Перш ніж запроваджувати пенсійну реформу, держава має подбати про гарантії для внесків, - ФРУ

Перш ніж запроваджувати солідарне пенсійне забезпечення, держава має подбати про гарантії для пенсійних накопичень.

Інакше на ринку з’являться недобросовісні гравці, населення втратить кошти, відкладені на старість, і схема буде дискредитована в очах українців назавжди. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців та представників профспілок на адресу президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Наразі представлено два законопроєкти, якими пропонується запровадження в Україні чергового етапу пенсійної реформи, – №2683 та №4408, йдеться у листі. Обидва проєкти пропонують збільшення навантаження на зарплатний фонд та розміщення коштів, зібраних у межах реформи, на рахунках у приватних пенсійних фондах.

Ці документи містять суттєві недоліки. По-перше, не передбачено жодних механізмів захисту пенсійних коштів з боку шахрайських дій приватних пенсійних фондів. Тобто, у випадку, коли фонд збанкрутує, невідомо, куди будуть переведені рахунки вкладників, та чи збережеться їхній розмір. "Ці, а також інші технічні питання та невідповідності змушують констатувати, що запропоновані моделі не гарантують збереження пенсій до періоду їхньої виплат", - наголошується в листі.

Крім того, поява на ринку шахрайських організацій дискредитує пенсійну реформу в очах українців назавжди, попереджають у ФРУ.

Також незрозумілими залишаються механізми, які забезпечать зростання вкладів. Згідно із законопроєктом №2683, сукупна сума стягнень на пенсійні рахунки не перевищуватиме 3%. Це означає, що накопичення будуть знецінюватися швидше, ніж назбирається значна сума. З огляду на те, що за рік гривня обвалилася до долара на 20%, необхідні дієві інвестиційні механізми для примноження коштів, однак жоден механізм проєктами не передбачений. "Одним із ключових недоліків є відсутність на цьому етапі умов для запровадження накопичувальної системи. На додачу, у запропонованих проєктах відсутні механізми гарантування збереження пенсійних накопичень в умовах інфляції", - підкреслюється у листі.

Таким чином, без запровадження зазначених механізмів ці законопроєкти просто ляжуть додатковим тягарем на плечі бізнесу, який і так потерпає в умовах кризи. І стримуватимуть зростання зарплат на інших соціальних видатків, попереджають у ФРУ.

Вищезазначені пункти викликають численні перестороги і в міжнародних партнерів України – зокрема у МВФ, Міжнародної організації праці, Світового банку та інших. Експертні організації констатують, що непродумано швидке введення другого етапу пенсійної реформи недоцільне, і країни Західної Європи, які пішли цим шляхом, були змушені від цієї схеми відмовитися.

"З огляду на вищезазначене, ми вважаємо, що законопроєкти №2683 та №4408 потребують суттєвого доопрацювання, зокрема із залученням експертизи провідних світових фахівців. А поки ми звертаємося з проханням утриматися від їхнього подальшого просування у Верховній Раді до усунення всіх перелічених вище недоліків та зауважень", - сказано у листі.

Нагадаємо, у ВР зареєстровано два законопроєкти щодо пенсійної реформи – №2683 та №4408. Голова Федерації металургів Сергій Біленький заявив, що обидва законопроєкти є ворожими до бізнесу, оскільки передбачають збільшення витрат для нього.

Водночас народний депутат України Муса Магомедов наголосив, що в межах пенсійної реформи можна ухвалювати лише ті рішення, які не збільшують податковий тягар, інакше така реформа поховає бізнес.