грн. Підкреслюю: усі виплати для людей будуть і надалі здійснюватися вчасно та в повному обсязі", - підсумував глава уряду.

Автор: 

держбюджет (2388) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+6
Шмыгаль развенчал мифы о Госбюджете-2021: Все выплаты для людей будут осуществляться вовремя и в полном объеме - Цензор.НЕТ 7200
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02.12.2020 15:34
+5
Я чогось йому не вірю.
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02.12.2020 15:21
+3
Как говорил классик ,СВЕЖО ПРЕДАНИЕ ,НО ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ ...
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02.12.2020 15:36
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Я чогось йому не вірю.
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02.12.2020 15:21 Відповісти
Они хотя-бы бюджет 2020 нормально закрыли по выплатам. А потом уже про 2021 говорили.
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02.12.2020 15:36 Відповісти
"Важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будут компенсированы благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты", - объяснил Шмыгаль....

а так же
"Налоги и дефицит бюджета. Ключевые налоговые ставки такие как ЕСВ, НДФЛ, НДС, военный сбор останутся без изменений. Рост доходов бюджета на более чем 100 млрд грн прежде всего будет обеспечен благодаря восстановлению и детенизации экономики. А также благодаря окончательной ликвидации всех схем в налоговой и на таможне", - добавил Шмыгаль.
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02.12.2020 15:28 Відповісти
Он сам то себе верит?
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02.12.2020 15:32 Відповісти
говорила говорила и сама себе не верила )))
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02.12.2020 15:36 Відповісти
Шмыгаль всегда всех успокаивает
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02.12.2020 15:28 Відповісти
Шмыгаль развенчал мифы о Госбюджете-2021: Все выплаты для людей будут осуществляться вовремя и в полном объеме - Цензор.НЕТ 7200
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02.12.2020 15:34 Відповісти
Как говорил классик ,СВЕЖО ПРЕДАНИЕ ,НО ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ ...
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02.12.2020 15:36 Відповісти
Сказочник "развенчивает мифы". Спешите видеть.
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02.12.2020 15:37 Відповісти
Шмыгаль развенчал мифы о Госбюджете-2021: Все выплаты для людей будут осуществляться вовремя и в полном объеме.

Список людей додається...
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02.12.2020 15:40 Відповісти
честно было бы (хоть и не реально) не на пенсионный фонд сокращать финансирование в надежде на минималку))) а например сократить (с той же надеждой на минималку и выводе экономики из тени))) на зарплаты депутатов-министров-судей-прокуроров-КС-держадминистраторов Укрзализници, Укрпочты и Оборонпромов там всяких и прочей прибедняющейся шайке с 300 000 грн зарплат в месяц...(какая экономия да? но нет))) жлобы не позволят экономить на себе) лучше на пенсах )
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02.12.2020 15:41 Відповісти
Это называется не "развенчал", а перднул в лужу.
Потому что сам по себе бюджет-2021 говорит об обратном.

Не!!!
Выплаты прокурорам и ментам будут идти вовремя - именно для них предусмотрено увеличение финансирования в 2021 году. А вот всем остальным болт с левой резьбой.
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02.12.2020 15:55 Відповісти
Так тож для людей.
Лохторат - не люди а биомасса.
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02.12.2020 16:07 Відповісти
Шмигаль розвінчав міфи про Держбюджет-2021: Усі виплати для людей здійснюватимуться вчасно і в повному обсязі - Цензор.НЕТ 6776
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02.12.2020 16:25 Відповісти
Напечатают столько, что хватит всем, еще и останется. Вот только цены будут расти быстрее чем сейчас.
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02.12.2020 17:00 Відповісти
 
 